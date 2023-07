Con un "me gusta", Rodrigo De Paul desmintió la separación con Tini Stoessel

Los rumores que corrieron rápidamente en las últimas horas decían que Rodrigo De Paul y Tini Stoessel se habrían separado. Sin embargo, este jueves el futbolista hizo un pequeño gesto público que contradijo a todos: un "me gusta".

La periodista Candela Mazzone compartió una serie de historias en su cuenta de Instagram en las que analizaba la interacción de la pareja en sus redes sociales.

“De Paul, en las últimas dos publicaciones de Tini, no le dio like. Entré al perfil de él y lo mismo, ella no le dio like en las últimas publicaciones a él. ¿Estarán en crisis?”, le escribió una seguidora y ella analizó las publicaciones. “Es verdad, en los últimos dos post de Rodrigo no hay like de Tini”, respondió y observó que "en los últimos tres de ella, no hay like de él". "Pero de ahí a una crisis no lo sé”, matizó.

Al mismo tiempo, la periodista Paula Varela publicó un Tweet en el que daba como una "noticia de último momento" la separación de la pareja: "No es pavada de las redes. Eso no es periodismo. Esto es información", escribió antes de hablar al respecto en Socios del Espectáculo.

"Lo que se dice falta de amor no ha habido, no es que uno de los dos dejó de amar al otro, sino que en algún punto los proyectos que tienen (...) los fueron distanciando", sostuvo Varela.

En medio de los rumores de separación el futbolista le puso un “me gusta” a la última foto de la cantante, en la que reveló un nuevo cambio de imagen en las calles de Madrid donde el jugador se encuentra jugando con el Atlético.

"Desde el entorno de Rodrigo me desmienten la separación... me dicen que están juntos en Madrid y muy bien. Desde ya si hubo crisis claramente no tienen intenciones de que se filtre", comentó luego Mazzone en su cuenta de Instagram.