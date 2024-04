La “desilusión” de Uruguay con World Rugby por las plazas al Mundial y las gestiones por el nuevo DT de Los Teros

Luego de una larga carrera como jugador y dirigente, Fabio Magno llegó al cargo de presidente de la Unión de Rugby del Uruguay (URU) para el período 2024-2027, cuatro años en los que el rugby uruguayo enfrenta muchos desafíos: el más urgente, decidir el nuevo entrenador de Los Teros, pero además mantener el crecimiento del seleccionado en un contexto de cambios en las competencias internacionales, y lograr un crecimiento de la competencia local en espejo con la del la selección. De todo eso habló Magno en esta entrevista en profundidad con El Observador.

¿Qué significa para vos llegar a la presidencia de la URU después de una larga carrera en el rugby, jugador y dirigente?

Siento un gran orgullo de conducir la Unión. Empecé a tomar contacto con la URU en la primera presidencia de Pablo Ferrari, allá por el 2006, para dar una mano, y la verdad que el cariño que uno fue sintiendo por la Unión te va llevando a sentirte parte, compartir con muchos amigos, de la dirigencia, jugadores, entrenadores. Después se materializa en 2012 cuando Chelo Calandra nos pide que ingresemos a la directiva, y de allí lo demás es conocido. Bien o mal ha estado siempre y hoy me ha tocado conducir este gran monstruo en el que se ha transformado la URU.

¿Cómo surgió? ¿Te lo propuso alguien?

Ya había tenido una oferta en las elecciones pasadas, la cual decliné, dije que no me sentía pronto en el momento. Optamos por Pablo Ferrari, que después al ingresar al gobierno nacional tuvo que dejar y quedó una muy buena presidencia de Santiago Slinger. Esta vez no tuve opción, y más allá de eso sentí que este era el momento. También por mi edad, ya es bastante tiempo recorrido. Tuve un gran empuje de mis amigos, un empuje de mi club y el cariño que tengo por la URU, su entorno, jugadores, entrenadores, persona.

¿Qué te cambió en tu vida diaria?

Por suerte estamos muy bien desde el punto de vista de la logística, del personal que trabaja en la URU. Prueba de ello dimos hace algún fin de semana con el Challenge de Seven, que fue una locura: más de 500 jugadores y el personal, desde la cocina hasta secretaría, pasando por todo el personal del estadio, y directivos también trabajando, dieron un ejemplo de cómo trabaja la URU. Hay un gran equipo que trabaja con la camiseta muy puesta, sin mirar las horas que le dedica. Eso me hace sentir orgulloso del personal que tenemos aquí y de las ganas que se le ponen a las cosas. ¿Y qué cambió? Algunas renuncias sin duda tuve que hacer, lógicas y normales por el lugar que uno ocupa. En la logística diaria es como seguir de largo, salgo del trabajo y vengo a la URU, más allá del uso del teléfono, de los mails, no antes de las 7 y media, a las 8, me voy a mi casa, cuando tengo suerte. Pero la verdad es un gusto. Me ha tocado una directiva muy interesante, tenemos continuidad, hay muchos directivos que han quedado de la pasada gestión. y hay nuevas incorporaciones muy buenas, que nos van a dar también un empuje a aquellos que transitamos todos los días. No es sangre nueva porque es gente que está hace mucho en el rugby, pero que llega a la URU por primera vez y una vez que empieza a entender su funcionamiento, sin lugar a duda son un gran aporte.

Foto: Leonardo Carreño.

Fabio Magno, presidente de la URU

¿Cuál es el mayor desafío que te planteás en estos cuatro años?

Hay dos objetivos grandes: el primero es que la URU está abocada a sus seleccionados y por lo tanto a la competencia de sus seleccionados. Tenemos que seguir creciendo. No es fácil, hemos alcanzado un punto muy alto y tenemos que por lo menos repetirlo, si no seguir creciendo. Este es un desafío importante, creo que estamos en buen camino, algunos detalles habrá que terminar de concretar, pero eso es a lo que nos abocamos, y no te hablo solamente del XV, también del seven, del M20, de todos nuestros seleccionados, de Las Teras, las academias. Tenemos un margen muy amplio para seguir creciendo y posicionarnos en lo que realmente nos hemos convertido, en los primeros de América luego de Argentina.

