Coti Romero y el Cone Quiroga al teléfono: ¿Quién se fue del Bailando?

En la transmisión de ayer, Marcelo Tinelli anunció la noche de eliminación al iniciar el segmento de Bailando en América. En esta ocasión, se determinó qué pareja abandonaría la pista más reconocida del país, y los sentenciados fueron dos exnovios destacados: Coti Romero y Cone Quiroga. Su relación comenzó en la edición anterior de Gran Hermano (Telefe) y se prolongó durante varios meses hasta su separación al comienzo del reality de baile.

Previamente, Lourdes Sánchez presentó una gran actuación en la ronda de ritmo libre. Durante la previa, Marcelo la abordó sobre sus comentarios acerca de sentirse maltratada en el programa. El conductor, de manera profesional, le recordó que la consideran una de las mejores, a pesar de las diferencias. La bailarina brilló en la pista con una actuación de jazz, acompañada por Cata, su coach.

La primera devolución fue realizada por Flor Vigna, quien, a pesar de las diferencias personales, elogió la fortaleza de Lourdes y su destacada presentación: “Creo que a veces la competencia nos puede hacer mal a todos y fue honesto hablar de nuestras diferencias en vivo. Hay muchas cosas que no nos gustan de la otra, somos honestas las dos, nos decimos cosas buenas y cosas malas. Igual nos encendés a todos, y te lo agradezco porque el reality se encendió con tu forma de ser. Quiero decirte que el desgarro ni se notó, sos muy fuerte. No nombrás ninguno de tus dolores. Me parece que sos una mujer muy fuerte, muy generosa con Nico y con Cata. Hiciste un show 360 que a mí me encantó, así que mi nota es un 9”.

A continuación, Moria Casán elogió la elegancia y glamour del show, reconociendo a Lourdes como una bailarina excepcional, "Es cero vulgaridad, la elegancia que tienen, el glamour es muy too much. Lourdes, qué puedo decir de vos. Todo lo que está cerca a Tinelli va a ser atacado, siempre. Es tan obvio, que es un pecado capital la obviedad. Las brujas somos seres angelados, de paso paso el chivo de mi obra. Creo que vos sos una mujer que ha soportado un bullying maquillado y estás en este lugar. Me parecés una bailarina excepcional, brindan show, teatro, todo, me brindaron un espectáculo maravilloso”.

Otros elogios y felicitaciones llegaron de Aníbal Pachano, quien resaltó el nivel de la participante: “No importa lo que te digan Lourdes, estás en un nivel altísimo, felicitaciones, me hubiera encantado poder vestir a todo este grupo con toda la ropa de Pachano. La próxima te visto con mi producción. Mi nota es secreta”.

El momento de tensión llegó cuando se revelaron las parejas sentenciadas, Coti y Cone. El conductor anunció el duelo telefónico entre ambos exnovios, generando expectación en la audiencia. Finalmente, con el 51.2% de los votos, Cone Quiroga y Martina Peña se clasificaron entre los mejores 10 del Bailando 2023/2024.

En un emotivo desenlace, la exparticipante de GH aplaudió a su expareja, expresó: “No puedo creer esto que estoy viviendo. Estuve en el Bailando de Marcelo Tinelli”. Con lágrimas y sonrisas, la pareja se abrazó, mientras el Cone celebraba con alegría su paso a la siguiente etapa del certamen.