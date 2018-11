Con Jair Bolsonaro en el mandato, el Amazonas podría verse amenazado

Con Jair Bolsonaro en la presidencia, Brasil se enfrenta a un enorme retroceso en materia ambiental, ya que el presidente electo defiende la agroindustria que es la responsable de la deforestación. ¿Qué consecuencias trae esto para el pulmón del mundo?

Bolsonaro llegó a la presidencia de uno de los países con mayor biodiversidad del planeta. Sin embargo, su anuncio sobre la fusión del Ministerio de Agricultura y el de Ambiente puede generar graves consecuencias para la Amazonia, según se explica en el portal France24.

El mayor de los problemas es que para el mandatario el medio ambiente no es una prioridad. Esto se vio reflejado en sus cuestionamientos con respecto al Acuerdo de París, alegando que ponía en peligro la soberanía nacional. Bolsonaro también cuestionó el ecologismo, prometió que reduciría las concesiones de licencias ambientales y acabar con las multas para las grandes multinacionales que no se comprometen con el medio ambiente. Y afirmó que no habría tierras para las indígenas.

El excapitán del Ejército llegó al poder de la mano de varios grupos, entre ellos el autodenominado “Coalición Carne, Biblia y Bala”, que, en línea con sus intereses económicos, defienden la deforestación como mecanismo para abrirle paso a lo que llaman “progreso”, es decir, al agronegocio. Sin embargo, un grave problema en los ideales del actual mandatario electo es que “Bolsonaro declaró que su gran referencia en términos de estadística es Donald Trump y Trump dijo que el cambio climático no existe”, advierte el profesor de la Escuela Brasileña de Guierra, Fábio Albergaria de Queiroz, PhD en Amazonia y experto en medio ambiente.

Esto deja en claro que para Bolsonario, el medio ambiente es una política de segunda clase y eso va a generar consecuencias para la selva y las comunidades que habitan allí.

La selva amazónica, un baluarte en peligro

Las selvas y los bosques del Amazonas se extienden por más de 7,4 millones de kilómetros cuadrados a través de Brasil, Colombia, Bolivia, Perú, Venezuela, Ecuador, Guayana y Surinam. De todo este conjunto de países que se nutren de la biodiversidad de la selva, Brasil tiene la mayor porción.

En ese amplio universo natural viven cerca de 34 millones de personas que incluyendo 385 comunidades indígenas y miles de especies de flora y fauna. Esto la hace la mayor selva del mundo. De ahí la importancia de conservar este gigante ecológico llamado con razón el pulmón del mundo

De acuerdo con Greenpeace, la deforestación en la década de 1970 alcanzaba el 1%. Hoy en día alcanza el 18% y los expertos advierten que puede llegar a un 25%. El ecosistema podría colapsar de forma irreversible. "La Amazonia es uno de los reguladores de la temperatura del planeta y si se altera el sistema de lluvias, su colapso sería desastroso: cambiaría el clima y la capacidad de almacenar dióxido de carbono en la atmósfera. Y esto se sentiría en todo el mundo”, aseguró Albergaria de Queiroz.

Las comunidades indígenas serán las más afectadas

En Brasil existen unas 600 reservas indígenas que ocupan el13 % de todo el territorio nacional. Sin embargo, no todas las zonas para las tribus están delimitadas legalmente. Por esto es que Bolsonaro, en plena campaña, les ofreció a estas comunidades vivir de recursos como la minería o de las hidroeléctricas que él quiere construir en esos terrenos.

Sin embargo, para el obispo André de Witte, presidente de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), esto sería desastroso ya que Bolsonaro permitiría el agronegocio y la industria extractiva, lo que perjudica el valor de la naturaleza. Para Albergaria de Queiroz, mientras “el medio ambiente siga como política de segunda clase, la situación ambiental se quedará como está”.

Recientemente, el mandatario electo afirmó que estaba pensando en retirarse del Acuerdo de París, pero luego matizó sus palabras y dijo que el país no iba a desconocerlo. Después afirmó que iba a fusionar el Ministerio del Medio Ambiente y el de Agricultura y ahora que anunció oficialmente la creación de un sola cartera. Expertos como Albergaria de Queiroz lo consideran "catastrófico, porque es unir dos ministerios que son opuestos irreconciliables. Tenemos un gran problema, pues ecosistemas como la Amazonia corren el riesgo de convertirse en áreas de agricultura", aseguró.

Entretanto, la Amazonia sigue sufriendo un grave deterioro ambiental producto de la falta de políticas estructuradas que defiendan esta zona de las industrias extractivas.