El segundo es lograr que el rugby amateur de clubes crezca, que tenga una competencia mejor, que los clubes crezcan, que se consoliden, que logren captar más atletas, más socios. Es un desafío que tiene que ser en conjunto. La Unión tiene algo para preocuparse y ocuparse para poder crecer con nuestras instituciones, poder consolidar y poder así crecer el rugby entero. Tiene que ser un círculo virtuoso, la alta competencia debe devolver algo al rugby de clubes y el rugby de clubes el aporte que hace a la alta competencia es conocido.

Foto: Leonardo Carreño.

Fabio Magno, presidente de la URU

¿Qué cambios concretos crees que se pueden lograr? Es una discusión que viene de hace años, desde el momento en que el alto rendimiento se separó.

Previo a las elecciones hemos empezado a trabajar en una sintonía con los clubes. Por mi parte hay algunos diagnósticos que tenemos hechos, que tenemos que profundizar. La realidad de los clubes no es la misma, hay diferencias, pero hay mucho tema en común. Evidentemente hay grandes falencias.

¿Por ejemplo?

Uno de los problemas principales, o al menos en la mayoría de los clubes, es la captación. Nosotros tenemos que seguir captando, estamos muy bien difundiendo el deporte, la URU se ha ocupado muy bien de difundirlo, los medios han ayudado mucho, hoy se habla de rugby, el tema del mundial por televisión, la gente se interesa. Pero no estamos capitalizando, no estamos logrando que más atletas se sumen a las instituciones. En eso creo que la URU puede trabajar, puede ayudar a los clubes. Depende mucho también del esfuerzo que pueda poner el club, por eso te hablo de clubes distintos, porque hay algunos que no tienen la misma estructura, capacidad de recursos. Incluso el club que tiene cien o ciento y pico de inscriptos quiere más.

¿Y cómo se logra? Porque en algún momento veíamos los mundiales como la fórmula mágica para que miles de niños entraran de golpe al deporte, pero no ha pasado.

Creo que hay que trabajar mucho. Primero hay que hacer una evaluación de dónde estamos parados. La realidad hoy es distinta a la de hace unos años. Hoy la oferta para un atleta atrae mucho: la franquicia, los seleccionados. Hace unos 20 años el objetivo era llegar a la primera de tu club, la selección jugaba muy poco. Era una excepción conseguir un contrato de trabajo, hoy fácilmente es una opción más. Tenemos que evaluar dónde estamos parados, qué puede aportar la URU y qué es competencia de cada club. La URU tampoco quiere ser invasiva, no quiere hacer por el club lo que tiene que hacer el club. Sí ayudar, acompañar. He comenzado a reunirme con los presidentes, con las comisiones de rugby, para ver qué ven ellos, qué sienten. Seguramente estaremos instaurando una comisión que empiece a trabajar con los clubes.

Necesitamos una competencia más atractiva. Necesitamos llevar más gente a los clubes. También traerlas al estadio, pero desarrollar el rugby que siempre hablamos, un deporte al que concurra toda la familia, que pase por los clubes, y que los clubes sepan retener también a esos jugadores.

Foto: Leonardo Carreño.

Fabio Magno, presidente de la URU

Pero se ha hablado varias veces de eso y no parece haber tanto avance.

Tal vez no, pero lo que no tiene un comienzo queda ahí. Tenemos que comenzar, estamos pensando en algunas herramientas como para poder introducir también la forma de trabajar y de pensar de la URU en algunos de los clubes, a través de algunos profesionales que estuvieron o que estarán por aquí. Estamos trabajando con el referato también, hay uno o dos directivos encargados de ir junto con el secretario del referato a los clubes, presentar cuál es el papel que juega un referee, cómo se llega a ser referee. Es un compromiso conjunto que hemos tomado con los clubes.

¿Cómo ves la selección? Pasó el Mundial y empieza un periodo de mucha renovación, subir un escalón cada vez cuesta más.

Yo creo que los Teros están muy bien para competir. Sin duda habrá alguna renovación, nosotros siempre pensamos en la franquicia como una plataforma de desarrollo de jugadores. Hay muchos jugadores que también provienen de Los Teros y del mundial pasado. Pero de hecho la franquicia se crea para los primeros seis meses por falta de competencia y para poder desarrollar jugadores.

