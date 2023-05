Copa Libertadores: el mensaje de Carlos De Pena tras el gol a Nacional en el empate frente a Inter

Carlos De Pena marcó uno de los goles de Internacional en el empate 2-2 frente a Nacional por la tercera fecha del Grupo B de la Copa Libertadores.

El tanto del uruguayo fue a los 83 minutos y sirvió para adelantar a su equipo 2-1, pero luego Fabián Noguera empató para Nacional cuando transcurrían 92 minutos.

De Pena, de pasado en Nacional, no festejó el gol y este jueves dejó un mensaje en Twitter para los hinchas de Inter: "Empate con gusto amargo. Trabajar y mejorar para lo que viene, seguimos juntos, siempre", escribió.

Apenas terminó el partido de este miércoles en el estadio Beira Rio, De Pena realizó declaraciones a la televisión brasileña.

Consultado porqué no celebró el gol, respondió: "(Nacional) fue el equipo que me formó como persona, como jugador, pasé 12 años de mi vida allá, si tuve la posibilidad de ir a Europa fue gracias a Nacional, soy hincha de Nacional y mi familia también", dijo el delantero.

"O time do Inter saiu triste com o resultado da partida"



De Pena, "Eu torço para o Nacional e vou torcer sempre."



Días antes del partido fue consultado por GloboEsporte sobre su sentimiento al enfrentarse con Nacional: "Será un partido muy duro, como todos en la Libertadores. Nacional es un equipo acostumbrado a jugar en competición. Están liderando hoy y un empate será un buen resultado porque seguirán. Será muy difícil, pero necesitamos ganar y contaremos con el apoyo. Si ganamos, tomamos la delantera, pero es un partido que exigirá mucho. Un juego más de contacto, cerrando bien las líneas, yendo rápido al contraataque. Tenemos que estar muy concentrados y tratar de hacerlo lo mejor posible".

Y respecto a si festejaría un gol propio, agregó: "No trato de pensar si lo haré o no, si ayudaré. Solo pienso en los tres puntos. Cuando marcas un gol, es muy bueno, ganas confianza. Pero para el Inter es mucho más importante ganar. Al final del año, estaré feliz si logramos levantar un título. No importa si marqué más o menos goles. Es lo mismo para cada juego y con ese juego. Lo más importante, lo único que cuenta, son los tres puntos".

El pasado de Carlos De Pena en Nacional

De Pena apareció en el primer equipo de Nacional en el verano de 2013, cuando el técnico era Gustavo Díaz. Disputó 10 minutos del clásico de la Copa Bimbo, y después jugó contra Guaraní de Paraguay y Argentinos Juniors; en ambos marcó goles.

El estreno oficial ocurrió el 19 de febrero de ese año contra Toluca, en México, por la Copa Libertadores. Ingresó a los 40 minutos por Pablo Álvarez.

ines Guimaraens

Gastón Pereiro y De Pena en otros tiempos

A fines de 2014, la directiva de Nacional que presidía Eduardo Ache transfirió al empresario Francisco Casal el 50% del pase de Carlos De Pena en US$ 1.500.000.

Fue campeón Uruguayo con Álvaro Gutiérrez como técnico en la temporada 2014/2015 y para la siguiente fue transferido al Middlesbrough, de la segunda división inglesa. En 2018 regresó a Nacional y al año siguiente emigró al Dinamo de Kiev.

La invasión de Rusia a Ucrania en 2022 terminó su vinculación con el club y firmó con Internacional.