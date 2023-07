Con lágrimas se despidió del fútbol Diego Godín en un partido en el que un uruguayo le aguó su adiós

Diego Godín se despidió del fútbol este domingo tras perder 1-0 con Vélez Sarsfield un partido trascendente por la tabla del descenso de visita ante Huracán por la Liga Profesional del Fútbol argentino, con un gol del uruguayo Matías Cóccaro, de penal.

Mientras todos sus rivales celebraban, por la importancia de la victoria, el zaguero uruguayo, de 37 años, se retiraba de la cancha entre lágrimas y muy emocionado.

"Siento de todo en este momento. Desde los cinco años que juego al fútbol, así que es toda una vida", dijo Godín en la TV Pública argentina luego del compromiso con lágrimas en los ojos.

Diego Godín se despidió del fútbol muy emocionado y con lágrimas

El excapitán de la selección uruguaya, quien además es el futbolista con más partidos de la historia, indicó: "He venido a un gran club (Vélez) y es el adiós. Por eso son un montón de emociones que se juntan en este momento".

Godín sostuvo a su vez: "He ganado y perdido, como todos, pero lo importante, es tratar de dejar algo en cada lugar en donde estuve. Creo que lo logré".

"En este momento me acuerdo de mi familia y por eso me emociono. Ahora se viene el adiós y hay que encararlo de buena forma", se despidió el uruguayo entre lágrimas.

"Es imposible olvidarme de cada uno de los equipos en los que jugué. De Cerro, en donde me inicié, que me dieron todo para ser un jugador profesional. De Nacional, un club que también me dio todo, hermoso, en el que pasamos un año muy corto pero fue intenso, en donde me encariñé con el club y la gente. De Villarreal que fue mi primer salto a Europa; de Atlético de Madrid, que fueron los mejores años de mi vida, ek club del cual me hice hincha y que me voy a identificar toda mi vida, del que tengo los mejores recuerdos personales y futbolísticos. Después Inter (de Milán) que también me abrió las puertas de Europa para seguir haciendo carrera, Cagliari, Atlético Mineiro y después Vélez. Me acuerdo de todos, es imposible no acordarse de uno, porque todos hicieron parte de mi camino", expresó.

Godín disputó 161 partidos con Uruguay, cuatro Mundiales, seis Copas América, ganando la de 2011 en Argentina.

Con Nacional, ganó la Liguilla y es el único título logrado en el futbol uruguayo.

En tanto, con Atlético de Madrid obtuvo la Liga Española, la Copa del Rey y la Supercopa Española en lo local, y dos veces la Europa League, tres la Supercopa Europea.

Con Atlético Mineiro, Godín fue campeón del Campeonato Mineiro y de la Supercopa de Brasil.