Con Los Teros pienso que es el mismo razonamiento. Estamos muy bien para competir. Creo que se nos viene un julio muy importante. Si bien todavía no tenemos el 100% de los partidos plenamente confirmados, va a ser una de las ventanas más importantes que haya tenido Uruguay en los últimos años.

Creo que Los Teros van a estar al nivel de la competencia. Estamos trabajando en eso, estamos trabajando también para definir al próximo técnico. Yo no creo que nadie no quiera ser técnico de Uruguay, y sin lugar a dudas vamos a tener alguna novedad en los próximos días y ya para empezar a trabajar de cara a lo que es julio y a lo que es el resto del año. Estamos tranquilos con los Los Teros, además, están todos en competencia relativamente interesantes, como puede ser en el MLR, Europa. Sabemos que van a llegar físicamente muy bien y que seguramente se tengan que aclimatar a lo que es Uruguay, a lo que es nuestra forma de hacer las cosas, pero van a llegar muy bien.

Hay mucha ansiedad por saber el nombre del entrenador.

Generalmente cuando hay ansiedad las cosas se hacen mal, por lo tanto nos hemos tomado el tema con tranquilidad. Lo que teníamos que definir era el técnico de la franquicia, la persona de Leo Senatore, que había tenido un pasaje por su club, por la academia Rosario, por los Raptors y entendimos que era una muy buena opción, lo cual se va a estar viendo en los próximos meses. Se está adaptando muy rápido a nuestra forma de trabajo, al plantel, que evidentemente no es el mismo plantel del año pasado. Y respecto de Los Teros, te repito, estamos trabajando con mucha tranquilidad, con mucha calma para tratar de obtener un resultado importante.

¿Hay nombres entonces ya arriba de la mesa?

Algunos sí. Estamos trabajando en eso, sin ansiedad, sin locura. Pensándolo bien y tratando de definir el mejor futuro para Los Terois. La ansiedad y la locura nos pueden llevar a cometer algún error y no queremos hacerlo. Queremos tener un muy buen entrenador.

En diciembre entrevistaba a Guzmán Barreiro y me decía que iban a buscar a un argentino por los lazos culturales que hay.

Argentina nos ha apoyado desde siempre, nos sigue apoyando y descuento que nos va a seguir apoyando. Y es un país que cuenta con muchos técnicos muy capaces, que cuenta con profesionales muy interesantes. Lo ves a lo largo del mundo, los argentinos triunfan como técnicos, como preparadores físicos, como coordinadores. Si los eligen potencias de 6 Naciones, no se debe ni puede descartar a ningún argentino. Además, por la cercanía, por la amistad, por la relación. Siempre son más que bienvenidos, ya lo viste con Senatore, ya lo viste en el pasado con Meneses y Bouza. Así que no estoy en condiciones de confirmarte si va a ser así o si será argentino, capaz que tiene otro pasaporte, pero siempre, siempre vamos a pensar en la mano que nos da Argentina.

Me imagino que un requisito también es el de roce internacional.

Lo del roce internacional hay que ver desde qué punto de vista se busca. A veces puede no tener la experiencia suficiente pero sí, haber trabajado en distintos niveles. Hay gente que trabaja en academias y se sube a seleccionados y no tiene ninguna dificultad en hacerlo y reacciona muy bien. Por eso a veces no es tanto el roce internacional. Sí hay que tener experiencia hay porque es un seleccionado importante, pero no es lo principal que vamos a medir. Vamos a medir un conjunto de cualidades, un conjunto de todo su currículum.

Ya se confirmó el test con Escocia, lo próximo que queda por definirse oficialmentees Argentina y Francia. Me decían que Argentina es capaz en Maldonado.

Es una ventana histórica, es una ventana muy importante para Uruguay, una que ya estamos trabajando. Es muy probable que Argentina se juegue en Maldonado, en el Domingo Burgueño, y después tenemos el partido confirmado con Escocia el 27, y restan algunos detalles a definir con Francia, para el 10 de julio.

¿Y noviembre ya está algo hablado?

Noviembre aún no, estamos hablando, seguramente será una ventana en Europa. Podrían ser Rumania, como siempre hemos jugado, España, tal vez alguno de los isleños que seguramente estén en Europa. Además todavía no tenemos definido el sistema de clasificación mundial y por lo tanto podría llegar a haber algo entre julio y noviembre.

