Conocé los ganadores de IAB MIXX 2023

IAB MIXX 2023

Con una gala exclusiva que reunió a profesionales de todos los sectores para conocer lo mejor de la publicidad y el marketing digital en Uruguay, se llevó a cabo la ceremonia de premiación de los IAB MIXX 2023.

El evento que tiene como objetivo destacar los mejores trabajos del año, se celebró en Life Cinema Cultural y se convirtió en una ocasión especial para cerrar el 2023 con un brindis entre colegas y colaboradores.

Este año, se presentaron 129 piezas repartidas entre las 13 categorías y que fueron evaluadas por 11 destacados jurados locales e internacionales. “Los ganadores son casos muy bien logrados, y el nivel que tienen en Uruguay es muy bueno a nivel de las ideas”, comentó tras la votación el presidente del jurado, Diego Gueler, CCO de draftLine Buenos Aires.

FROM

La agencia destacada de la noche fue From, que obtuvo el premio por primera vez a la "Agencia del Año", mientras que su pieza, "The Uncrashable Tucson", recibió el reconocimiento como "Idea del Año". Chelo Waintraub CCO de From reflexionó acerca del premio y del momento de la agencia “Estamos cerrando un gran 2023 y este reconocimiento es una confirmación más del buen momento de la agencia. Fue un año de campañas que nos dieron orgullo, de acompañar a nuestros clientes en su negocio, de sumar nuevos clientes, de gran efectividad en festivales locales e internacionales y, lo más interesante, de nuevos proyectos que nos entusiasman y están en plena etapa de desarrollo”, comentó.

El reconocimiento a "Anunciante del Año" fue otorgado a Fábricas Nacionales de Cerveza, y Gabriel González, Director de Marketing FNC/AbInbev dijo a propósito “Nuestra apuesta a la creatividad es una decisión estratégica. La creatividad digital implica un desafío aún más grande por el dinamismo de este medio, con lo cual este reconocimiento nos llena de orgullo. Aprovecho a agradecer y felicitar a nuestros socios creativos WILD FI, Havas Gurisa y Notable”

Además, fueron premiados en diferentes categorías los trabajos de las agencias WILD FI, Innvented, Notable, Digital Uruguay, Havas Gurisa, VMLY&R y Super.

A continuación, compartimos la lista de los ganadores en cada categoría, detallando metal, nombre, agencia y anunciante de cada caso:

Categoría: Trabajos para el Exterior

- Bronce: "New Old News" - WILD FI | Unicef

- Plata: "Diego" - From | Amia

- Oro: "Candydatos" - WILD FI | D1ana Consultancy

Categoría: Creative Data

- Bronce: "Se Busca Humano" - VMLY&R | Softys

Categoría: Diseño y Experiencia (UI/UX)

- Oro: "The Uncrashable Tucson" - From | Hyundai

Categoría: Experiencia Inmersiva

- Plata: "Skins4Real" - Digitas Uruguay | Gocco

- Oro: "The Uncrashable Tucson" - From | Hyundai

Categoría: Innovación

- Bronce: "Sitios de Memoria" - Innvented | Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos

- Bronce: "La historia nunca vista" - WILD FI | Samsung

- Plata: "Skins4Real" - Digitas Uruguay | Gocco

- Plata: "The Uncrashable Tucson" - From | Hyundai

Categoría: Branded Content

- Bronce: "Día del Padre" - WILD FI | FNC

- Bronce: "Skins4Real" - Digitas Uruguay | Gocco

- Bronce: "The Uncrashable Tucson" - From | Hyundai

- Bronce: "SPONSOR KING" - Innvented | Burger King

- Plata: "Cuidá tu voz" - Notable publicidad | Laboratorio Gador

- Plata: "La Copa del Barrio" - WILD FI | Techo

- Oro: "Verificados" - WILD FI | Banco Itaú

Categoría: Creative E-Commerce

- Plata: "Fair Promo" - From | PedidosYa

- Oro: "Skins4Real" - Digitas Uruguay | Gocco

Categoría: Influencer Marketing

- Bronce: "The Uncrashable Tucson" - From | Hyundai

- Bronce: "Kings League Delivery" - From | PedidosYa

- Bronce: "BILLETERA BYE BYE" - Super | Mercado Pago

- Plata: "Verificados" - WILD FI | Banco Itaú

Categoría: Uso de Tecnología

- Bronce: "Se Busca Humano" - VMLY&R | Softys

- Plata: "The Uncrashable Tucson" - From | Hyundai

- Oro: "Sitios de Memoria" - Innvented | Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos

Categoría: Performance

- Bronce: "SPONSOR KING" - Innvented | BURGER KING

- Bronce: "GRACIAS A MI EX" - Innvented | BURGER KING

- Bronce: "AXE Feat" - WILD FI | Unilever

- Plata: "La Copa del Barrio" - WILD FI | Plata

- Oro: "Fair Promo" - From | PedidosYa

Categoría: Real Time Marketing

- Plata: "Tweet" - Havas Gurisa | FNC

- Plata: "¿Qué hacés acá?" - Havas Gurisa | CCU

- Oro: "Fair Promo" - From | PedidosYa

Categoría: Social Media

- Bronce: "Día del Padre" - WILD FI | FNC

- Bronce: "Legales" - Notable publicidad | FNC

- Bronce: "Pensá en Rosa" - VMLY&R | Dame tu Mano

- Bronce: "SPONSOR KING" - Innvented | BURGER KING

- Oro: "Tweet" - Havas Gurisa | FNC

Categoría: Integrated

- Bronce: "AXE Feat." - WILD FI | Unilever

- Bronce: "Detrás de las Etiquetas" - WILD FI | FNC

- Plata: "Legales" - Notable publicidad | FNC

Idea del Año:

- "The Uncrashable Tucson" - From | Hyundai



Anunciante del Año:

- Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC)

Productora del Año y Agencia del Año:

- FROM

Los IAB MIXX 2023 cuenta con el apoyo de: Growth Digital, Next, Atomik Pto, Universidad ORT Uruguay, Life Cinema, Coca-Cola, Fresh Market, Frigorífico Centenario, Bar Paysandú, Hotel Montevideo, Bodega Casa Grande, FNC, Johnnie Walker y Pagnifique.