Cosse dijo que intento de juicio político es un "atropello republicano"

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, dijo que el pedido de juicio político por parte de los ediles opositores de la Junta de Montevideo es “un atropello republicano”, un “hecho inusitado” y “de una animosidad política sin precedentes” ya que esa figura “está prevista en caso de delitos o de violación de la Constitución”.

Dijo que las acusaciones opositoras de que no respondió pedidos de informes que se le presentaron no son ciertas y que la única explicación para haber generado ese hecho es que se quiere “distraer y confundir a la ciudadanía pero no lo van a lograr”.

“La preocupación por el trabajo, la economía, por los precios que suben, por la inseguridad por la decenas de homicidios, por la falta de medicamentos en los hospitales, por los miles de uruguayos que se alimentan en las ollas populares mientras el Mides ataca a las organizaciones de las ollas, por el aumento de la pobreza en los niños de 0 a seis años, por los niños que pasan hambre en el Uruguay no va a desaparecer a pesar del humo que se genere con este hecho”, dijo la intendenta a través de un video.

Cosse afirmó que “por si esto fuera poco estamos viviendo una situación muy compleja relativa al gobierno nacional en la cual estamos asistiendo a la entrega de pasaportes falsos desde la sede principal de la institucionalidad democrática, la entrega de un pasaporte expres a un narcotraficante preso por usar pasaporte falso y la entrega de beneficios de manera directa a la industria tabacalera”.

“Estamos viviendo momentos muy complejos de la institucionalidad democrática”, dijo la intendenta.

Para que prospere el juicio político debe contar con los votos de dos tercios del Senado pero no alcanzan las voluntades en ese ámbito.