Corte Electoral inició sumario a dos funcionarios por buscar información para Penadés

La Corte Electoral decidió iniciar un sumario a Graciela del Vecchio y Horacio Tejera por buscar información para Gustavo Penadés, vinculada a la causa que lo investiga por explotación sexual de menores. Los dos trabajaban en la Corte Electoral y Tejera también se había desempeñado en el despacho de Penadés en el Parlamento.

Tal como había informado El Observador, ambos funcionarios habían buscado en las bases de datos del organismo información sobre distintas personas para tratar de dar con las víctimas, con identidad reservada en la causa judicial.

El ministro blanco Arturo Silvera, además, decidió cortar el pase en comisión de Del Vecchio por lo que volverá a su organismo de origen, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), tal como informó Eduardo Preve en su cuenta de X.

La investigación administrativa, que reunió los elementos para iniciar el sumario a estos dos funcionarios, aun no finalizó.

Las escuchas

Ambos funcionarios habían mantenido conversaciones, intervenidas por la Justicia, en las que buscaban información "para Gustavo" en referencia al ese entonces senador. Penadés hoy está en prisión preventiva imputado por 22 delitos sexuales.

En una conversación mantenida la tarde del 26 de mayo de este año, entre Tejera y Del Vecchio, ella busca un nombre que él le da en la base y hablan de sus datos personales (nombre y edad) así como de la madre del joven, que tiene 22 años. No surge de la conversación que sospecharan que fuera uno de los denunciantes.

En un momento, la funcionaria de la Corte Electoral le cuenta a Tejera que otra persona la vio buscando información para el senador. A partir de allí, tienen la siguiente conversación.

Del Vecchio: (Inaudible) Si no, no tengo que hacer los trámites. Tu no viste lo que estoy haciendo, 'no, no, no', decía. 'No sabés lo que estoy buscando, no me viste agarrar la laptop, no, no, no'

Tejera: Ay Dios mío.

Del Vecchio: Tranquila, me dice. Viste que (inaudible) si es para Gustavo sabés que no va a abrir la boca

Así, tranquilizaba a Tejera que quien la había visto "no va a abrir la boca". Más adelante en la conversación, hablan sobre alguien que podría contarle a la hermana de Penadés, Mariana, que había conseguido información para él.

Del Vecchio: Sí, pero qué voy a hacer. No había alternativa. Si le cuenta a Mariana que busqué información para Gustavo no me interesa

Tejera: Ellos no saben que yo hablo con dos o tres personas. No tienen ni idea pero porque no quieren saber tampoco

Del Vecchio: Ta, qué voy a hacer. Eso no me va a quitar el sueño