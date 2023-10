Penadés pidió a sus colaboradores que "limpiaran" sus teléfonos antes de ir a declarar a Fiscalía, según escuchas telefónicas

Dos colaboradores cercanos al exsenador blanco Gustavo Penadés y una funcionaria de la Corte Electoral fueron citados esta semana a declarar en la causa que investiga explotación sexual de menores por parte del dirigente político. Según surge de escuchas judiciales a las que accedió El Observador, los tres manifestaron que Penadés les ordenó borrar conversaciones y "limpiar" sus teléfonos antes de comparecer ante la Fiscalía de Delitos Sexuales de 6o Turno, que indaga al legislador.

La fiscal Alicia Ghione solicitó el 2 de octubre que se fijara la audiencia para pedir la imputación del senador y de Sebastián Mauvezin, como informó El Observador. La audiencia judicial fue fijada para el 10 de octubre a las 14:30 ante la jueza del caso, Marcela Vargas.

Las grabaciones forman parte de la carpeta fiscal porque surgen de intervenciones telefónicas autorizadas judicialmente. Una de ellas es entre la funcionaria de la Corte Electoral y Ximena Portillo, militante de la 71 y exsecretaria de Penadés, luego de que ambas fueran citadas a declarar a Fiscalía esta semana. La conversación fue mantenida este 3 de octubre.

Funcionaria de la Corte Electoral: No entendía nada porque yo citada...

Portillo: Yo sí entiendo, no le dijiste

Funcionaria de la Corte Electoral: Después lo entendió. Lo que me dijo fue que borrara todas las conversaciones que tengo con Horacio (Tejera, otro colaborador)

Portillo: Hacelo porque en realidad te pueden pedir...

Funcionaria de la Corte Electoral: Sí claro, y que no lleve el teléfono mañana por las dudas. Yo iba a hacer eso.

Portillo: Lo que tengan que recuperar lo recuperan.

Funcionaria de la Corte Electoral: Sí, claro.

Portillo: ¿Te pidió disculpas? ¿te dijo algo?

Funcionaria de la Corte Electoral: No, nada. No existe. en un momento me dijo vos tranquila, andá tranquila porque a vos te gusta hablar como a mí. Le hablé como el orto le dije 'Gustavo, no soy tarada. Sé dónde voy a ir mañana'.

Luego, hablaron de que dos de ellos estaban citados como indagados en la causa, algo que finalmente no se concretó porque la Fiscalía cambió su calidad a testigos, según reconstruyó El Observador.

En otra conversación entre Portillo y Tejera, hablan en forma similar sobre lo que les pidió Penadés previo a su declaración en Fiscalía. También, el 3 de octubre.

Portillo: No, porque aparte claramente no es por lo del testigo porque a vos no te dijeron testigo.

Tejera: No, no. Me dijo 'será porque alguna conversación, puede ser algunos chats. (inaudible) borrarlo'. Le digo: 'Se borrará en la medida que podamos'.



(...)



Tejera: Ah, no, debe ser por lo del Telegram.

Portillo: Y si yo no hablo por Telegram

Tejera: No, cuando yo hablaba con él. Que creía que le sacaban el teléfono. Él me escribía por Telegram.

Portillo: Pero yo no hablaba con él. Yo lo único que tengo es de eso.

Tejera: Ah ta

Después, Tejera le dice que le va a cortar la llamada porque lo estaba llamando Penadés y luego vuelven a comunicarse.

Tejera: Hola. Era él de vuelta

Portillo: ¿Y qué quería?

Tejera: Claro, ahora le entra... Me dice que avisáramos cuando lleguemos. Sí, le digo, te mandé un mensaje en seguida que me llamaron. Me dijo 'ta, si, sí, limpiá el teléfono por las dudas'. Le digo 'sí, yo lo tengo limpio, si tengo alguna cosa la voy a borrar ahora'.

Portillo: Yo no voy a borrar, yo lo de él no tengo chats nuevos. Pero yo no voy a borrar todo mi teléfono por él.

Tejera: Me dice '¿y computadoras?'. 'Yo no tengo nada', le digo. (Inaudible)

Portillo: ¿Y te dijo que ya me habían llamado a mí?

Tejera: Sí, me dice 'porque ya llamaron a Ximena y tengo una llamada perdida de Tete'.

Buscaban información

También se desprende de otra de las escuchas, que la funcionaria de la Corte Electoral antes mencionada realizó consultas en la base de la institución para Penadés. En una conversación mantenida la tarde del 26 de mayo con el colaborador Horacio Tejera, ella busca un nombre que él le da en la base y hablan de sus datos personales (nombre y edad) así como de la madre del joven, que tiene 22 años. No surge de la conversación que sospecharan que fuera uno de los denunciantes.

Sin embargo, Penadés manifestó en varios medios de comunicación que cree que hay una "trama" en su contra que involucra a varias personas que, según su versión, están vinculadas a Jonathan Mastropierro, un joven con antecedentes por estafa que se relacionó con el legislador y que participa de la causa. Afirmó que en una de las oportunidades era menor, por lo que la Fiscalía lo considera una víctima.

En un momento, la funcionaria de la Corte Electoral le cuenta a Tejera que otra persona la vio buscando información para el senador. A partir de allí, tienen la siguiente conversación.

Funcionaria: (Inaudible) Si no, no tengo que hacer los trámites. Tu no viste lo que estoy haciendo, 'no, no, no', decía. 'No sabés lo que estoy buscando, no me viste agarrar la laptop, no, no, no'

Tejera: Ay Dios mío.

Funcionaria: Tranquila, me dice. Viste que (inaudible) si es para Gustavo sabés que no va a abrir la boca

Así, tranquilizaba a Tejera que quien la había visto "no va a abrir la boca". Más adelante en la conversación, hablan sobre alguien que podría contarle a la hermana de Penadés, Mariana, que había conseguido información para él.

Funcionaria: Sí, pero qué voy a hacer. No había alternativa. Si le cuenta a Mariana que busqué información para Gustavo no me interesa

Tejera: Ellos no saben que yo hablo con dos o tres personas. No tienen ni idea pero porque no quieren saber tampoco



Funcionaria: Ta, qué voy a hacer. Eso no me va a quitar el sueño