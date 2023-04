Copa Libertadores: Conmebol publicó el audio y el video del VAR en el gol de Nacional

Conmebol publicó este jueves el audio y el video del VAR del gol de Fabián Noguera para Nacional en el minuto 95, que le dio el triunfo frente a Independiente Medellín en el Gran Parque Central por la Copa Libertadores.

La descripción de la jugada es la siguiente: "En el minuto 90+5, en un tiro libre a favor del equipo blanco, el balón llega al área adversaria y golpea en el brazo de un atacante que se estaba levantando luego de haber caído. La posición del brazo se debe entender como natural para esta acción, por lo que no se debe sancionar infracción de mano.

El VAR comparte esta interpretación, sumando además que no se trata de una mano de inmediatez para marcar un gol y luego de descartar asimismo una infracción de fuera de juego utilizando líneas virtuales, confirma la decisión de campo: gol".

Leonardo Carreño

Protesta de los jugadores de Medellín

El diálogo de los árbitros fue de la siguiente manera entre el árbitro Darío Herrera y los asistentes del VAR, Jorge Baliño y Pablo Dóvalo.

VAR: Gol, vamos al tiro libre.

Asistente: Jugador en el piso en posición muy fina.

VAR: Dame 16-50 por favor.

VAR: Primer remate, están habilitados.

AVAR: Pega en el jugador que está caído ¿ok?

VAR: Pero quiero ver de vuelta.

AVAR: Estamos analizando, aguárdame un segundito (le responde al árbitro que lo llamaba).

VAR: Quiero ver la posición de ese que pega, quiero ver el punto.

ÁRBITRO: Me piden una mano.

VAR: No, mano no

AVAR: Están hablando de una posible mano. Para mi le pega en la mano en el rebote.

VAR. Para mi es mano no sancionable, tampoco la mano está de apoyo.

(Chequean el posible fuera de juego).

"Yo no muevo hasta que no me den el ok arriba", le decía el árbitro Darío Herrera a los jugadores.

VAR: Si, misma línea. La mano no es sancionable.

"Dario, te confirmo el gol del jugador número 18", le dice el VAR al árbitro.

"Gol confirmado" expresa Herrera y los jugadores de Nacional vuelven a festejar..