Crisis en Gremio: el presidente echó al vicepresidente de fútbol, por pelearse con la prensa por Luis Suárez

El presidente de Gremio de Porto Alegre, Alberto Guerra, echó al vicepresidente de fútbol del club, Paulo Caleffi, por haberse enfrentado con la prensa hace seis días por información del posible retiro del fútbol de Luis Suárez.

Llegando a la medianoche de este jueves, Guerra tomó la determinación de cesarlo.

Enseguida, Caleffi escribió en su cuenta de Twitter: "Buenas noches. Fui comunicado por el Sr. Alberto Guerra de mi salida (del club) por teléfono hace un rato. La razón dada fue que me había enfrentado con la prensa. Vuelvo a mi condición de fan. Gracias a todos los colaboradores de CT. Ustedes son fabulosos. HONOR, CARÁCTER y SERIEDAD".

Boa noite. Fui comunicado pelo Sr. Alberto Guerra do meu desligamento por telefone a pouco. O motivo indicado foi eu ter me confrontado com a imprensa. Retomo a minha condição de torcedor. Agradeço a todos os colaboradores do CT. Vocês são incríveis. HONRA, CARÁTER e SERIEDADE 🇪🇪 — Paulo S.P. Caleffi (@p_caleffi) June 29, 2023

Cabe recordar que seis días atrás, Caleffi había desmentido las versiones de que Suárez fuera a retirarse.

Como informó entonces Referí, el ahora exdirigente dijo que el salteño nunca buscó a la directiva para anunciar que colgaría los botines, como indicaron varios medios brasileños."Eso no existió", afirmó Caleffi en la sala de prensa de la Arena do Gremio, donde su equipo venció 3-1 a América Mineiro con un tanto de Suárez en un juego por la undécima jornada del Brasileirao.

URGENTE! SUÁREZ NÃO PROCUROU DIRETORIA DO GRÊMIO PRA FALAR SOBRE APOSENTADORIA! ⚠️🚨 Paulo Caleffi, VP de futebol, foi categórico: Suárez não está aposentando! #Brasileirão2023



Crédito: GrêmioTV pic.twitter.com/I5ZEt9lh8b — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) June 23, 2023

"Nosotros no tenemos perspectivas" de romper su contrato, que va hasta diciembre de 2024, agregó el directivo.

Pero además, Caleffi se enfrentó con el periodista que dio la noticia del posible retiro de Luis Suárez y lo encaró mal en la conferencia de prensa.

La preocupación había aumentado cuando el presidente Alberto Guerra, había dicho el miércoles de la semana pasada en un acto en el estadio del club que el laureado futbolista tenía una afectación "grave" en la rodilla derecha.

"El tema es grave, porque son muchas inyecciones, mucho medicamento... él va llegando al límite. Ahora, ¿cuándo es el límite? No lo sabemos", afirmó Guerra.

Pasado el mediodía de este miércoles, Caleffi había subido un tuit enigmático que muchos en Brasil entendieron que era dirigido a Luis Suárez.

"Hay cosas que no se pueden comprar en una farmacia. No importa cuánto ruido intentes hacer (hablado o escrito), esto no cambiará", decía y allí explicaba en un largo texto acerca de la reputación, la honra y otros temas.

Tem coisas que não se compra em farmácia. Por maior que seja o barulho que se busque fazer (falado ou escrito), isso não se alterará. 🇪🇪 pic.twitter.com/YIA7GR26Tk — Paulo S.P. Caleffi (@p_caleffi) June 28, 2023

Ya en las primeras horas de este jueves, Caleffi subió una foto de Luis Suárez a su cuenta de Instagram firmada por el salteño hacia él y le puso de título: "Hay cosas que no se pueden ocultar y fingir".

Y luego agregó en un texto bastante largo: "Es bueno abrir los brazos y volver a casa con la conciencia tranquila y un sentimiento de logro. Sabiendo que lo entregué todo. Absolutamente todo para el Club que amo. Que puedo seguir con la frente en alto. Que siempre miraré a mis hijos sabiendo que la postura y el carácter que me transmitieron mis padres y mi hermano seguirán por ellos. Muchas gracias a todos los empleados de CT Luiz Carvalho. Un beso en el corazón de cada uno. ¡Ustedes son increíbles! @renatogaucho no solo eres el ídolo más grande de nuestra historia, eres una de las personas más sensacionales que he conocido. Gracias por todo. Gremio nación... Les dejo mi sudor, dedicación, gratitud y VERDAD. Te veo en los juegos. Estaremos animando juntos. Alguna vez. La historia no se detiene aquí... 💙".