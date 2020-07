La vida de Natalia Oreiro y su éxito en Rusia llega a Netflix

Gracias a repeticiones de las telenovelas argentinas que la hicieron conocida, Natalia Oreiro se convirtió en una estrella en lugares tan lejanos como Rusia, y Europa del Este en general. En Moscú y San Petersburgo es venerada como una diva pop, tanto por su faceta como actriz como, sobre todo, por su carrera musical. Oreiro ha llenado estadios en el país más grande del mundo con canciones como Tu veneno o Me muero de amor, con el público local cantando en español.

Oreiro no solo llena estadios en el país gobernado por Vladímir Putin, sino que además ha grabado alguna de sus canciones en su idioma, como Me muero de amor (Я умираю от любви en ruso), además de una parte de United by love, el tema que presentó para el Mundial de Rusia 2018.

En 2014 Oreiro desarrolló una de sus giras más importantes por ese país, y el registro de ese recorrido, del cual buena parte se hizo a bordo del célebre tren Transiberiano, es el eje de la película documental Nasha Natasha (Nuestra Natalia, en ruso), dirigida por el uruguayo Martín Sastre y que se estrenó originalmente en el festival de cine de Moscú en 2016. La película llegará a Netflix el próximo 6 de agosto, según anunció este miércoles la rama argentina de la plataforma en sus redes sociales.

Un documental de la vida de Natalia Oreiro ya me parecía interesante. Ahora, ¿un documental de Natalia Oreiro en su gira de 2014 en Rusia a bordo del transiberiano? DAME 5. Nasha Natasha, dirigida por Martín Sastre y producida por @AxelKuschevatzk, llega a Netflix el 6 de agosto. pic.twitter.com/qQwKJdIabR — CheNetflix (@CheNetflix) July 22, 2020

Compuesto tanto por secuencias de sus shows, las escenas de histeria desatadas por sus fans rusos y algunos momentos más íntimos, que muestran a la actriz y cantante reflexionando sobre su vida y su carrera, la película permanecía hasta ahora inédita para los ojos locales.

Sastre y Oreiro han trabajado varias veces juntos. Él fue el director de la película Miss Tacuarembó (2010), protagonizada por Oreiro. También fue el director del videoclip de la canción Me muero de amor, y del cortometraje Protocolo celeste, que la actriz uruguaya coprotagonizó junto a Diego Forlán.

Nasha Natasha es un filme que dura 100 minutos y cuenta con la participación de Ricardo Mollo (pareja de Oreiro), el hijo en común, Merlín Atahualpa, y su compañero en las telenovelas Muñeca brava y Sos mi vida.