Crece el descontento en el Reino Unido y el movimiento “Don’t Pay” suma adhesiones

Mientras el Partido Conservador decide quién reemplazará al renunciante primer ministro Boris Johnson y crecen las huelgas en protesta por el deterioro de los salarios y la inflación, el movimiento “Don’t Pay” (“No pagues”) anunció que 110.000 ciudadanos del Reino Unido se sumaron a la campaña que promueve no pagar las facturas de gas y electricidad por el excesivo aumento de las tarifas de ambos servicios.

La iniciativa, de cara al nuevo aumento de las facturas que recibirán los hogares británicos a partir del primero de octubre, busca que millones de ciudadanos se sumen al boicot y cancelen sus pagos y débitos con las empresas de energía que -como Shell, Centrica y British British Petroleum- han obtenido ganancias exorbitantes desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania por la suba de los precios internacionales del petróleo y el gas.

"Millones de personas se verán obligadas a elegir entre calentarse y comer. Uno de cada tres hogares se verá obligado a vivir en la pobreza energética este invierno. Eso es más de 8 millones de hogares", aseguraron los activistas desde el sitio web https://dontpay.uk/ mediante el cual recogen las adhesiones.

"Hemos conseguido en pocas semanas que cien personas de todo el país se comprometan a no pagar a partir del primero de octubre, porque no podemos seguir tolerando la agresiva escalada de precios que hemos visto por parte de las compañías energéticas en los últimos doce años, y especialmente en los dos últimos", dijo Jake Cable, activista de "Don't Pay", a la cadena de televisión Sky News.

Según un informe del Citigroup publicado en el diario Financial Times, el precio de la energía se elevará de 1.971 libras esterlinas (US$ 2.322) a 4.567 (US$ 5.381) en enero, y alcanzará las 5.816 libras esterlinas (US$ 6.853) hacia abril del próximo año. La dinámica sugiere que la factura promedio de los hogares británicos trepará a unas 500 libras esterlinas (US$ 590) en abril de 2023, lo que significa que el costo de la calefacción y la electricidad se habrá más que triplicado de un invierno a otro.

El banco de inversión pronosticó además que la inflación en el Reino Unido se encamina al 18% interanual por los precios de la energía, tras alcanzar en julio un récord del 10,1%, el valor más alto en cuatro décadas, pese al alza desde el 2% al 2,5% de las tasas de interés que decidió la semana pasada el Banco Central británico. Situación que provocó un nuevo descenso en los indicadores que miden la confianza de los consumidores, que se desplomó a otro mínimo histórico y augura nuevas bajas.

Según los militantes del “Don’t Pay”, la iniciativa podría alcanzar la dimensión de la rebelión fiscal que protagonizaron los británicos cuando más de 17 millones de personas se negaron a pagar un impuesto conocido popularmente como “poll tax”, que ideó Margaret Thatcher durante su tercer mandato para subsidiar algunos sectores de la industria.

La entonces primera ministra envió millones de boletas como si fueran cédulas del impuesto inmobiliario. Hubo disturbios, destrozos y policías heridos. La rebelión fiscal se concretó con la devolución masiva de las boletas con la leyenda “Don´t concern yourself” (“No te concierne”). Finalmente, el gobierno anuló el impuesto. El descontento social hizo el resto.

Thatcher, finalmente, renunció al cargo acorralada por las consecuencias de una política económica que terminó en desastre y un ejército de desocupados.