Con la obligación de mejorar

El partido ante Racing tenía un peso específico y emocional muy grande ya que el equipo venía de perder dos encuentros consecutivos –algo totalmente atípico, ya que venía de mantener un invicto en lo local de 22 compromisos–, pero las derrotas contra San Lorenzo de Almagro por la Copa Sudamericana y ante Defensor Sporting en el Franzini, encendieron una luz al menos tenue de emergencia.

El control emocional de los futbolistas de Alexander Medina debe ser determinante de ahora en adelante para saber sobrellevar este momento. Nacional no es un desastre ni mucho menos –por algo sigue bien arriba en las posiciones–, pero cae en bajones futbolísticos pronunciados que lo complican mucho.

Tabaré Viudez es uno de los que más clase tiene y ha jugado muy bien en la mayor parte del año. Sin embargo, el sábado –como la gran mayoría de los futbolistas tricolores– prácticamente no apareció en la cancha. Esa “ausencia” siempre es muy notoria en un equipo que depende mucho de su gestación de juego.

Algo similar ocurrió con otro futbolista que siempre cumple. Esta vez, Matías Zunino faltó con aviso. No hizo nada de lo que comúnmente hace, como los relevos y las proyecciones ofensivas que tanto rédito le han dado a los comandados por el Cacique.

Desde hace varios partidos que Christian Oliva no es Christian Oliva. Ese jugador que fue el mejor de la primera mitad del año, cayó en un gran bajón con la pelota. Ante Racing tuvo un remate desde fuera del área que casi se mete en el ángulo y también mostró algo de su fuerza y quite. Igualmente le falta mucho para volver a su nivel y ritmo necesarios.

Medina cambió la táctica y dejó solo a Gonzalo Bergessio en ofensiva. Así, al argentino se le hizo todo muy cuesta arriba y más con la forma de marcar de Racing. Esa es otra cosa que debe mejorar el técnico de cara al futuro, porque las oportunidades de gol escasearon en todo el compromiso.

¿Y los suplentes?

El ingreso de Gonzalo “Chori” Castro para jugar el segundo tiempo, dio una clara muestra del rico plantel que tiene Nacional.

A los pocos minutos ya se había visto un panorama bastante diferente y positivo para los tricolores, que casi enseguida llegaron al gol de Rafael García.

El juego por las bandas mejoró sustancialmente con el ingreso del Chori. Eso es lo que el albo debe apostar, porque por allí, normalmente Nacional ha tenido muy buenas producciones individuales.

Pero también pareció extraño que el Cacique no buscara otras variantes en la mitad de la cancha con hombres de muy buen pie como Luis Aguiar o Sebastián Rodríguez. Los dos miraron los 90 minutos desde afuera.

Lo que quedó muy claro el sábado es que Nacional tiene que mejorar sustancialmente su producción futbolística.

“Nuestro primer tiempo fue malísimo”, dijo luego del encuentro el técnico Medina. Y agregó: “Hay que trabajar, mejorar y encontrar una regularidad”.

Siempre es bueno mejorar ganando y eso es lo que en esta semana pregonará el Cacique con su plantel.