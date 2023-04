¿Por qué el árbitro no sancionó mano de Bruno Damiani en el gol de Nacional?

El partido entre Nacional vs Independiente Medellín se definió en el quinto minuto de adición con un gol de Fabián Noguera tras un tiro libre de Diego Zabala. La jugada fue polémica y los futbolistas del equipo colombiano impidieron varios minutos al árbitro argentino Darío Herrera que reinicio del juego para que chequera bien la jugada en el monitor del VAR.

Reclamaban una posición adelantada y una mano del delantero tricolor Bruno Damiani.

Aún después que Herrera confirmó el gol, tras escuchar las indicaciones de los jueces del VAR, los futbolistas del DIM insistían en que había sido mal concedido. Andrés Ricaurte era el que más reclamaba y fue amonestado por su insistencia.

Luego del encuentro, el delantero Luciano Pons -autor del empate transitorio- dijo que los habían robado: "Es mano clara, estoy al lado de Lucho, el golero, si la pelota no le pega en la mano le queda al arquero nuestro. Tenemos fotos, vimos el video, es claramente mano, algo que no entendemos. Después se queja la gente cuando uno habla mal de la Conmebol, pero el partido pasado con Inter nos pasó y hoy nos volvieron a robar otra vez sobre la hora. Pasó de vuelta. Si quieren que no juguemos que sean claros, nosotros no venimos a pasear acá, venimos a jugar, a ganar".

¿Por qué no se cobró la mano de Damiani?

La pelota después de un primer remate pegó en la mano del delantero que se había caído y el rebote le quedó a Noguera, quien remató y marcó el gol.

La regla 12 de las Reglas de juego, referida a las "faltas y conducta incorrecta" destaca que "no todos los contactos del balón con la mano o el brazo constituyen infracción".

Desarrolla que "cometerá infracción el jugador que: toque el balón de manera voluntaria con la mano o el brazo, por ejemplo, haciendo un movimiento en dirección al balón con estas partes del cuerpo; toque el balón con la mano o el brazo cuando la mano o el brazo se posicionen de manera antinatural y consigan que el cuerpo ocupe más espacio. Se considerará que un jugador ha conseguido que su cuerpo ocupe más espacio de manera antinatural cuando la posición de su mano o brazo no sea consecuencia del movimiento de su cuerpo en esa acción concreta o no se pueda justificar por dicho movimiento. Al colocar su mano o brazo en dicha posición, el jugador se arriesga a que el balón golpee esa parte de su cuerpo y esto suponga una infracción".

En el caso de Damiani, la pelota le pega en el brazo en el momento en que estaba apoyado en el piso, sin que pudiera hacer nada para evitarlo.