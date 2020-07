Cortos, mafia y el Guasón: opciones para ver este fin de semana

Esta es una serie de cortometrajes colaborativos filmados alrededor del mundo que cuentan diferentes historias y experiencias sobre el confinamiento debido a la pandemia del covid-19. El primero es Uki, con escenas filmadas en Alaska, donde una niña acostumbrada a vivir en el aislamiento que implica el clima extremo, reflexiona sobre la misma experiencia que está viviendo el planeta en este momento. También hay tensas historias en otras partes del mundo como Buenos Aires o Barcelona. Los episodios creados cuentan con la participación de escritores, productores, directores, actores y diferentes talentos de distintos lugares que fueron aportando sus aptitudes con el objetivo de expresar las experiencias humanas de esta época especial y transversal a toda la humanidad. Los primeros ocho cortos están disponibles en Cablevisión Flow.

Pandemos

Guasón

Fue una de las películas más polémicas de los últimos tiempos, con un debate generado entre quienes consideraban que justificaba a los asesinos seriales, quienes criticaron su tratamiento de las enfermedades mentales, y quienes la consideraron una obra maestra que se animaba a hablar de temas que nadie más hablaba. Con una actuación magnética de Joaquin Phoenix (que se ganó el Oscar a Mejor actor por este papel) como punto de partida –que además tenía como desafío superar el listón dejado por el fallecido Heath Ledger en El caballero de la noche– y una estética hija de los clásicos de Martin Scorsese, esta adaptación de la historia del célebre villano de los cómics de Batman lo retrata como Arthur Fleck, un payaso desgraciado y solitario que, harto de los golpes que le va tirando Ciudad Gótica, decide recurrir a la violencia y a los homicidios como forma de descarga, lo que al mismo tiempo lo convierte en un símbolo para algunos residentes de la ciudad, cansados de las desigualdades económicas y sociales que son moneda corriente. Está disponible en HBO GO, en las plataformas de las empresas de cable uruguayas para aquellos que tengan el pack HBO contratado, o en los servicios de Claro Video y Movistar Play para aquellos clientes del servicio.

The Romanoffs

En 1917, la revolución rusa sacó del poder a la familia real, la dinastía Romanov, y mató a todos sus miembros. Mejor dicho, a casi todos. Algunos integrantes del clan escaparon, y los protagonistas de esta miniserie aseguran (aunque no está del todo claro si es real) que son descendientes de ese clan, algo a lo que harán referencia siempre que sea posible. Cada uno de los ocho episodios cuenta una historia diferente sobre uno de esos posible herederos, ambientada en distintas ciudades del planeta y con un elenco también distinto para cada entrega. La serie fue creada por Matthew Weiner, el responsable de Mad Men, por lo que en el elenco hay algunos nombres compartidos, como John Slattery o Christina Hendricks, además de presencias como la de Isabelle Huppert o Diane Lane. Disponible en Amazon Prime Video.

La voz de la igualdad

La jueza de 87 años Ruth Bader Ginsburg, segunda mujer en ocupar un lugar en la Corte Suprema estadounidense, es todo un emblema de la lucha por la igualdad de género y actualmente es todo un ícono pop. Y esta película protagonizada por Felicity Jones retrata su vida desde sus días en la Universidad Harvard en plena década de 1950 –con un porcentaje de mujeres estudiantes minúsculo–, hasta su intervención en el caso que sentó precedente sobre la discriminación basada en el género. Con todas las dificultades que tuvo para ejercer su profesión en una sociedad profundamente machista, Bader Ginsburg ganó varias batallas. Y ahora, en tiempos de Donald Trump, representa al progresismo dentro de la corte. Disponible en HBO GO, en las plataformas de las empresas de cable o telefónicas para aquellos que tengan el pack HBO contratado.

Ciudad del miedo: Nueva York vs La mafia

Hoy Nueva York es una de las ciudades más espléndidas, diversas, agitadas e interesantes del mundo. Podría incluso ser considerada la capital del planeta. Sus calles son bastante seguras, sus parques son hermosos y el ambiente cultural está en ebullición. Pero hace un buen tiempo, más precisamente en la década de 1970, Nueva York era, literalmente, un nido de ratas. Sucia, peligrosísima y dominada por pandillas y clanes mafiosos, la ciudad era un hervidero de delincuencia e ilegalidad. Y eso es lo que, en parte, muestra esta miniserie de tres capítulos que Netflix estrenó hace pocas semanas. Como su nombre lo indica, Ciudad del miedo se enfoca en el auge de las mafias italianas de la Gran Manzana y el combate que se emprendió contra las redes de crímenes que ellos amparaban. Con un trabajo de archivo fenomenal y entrevistas a los propios protagonistas de esas guerras –a los que estaban de un lado y del otro de la ley–, esta producción se apunta como una de las más interesantes del invierno y está disponible en Netflix.

Cigarrillos y chocolate caliente

Denis Patar es viudo desde hace tres años, padre idealista, entregado y amante de sus dos hijas: Janis, de 13 años, y Mercredi, de 9. Tiene muchos trabajos y está acosado por la crisis. Hace todo lo que puede para cuidar a las niñas y educarlas en los sacrosantos principios libertarios y progresistas de los 80 (además de en la religión de David Bowie), pero a menudo se ve superado. Cuando olvida, de nuevo, recoger a Mercredi a la salida del colegio, debe enfrentarse con una joven asistente social y apuntarse a un programa obligatorio para demostrar que puede cuidar de su familia. Una comedia francesa para cambiar un poco dentro de tanto contenido hollywoodense. Está disponible para alquilar ($ 66) en Buen Cine (www.buencine.com.uy).

Una vida oculta

El cineasta estadounidense Terrence Malick fue uno más de esa camada de directores que en la década de 1970 cambiaron la manera de entender el cine y crearon el movimiento denominado Nuevo Hollywood. Títulos como Badlands y Días del cielo son hoy clásicos del cine. Desde hace tiempo Malick parece haber perdido el camino que lo puso entre las figuras relevantes de su generación. Más preocupado en crear películas vistosas y fotogénicas, sus últimas producciones más bien vale dejarlas pasar.

Sin embargo, Una vida oculta puede significar su regreso; si bien no llegó a estar en pantalla grande por estos lares debido a la pandemia, sí tuvo un recorrido interesante por festivales del mundo, que la destacaron como una obra de gran humanismo. La película cuenta la historia de un alemán objetor de conciencia que, en medio del reclutamiento nazi, decide no combatir por el régimen y afrontar las consecuencias. Está disponible para alquilar en NS NOW o para comprar en Google Play.