¿Cómo ves la situación del reparto de plazas al Mundial?

Nosotros estamos bastante decepcionados con ese tema. Entendíamos que Sudamérica había conseguido clasificar el Mundial pasado al primero y segundo, ganándole legítimamente a Estados Unidos y Canadá. Y eso en un mundial de 20 participantes, entonces en un mundial de 24 sentimos que la aspiración legítima era tener esos dos lugares que hemos conquistado. No te olvides cómo fue la forma de clasificar a partir de 2015, primero en un repechaje, después fuimos subiendo hasta lograr ser América 1, el año pasado se suma a Chile, de una excelente participación. Por eso entendimos que era legítimo pelear esos dos lugares, que seguimos todavía peleando. Haya uno o haya dos, Uruguay lo va a pelear a morir, pero te repito, quedamos un poco desilusionados de la propuesta, que aún no es oficial.

¿Cuál es el argumento que da World Rugby?

Bueno ellos hablaban de algo más global, ellos insistían en la Américas Pacific, que se integrara en ese lugar. Nosotros en su momento entendimos que no era la vía, entendimos que América tenía que estar separado y no con las islas. De hecho en una de las propuestas ellos prevén un repechaje también con países de la APAC. Te repito, creo que es el momento, estamos muy bien liderados en Sudamérica, en World Rugby, y creo que toda la región se ha marcado eso porque lo ha trabajado legítimamente. Lo hemos conquistado en la cancha. No creo que sea casual que países como Francia, ni que hablar Argentina, pero sobre todo Escocia, prevean una gira por la región, habla del crecimiento que está teniendo la región. Po costos a veces no son tan sencillos para tenerlos aquí, pero se ha empezado a mover, vemos que nos eligen, han visto el desempeño en el Mundial. Creo que Uruguay y Chile, junto con Portugal dieron la nota en el Mundial, fueron la bandera de los Tier 2.

¿Hay algo de competencia pensado para agosto-setiembre? Porque ahí hay un hueco. Es entendible la estrategia de la región de decir 'no vamos a dejar colgados a Brasil, a Paraguay por asegurar dos lugares en la APAC’, pero a su vez en los últimos años el segundo semestre ha sido un problema y ese torneo daba actividad en los meses más flojos.

No está definido eso todavía. Creo que la primera batería apunta a la ventana de julio que va a ser más que competitiva.

En cuanto a las plazas del Mundial, está el Consejo de World Rugby Mayo, pero han tenido alguna charla con otros presidentes?

Tuvimos charlas con el presidente de Chile, tuvimos la visita de John Jeffery (vicepresidente de World Rugby) durante el Sevens Challenger, y más allá de recibirlo como se merece, fuimos honestos, le dijimos que estábamos un tanto decepcionados, que hubiésemos preferido otro camino. Él lo entendió perfecto.

¿Y qué dijo?

Habló de un discurso global, evidentemente no es el discurso regional que hacemos nosotros. Tienen otros intereses también, representar a los países del Seis Naciones y el resto de Europa. Se entiende, pero nuestro argumento también era muy fuerte.

Después, decisiones son las decisiones. Uruguay va a pelear con uñas y dientes la clasificación a 2027, no me cabe ninguna duda.

También se habla de que esa clasificación marcará lo que venga después también con la Liga Mundial y todo lo que ocurra después. Habrá 12 países top, otros 12 abajo y el resto no sé dónde terminarán.

Hay que ver qué competencia vendrá desde 2025 en adelante. Por lo que hablamos con Jeffrey, esta clasificación aplica exclusivamente a este Mundial y no a Estados Unidos 2031. Yo creo que van a evaluar cómo le fue a esto. El sistema de clasificación a la liga de las naciones prevista para 2026 va a influir mucho.

¿Imaginás un escenario donde Uruguay pueda entrar finalmente a una APAC?

No sé, te repito, para eso falta mucho. Hoy estamos convencidos que el camino es las Américas.

Entrevistando a Pichot a fin de año me decía, capaz que la Américas Rugby Championship puede volver.

Para nosotros puede ser Américas, como lo fue hasta el Mundial pasado.

