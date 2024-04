“No estamos seguros que los trabajadores puedan acceder a los seguros de paro”, dijo sobre Balsa el secretario general del SUNCA

El secretario general del Sunca, Daniel Diverio, señaló que no están "seguros" de que todos los trabajadores de la constructora Balsa "puedan acceder" al seguro de paro y reclamó firmeza por parte de Estado en este sentido.

Ayer dirigentes de Sunca mantuvieron una reunión con el Ministerio de Trabajo donde se confirmó que la empresa tenía dificultades financieras, por lo que iba a pasar a concurso enviando a 400 trabajadores al seguro de paro.

“No estamos seguros que los trabajadores puedan acceder a los seguros de paro”, dijo en entrevista con Doble Click (Del Sol FM). El sindicalista mencionó que de "momento" no se sabe quienes de los 400 pueden acceder al seguro de paro ya que si a un trabajador le "faltan algunos jornales" y los aportes no fueron hechos, no podría acceder a la prestación. Además agregó que "todavía" no cobraron la primera quincena del mes de abril pese a trabajar "al menos una parte" del mes.

Por otro lado, el secretario general de Sunca aseguró que hay una "intención de la empresa" de protegerse contra la posibilidad de algunos juicios y por ellos los mandaron a un seguro de paro "con causal de suspensión" lo que impediría que puedan iniciar un juicio por incumplimiento de pago o ruptura anticipada de contrato.

No es la primera vez

Consultado sobre si este escenario los tomó por sorpresa, Diverio dijo: "Esto no es nuevo. Esta misma empresa estaba eludiendo sus responsabilidades para los aportes sociales tanto a los trabajadores como al BPS. Estaba estafando a los trabajadores y también al Estado”.

Según relató, a partir de que un trabajador tuvo un "accidente laboral" el año pasado y fue a atenderse al Banco de Seguro del Estado, el personal del BSE le dijo que no le "correspondía la prestación" porque no tiene los aportes necesarios. Es a partir de ahí que desde el sindicato se dieron cuenta que no pagaban los aportes y que "debían más de seis meses de aportes".

Tras un largo periodo de conflictos, la empresa logró un acuerdo con el BPS para pagar lo que debía "en cuotas" y acordaron que todos los meses la empresa, "ante el Ministerio de Trabajo" iban a presentar la planilla de aportes para ir controlando el asunto, los cuales no fueron presentados en los últimos meses.

"El BPS estuvo seis meses sin darse cuenta que la empresa estaba eludiendo los aportes sociales", dijo.

En la actualidad hay vigentes tes proyectos en Canelones –viviendas de mediano y alto costo-, dentro de los cuales uno está el 70% de su desarrollo, otro en el 40% y el restante recién está comenzando.

Diverio aseguró que “debería haber una mayor fiscalización y control” para evitar que sucedan situaciones como esta, ya que "no es la única" donde se producen medidas y paralizaciones.

“Lo que vemos en este tipo de obras y en los barrios privados es que es donde hay mayores niveles de informalidad y desregulación”, dijo. Según explica el sindicalista, muchas de las empresas que trabajan en barrios privados, son empresas que "se forman para realizar esas obras" y muchas veces "eluden sus responsabilidades".

“Lo que se da ahí, por eso la denuncia nuestra, es un escenario donde la fiscalización no existe y además se dan casos de mayor informalidad e irregularidad”, afirmó en el final.