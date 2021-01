Contra el ecologismo apocalíptico

El estadounidense Michael Shellenberger ha sido durante 30 años un ecologista notorio. Obtuvo premios importantes, escribió en varios de los principales diarios de su país, y está invitado a participar como experto en el próximo Informe del IPCC. Sin embargo, en los últimos años se sintió cada vez más molesto por las afirmaciones catastrofistas de los ecologistas radicales. Para él el año 2019 fue un punto de inflexión.

El 21/01/2019 la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez dijo: “El mundo se va a acabar en doce años si no enfrentamos el cambio climático.”1

El 23/04/2019 la activista sueca de 16 años Greta Thunberg dijo: “Alrededor del año 2030… pondremos en marcha una reacción en cadena irreversible más allá del control humano que muy probablemente conducirá al fin de nuestra civilización tal como la conocemos… No quiero que tengas esperanzas. Quiero que entres en pánico.”2

En octubre de 2019 la organización Extinction Rebellion realizó varias manifestaciones que perturbaron la vida cotidiana de los habitantes de Londres, y sus voceros declararon que “la vida en la Tierra está muriendo” y que “miles de millones de personas van a morir.”3

En general la prensa da una cobertura amplia y complaciente a este tipo de declaraciones. No es extraño, pues, que en 2019 el 48% de 30.000 personas encuestadas de todo el mundo creyeran que el cambio climático causaría la extinción de la humanidad.4

Todo esto impulsó a Shellenberger a escribir un libro para tratar de separar la ciencia de la ficción en el terreno del ambientalismo. Antes de lanzar su libro, publicó un artículo que comienza así: “En nombre de los ambientalistas del mundo entero, me gustaría pedir formalmente perdón por el miedo climático que hemos creado en estos últimos treinta años. El cambio climático está ocurriendo. Y no es el fin del mundo. Ni siquiera es nuestro problema medioambiental más serio.”5

El título del nuevo libro de Shellenberger significa “Apocalipsis jamás. Por qué el alarmismo ambientalista nos daña a todos”. Es un libro muy bien documentado, con 105 páginas de notas. Tiene doce capítulos con tesis claras y bien argumentadas.

En el Cap. 1 (No es el fin del mundo) el autor (MS), aunque afirma que las emisiones humanas de CO2 están causando un calentamiento global significativo, niega que vaya a tener efectos catastróficos sobre la humanidad o el planeta.

Del Cap. 2 (Los pulmones de la Tierra no se están quemando) destaco cómo el Dr. Dan Nepstad desmiente el mito de que la Amazonia es una de las principales fuentes proveedoras de oxígeno de la Tierra: “La Amazonia produce mucho oxígeno, pero usa la misma cantidad de oxígeno a través de la respiración, así que el resultado neto es nulo”.6

En el Cap. 3 (Basta con las pajitas de plástico) MS sostiene que la principal amenaza para las especies marinas es la pesca excesiva, no el plástico, que se puede manejar con un buen sistema de gestión de residuos.

En el Cap. 4 (La sexta extinción es cancelada) MS niega que se esté produciendo una extinción masiva de especies.

En el Cap. 5 (Los talleres clandestinos salvan al planeta) MS sostiene que las migraciones del campo a la ciudad, el progreso industrial y el aumento de la productividad agrícola liberan grandes porciones de tierra que vuelven a estar disponibles para la vida silvestre.

En el Cap. 6 (La codicia salvó a las ballenas, no Greenpeace) MS sostiene que las sociedades humanas tienden a moverse de combustibles de energía diluida a combustibles de energía densa y que eso es bueno para la economía y para el ambiente.

Del Cap. 7 (Toma tu bistec y también cómetelo) destaco la referencia a un libro de Nina Teicholz que “desafía el consenso nutricional de que las dietas ricas en grasas animales causan enfermedades del corazón y obesidad. La evidencia sugirió que no había efecto o bien que las dietas ricas en grasas saturadas podrían ser beneficiosas”.7

En el Cap. 8 (Salvar la naturaleza es una bomba) MS sostiene que la energía nuclear es la más limpia, segura y eficiente. “El peor accidente energético de todos los tiempos fue el colapso de la represa hidroeléctrica Banqiao de China en 1975… Mató entre 170.000 y 230.000 personas… Por el contrario, el número total de muertes conocidas por la energía nuclear es poco más de cien.”8

En el Cap. 9 (Destruir el ambiente para salvarlo) MS critica a las energías renovables por su falta de confiabilidad, su baja densidad energética y su impacto negativo en el ambiente. Por ejemplo, las turbinas eólicas matan grandes cantidades de aves y murciélagos.

En el Capítulo 10 (Todo sobre los verdes) MS sostiene que las contribuciones económicas de grandes empresas a las organizaciones que promueven una “economía verde” son mucho mayores que los presupuestos de las organizaciones escépticas con respecto al cambio climático.

En el Capítulo 11 (La denegación del poder) MS sostiene que, debido a su ideología malthusiana, la mayoría de los ecologistas obstaculizan deliberadamente el desarrollo de los países pobres.

En el Capítulo 12 (Falsos dioses para almas perdidas) MS sugiere que el ecologismo apocalíptico es el equivalente funcional de una religión para muchos no creyentes, sobre todo jóvenes de clase media-alta afectados de ansiedad y depresión.

En resumen, un libro muy interesante y provocativo. Opino que la propuesta de Shellenberger de un ecologismo humanista, opuesto al predominante ecologismo anti-humanista, es bastante positiva.

0) Otros escritos del autor en: https://danieliglesiasgrezes.wordpress.com.

1) Michael Shellenberger, Apocalypse never: why environmental alarmism hurt us all, Harper, New York, 2020, p. 3.

2) Ídem.

3) Ibídem, p. ix.

4) Ídem.

5) El artículo está disponible en español en: https://gaceta.es/espana/activista-ambientalista-estaba-equivocado-y-hemos-causado-un-temor-inutil-20200714-0938/

6) Michael Shellenberger, Apocalypse never, p. 30.

7) Ibídem, p. 132.

8) Ibídem, pp. 150-151.