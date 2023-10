Con el Gordo Verde y dos All Blacks campeones mundiales: las historias del único Uruguay-Nueva Zelanda en un Mundial de Rugby

Además de aquel Uruguay-Nueva Zelanda de 1976, Los Teros volvieron a enfrentar a los All Blacks volvieron a enfrentarse en 2009, pero en juveniles. Esta vez fue por la primera fecha del Mundial Juvenil A, o Junior World Championship, disputado en Japón. Es el único antecedente en Mundiales de rugby XV, ya que en seven jugaron varias veces.

Aquella vez Los Teritos habían ascendido al Mundial A tras ganar el Trophy (Mundial B) en 2008 en Chile, y les tocó una difícil serie con los junior All Blacks, Irlanda y Argentina, en un torneo muy duro, donde jugaban los 16 mejores del mundo. Perdieron los tres partidos, y terminaron descendiendo tras perder ante Canadá y Japón en la definición de los puestos de abajo, Luego el torneo se achicó a solo 12 equipos hasta hoy, aunque hay planes de volver a subirlo.

Aquel partido terminó en victoria de Nueva Zelanda 75-0.

En ese equipo había un jugador que llegó a este Mundial, Gastón Mieres, que será titular el jueves. Tambien otros varios que llegaron a mundiales de mayores como Teros, como Diego Magno (que ya había debutado en la mayor, que se quedó afuera de este Mundial en el último corte y que es el Tero con más partidos internacionales, 105), el excapitán Juan Manuel Ganinara, Juan Diego Ormaechea y Juan De Freitas. Otros también fueron Teros pero no mundialistas , como Guillermo Lijtenstein (figura del seven que se clasificó a los Juegos Olímpicos 2024) o Germán Albanell.

El partido ante Argentina

En Nueva Zelanda se destacaban el capitán Aaron Cruden y Zach Guilford, que dos años más tarde serían campeones del mundo en mayores con los All Blacks.

Esta tarde Uruguay formó con: Nicolás Pollio, Juan Pablo Ruffalini y Sebastián Romeau; Federico Pérez Tatton y Diego Magno; Juan Manuel Gaminara, Federico Pérez Pirotto y Juan Diego Ormaechea (C) ; Martin Etcheverry (hermano de Felipe) y Germán Albanell; Maximiliano González, Juan De Freitas, Rodrigo Martínez, Manuel Sagarra y Santiago Gortari.

Luego entraron Andres Specker x Diego Magno, Joaquin Rocco x Juan Pablo Ruffalini, Gaston Mieres x Santiago Gortari, Martin Sciarra x Juan Manuel Gaminara, Juan Hermida x Federico Perez Pirotto, Guillermo Lijstenstein x Germán Albanell yJuan Verde x Sebastian Romeau.

El plantel de 2009

"Me acuerdo que estaban imposibles, contó a El Observador Gastón "Tone" Mieres, que volverá a verle las caras a los neozelandeses. "Los veíamos pasar, era nuestro primer partido a este nivel. Ellos ganaron el mundial caminando", recuerda Tone.

En ese equipo también estaba Juan Andrés “Gordo” Verde, por entonces primera línea (fue suplente en ese partido) y que hoy es conocido por todos en su faceta de cura.

“Primer partido del Mundial y nos toca con los All Blacks. Me acuerdo estar abrazados muy fuerte escuchando el haka, tanto que se rompían las camisetas”, dijo Verde a El Observador. “Lo que resonaba en mi corazón era el ‘orientales la patria o la tumba’ y el ‘sabremos cumplir’ del himno, tan lejos de nuestro país. No podía creer estar mirando y escuchando el haka, que miraba desde chico, que anhelaba tanto, antes de jugar contra los All Blacks”.

Lo otro que me impactó fue que el tercer tiempo muchos de los Baby All Blacks entraron al vestuario e hicieron un canto a cuatro voces, un canto maorí espectacular. Le pregunté a Aaron Cruden, que era el capitán y se había recuperado de un cáncer, de qué se trataba. Me dijo que era un canto de agradecimiento a la dignidad del rival. Me encantó porque uno ve esa suerte de maldición del haka, pero también tienen esto, que es un gato cargado de compañerismo, y honrando sus raíces maoríes. Me interpelaba: si estos grandes no reniegan de sus raíces, por qué voy a renegar yo de las mías? Y terminé siendo cura”, reflexiona Verde.