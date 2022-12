Condenaron a Cristina Kirchner a seis años de prisión

La justicia argentina anunció este martes la condena a prisión a la vicepresidenta Cristina Kirchner en una causa por presunta corrupción cuando fue mandataria (2007-2015).

Fue condenada por la administración fraudulenta en perjuicio de administración pública. Además, la inhabilitaron de forma perpetua a ejercer cargos públicos.

Kirchner es acusada, junto a otras 12 personas, por la adjudicación irregular de contratos de obras públicas en la provincia de Santa Cruz durante sus dos mandatos como presidenta (2007-2015).

El Tribunal Oral Federal 2, integrado por los jueces Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, comenzó a leer la sentencia de la causa Vialidad sobre las 17:30, en el que se decidió su absolución en el cargo de asociación ilícita.

Desde el inicio del juicio, en 2019, la exmandataria de 69 años sostuvo que su condena "está escrita de antemano" al denunciar que se trata de "un juicio político" que persigue aleccionar a todo el peronismo.

¿Cristina Kirchner irá presa?

La vicepresidenta no irá presa porque tiene fueros por el cargo que ostenta. Además, según informó El Cronista, pese a la lectura del veredicto los fundamentos se conocerán recién en febrero o marzo, y será allí que la defensa de Fernández podrá apelar, algo que se da por descontado que sucederá.

En caso de que suceda y se presente una apelación, el trámite continuará en la Cámara Federal de Casación Penal, que luego también podría derivar en la Corte Suprema de Justicia (si sobre el fallo de casación hay una nueva apelación).

Mientras ese último paso no se cumpla, la sentencia no será considerada firme y la pena de prisión no será ejecutada.

¿Cristina Kirchner puede presentarse a las próximas elecciones?

Además, mientras la sentencia no esté firme podrá seguir ocupando cargos públicos y presentarse a elecciones.