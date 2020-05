Crece desaprobación a Bolsonaro y su gobierno, pero tiene apoyo frente a la pandemia

La evaluación negativa del presidente brasileño Jair Bolsonaro y de su gobierno registraron aumentos significativos desde enero, según una encuesta de opinión publicada este martes, en plena crisis por la pandemia de coronavirus.

La desaprobación del mandatario de ultraderecha subió de 47% a 55,4%, en tanto que su índice de aprobación cayó de 47,8% a 39,2%, según la encuesta telefónica realizada a 2.002 personas del 7 al 10 de mayo, por el instituto MDA para la Confederación Nacional del Transporte (CNT).

La proporción de quienes consideran "mala o pésima" la labor del gobierno saltó por su lado de 31% a 43,4%, y la de quienes la juzgan "buena o excelente" cayó de 34,5% a 32%, precisó el sondeo, que presenta un margen de error de 2,2 puntos porcentuales.

El número de quienes califican al gobierno de "regular" pasó de 32% a 23%.

Desde enero, Bolsonaro enfrentó tanto la crisis sanitaria como la renuncia de su ministro de Justicia, Sergio Moro, considerado por millones de brasileños como un ícono de la lucha contra la corrupción, luego de que lo acusara de tratar de interferir en investigaciones policiales.

La pandemia de covid-19, en plena fase ascendente en Brasil, se ha convertido en un tema de aciaga disputa entre Bolsonaro, contrario a las medidas de cuarentena por considerarlas nocivas para la economía, y los gobernadores de los principales estados, que promueven el aislamiento social para frenar la propagación.

La encuesta MDA/CNT indica que un 67,3% de los brasileños apoya las medidas de aislamiento, frente a un 29,3% que piensa que éstas solo deben aplicarse a los grupos de riesgo y a un 2,6% que se opone a cualquier tipo de aislamiento.

Pero la traducción política de esa postura no es automática, dado que un 51,7% de los interrogados aprueba la actuación del gobierno federal en el combate a la pandemia, frente a un 42,3% que la desaprueba (y 6% no sabe o no contesta).

El porcentaje de aprobación de los gobernadores en la lucha contra el coronavirus llega por su lado a 69,2%, frente al 26,8% de desaprobación.

AFP