Se terminó por razones políticas, pero se perdió competencia importante.

Tuvimos las Américas Championship, o los Challenge cuando venía Canadá, Estados Unidos. Se han hecho torneos de World Rugby y la región toda tiene que crecer. El ejemplo más claro son las dos ligas, tanto la nuestra como la MLR. Se podrá discutir si económicamente son sostenibles o no, hoy se hace un esfuerzo muy grande por parte de todos, pero la competencia viene creciendo. Algunas competencias se cayeron en el Pacífico. Aquí, por el contrario, empezamos a jugar y seguimos jugando y lo seguimos manteniendo.

Por eso, más allá de la clasificación al mundial, más allá de los dos lugares, la región crece y es algo que tenemos que poner en evidencia. A veces la forma de ponerse en evidencia pasa por pararse firme y decir, bueno, nos hemos ganado nuestros dos lugares.

¿Sos optimista de que se pueda lograr en el consejo dar vuelta a eso?

El optimismo no hay que perderlo nunca, no hay peor gestión que no se hace. No sé si se podrá dar vuelta, pero confío en las representantes de nuestra región, en Pino (Sebastián Piñeyrúa). Hay mucha gente muy capaz en el Consejo, que no puede desconocer el crecimiento de esta zona del mundo. Donde además se siguen practicando y cultivando los valores de nuestros clubes. No es solamente la competencia deportiva, es todo el crecimiento. Creo que Jeffrey se fue con esa imagen, vio no sólo cómo funcionaba el Challenger, sino cuánta gente de rugby había, cómo se seguía fomentando el tema del tercer tiempo.Se llevó esa impresión de que es un deporte que se vive y se siente en esta región.

¿Cuánto te quita el sueño el mantener un flujo de fondos que permita funcionar a la URU en este nivel de presupuesto?

Nosotros tenemos, tú lo sabes mejor porque hasta lo vas escribiendo, un antes y un después del Charrúa. La URU es una antes del Charrúa y otra ahora. Y te diría que hasta dos, porque una cosa eran los inicios de Charrúa y otra cosa cómo estamos funcionando ahora. Evidentemente no solo creció el Charrúa, por suerte, sino la competencia, de M18 para arriba. Por el estadio pasan diariamente alrededor de 200 personas. Eso requiere de un esfuerzo importantísimo. Si bien el recurso económico es muy importante, también el recurso humano porque, lógico, no podés gestionar una unión con dos personas. Desde el personal de mantenimiento, de cocina, de vigilancia, de las secretarías, a los entrenadores, a los preparadores físicos, a los médicos.

El recurso económico siempre es finito, por lo tanto hay que salir a buscarlo. No es una tarea fácil vender a Los Teros, capaz que resulta más fácil en periodos de mundiales, pero es una tarea que te compromete el día a día, poder contar con el apoyo de empresas privadas que nos eligen por lo que hablamos antes, por la serie de valores, de éxitos que ha tenido. No quiero hablar solamente de Los Teros, es el rugby como deporte. Es algo que siempre nos reconoce desde la Secretaría Nacional de Deportes, donde el apoyo ha sido fantástico. Nos han apoyado durante los pasados cuatro años y nos van a seguir apoyando sin ninguna duda. World Rugby nos sigue apoyando también, pero lógico, tenemos que a veces empujar un poquito más, salir a buscar colaboradores, sponsors, gente que crea esta locura en la que estamos embarcados y que por suerte al momento es una realidad, una ferviente realidad.

El presupuesto, si no me equivoco, estaba alrededor de los US$ 4 millones anuales en los últimos años. ¿La idea es que suba más en estos años o que baje y después suba más cerca del mundial?

El presupuesto generalmente en época mundial aumenta, son más las necesidades, los gastos. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de la finanzas del estadio, porque el estadio no es solamente la alta competencia, el estadio es una unidad de negocios en sí misma, que requiere de mantenimiento continuo, toda esta cantidad personal de la que te hablaba. Por eso te digo, yo creo que en el presupuesto estamos bien, aproximadamente ronda esa cifra, lo hemos logrado y lo seguiremos logrando, seguimos trabajando duro para poder tenerlo bajo control y que no se nos dispare. Pero confío plenamente en la gente que está trabajando, en los directivos que nos acompañan y vamos a tener buenos resultados.