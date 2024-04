Nazarena Vélez respaldó la decisión de su hija Barbie de llevar a su nieto tarde al jardín: "Yo no quería que fuera”

Hace poco, las redes sociales se agitaron con la revelación de Barbie Vélez sobre la rutina matutina de su hijo. Fruto de su relación con Lucas Rodríguez, compartió que optaron por no despertar a su hijo a una hora específica todas las mañanas. En lugar de eso, permiten que Salvador se despierte naturalmente y decida cuándo quiere comenzar su día, incluso si eso significa llegar tarde al jardín.

Vélez compartió con sus seguidores cómo aprovecha su tiempo mientras su hijo descansa, está en el jardín o sigue una rutina de cuidado de la piel. Destacó que prefieren que el niño de un año dirija sus propios horarios, incluso llegando al jardín cuando decida levantarse, en lugar de seguir el horario escolar establecido. En una ocasión, mencionó que la flexibilidad es importante, especialmente los fines de semana cuando no usan alarmas. Explicó que creen que Salvador tendrá toda la vida para seguir horarios estrictos, por lo que prefieren dejar que siga su propio ritmo por ahora.

Barbie expresó: “Lo bueno de que Salvi se haya acostado tarde ayer es que hoy amaneció muy tarde, nivel 11 de la mañana y fue, sinceramente, una hermosura”, y siguió: “Es como que él va marcando el reloj de la hora en que nos levantamos todos, sobre todo los fines de semana que es sin alarma. Entonces, estaba en mi quinto sueño, me fijé y eran las 11 de la mañana. Mismo, los días de semana de jardín, que él va a la mañana no le pongo alarma ni nada de eso”. Después, explicó: “Siento que ya va a tener toda la vida para alarmas y eso. Algo que le dije a las maestras, y que hablamos con Lucas, es que cuando se levante, vamos. Total, es re flexible, no es que es un jardín de colegio. Siempre se levanta más o menos al mismo horario, 8, 9, no más que eso”.

Estos comentarios provocaron una oleada de reacciones en las redes sociales tan pronto como se difundió la información. El lunes, durante su participación en el programa LAM, Nazarena abordó la controversia que rodeaba a su hija mayor. Al principio, admitió no estar al tanto de los hechos cuando Ángel de Brito y las otras panelistas comentaron sobre el tema. Sin embargo, una vez informada por el presentador, expresó su posición de manera firme. "Yo no estaba de acuerdo con que vaya al maternal, es muy chiquito, apenas tiene un año", comenzó diciendo la productora. "Tiene razón Barbie, yo la banco. Si el nene se levanta a las 11 de la mañana, ¡lo bien que hace!", concluyó.

Barbie detalló la metodología del jardín al que asiste su hijo. "En realidad, Salvador va a un jardín rodante, que es mucho más flexible. Es entre vecinos, son cinco nenes nada más, y los chicos van cada semana a una de las casas. Obviamente las casas tienen que tener medidas de seguridad, por ejemplo, nosotros tapamos los enchufes del living. Si tenés pileta, hay que cerrada, si hay escaleras, también, igual que las puertas. Siempre tiene que haber un adulto responsable en la casa, y los chicos están al cuidado de las dos maestras jardineras", explicó.

Respecto a los horarios, la actriz aclaró cómo funcionan dentro de este sistema. "Todo es como si fuera un jardín pero mucho más flexible. Es de 9 a 12, pero si el nene se levanta a las 9,40 no le pongo alarma siendo tan chiquito, así que no pasa nada, o me lo llevo antes si me dicen por ejemplo: ‘hoy está con llanto’, estamos a una cuadra nomás, entonces esto me resultaba más cómodo sinceramente", explicó la influencer.