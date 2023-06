Las anécdotas de Ligüera cuando llevaba en su auto a Luis Suárez en Nacional, a cambio de bizcochos

El exjugador y exentrenador de Nacional, Martín Ligüera, contó distintas anécdotas que vivió con Luis Suárez en los comienzos del máximo goleador de la selección uruguaya con 68 tantos, y tres veces campeón uruguayo con los tricolores.

Ligüera fue invitado este lunes a la noche al programa "Doping positivo" en el que se explayó contando momentos vividos con el crack salteño.

En dicho programa, le consultaron cuál fue el mejor jugador con el que compartió equipo y no dudó en señalar a Suárez.

"¿A quién le darías un Balón de Oro como mejor jugador que entró contigo a una cancha?", le consultaron.

Ligüera en su época de jugador de Nacional, con el Loco Abreu e Ignacio La Luz

"A Luis Suárez", contestó Ligüera enseguida.

Y añadió: "Si bien debutó cuando yo jugaba, pero no compartí mucho tiempo en cancha, él me esperaba en el apartamento donde yo vivía, porque yo lo llevaba y lo traía en mi auto. Y yo le decía: ‘Escuchá, mañana traé bizcochos, si no, esto no corre’, y él loco venía con la bolsita".

Mirá lo que dijo de Suárez:

El exfutbolista tricolor, añadió que Suárez lo recibió en España cuando defendía a Atlético de Madrid.

"Después que me retiré, me faltaba tiempo para hacer algo familiar con mis hijos y en febrero del año pasado, les había prometido que los iba a llevar a España. Lo llamé y me recibió en el entrenamiento de Atlético de Madrid. Le mandaba mensajes y él me contestaba, y eso que está en otra galaxia. Nos esperó y nos dio camisetas para mis hijos. De los compañeros que tuve, creo que ha sido el mejor, así que ese premio se lo mandaría a él", explicó Ligüera.

Consultado acerca de si en algún momento pensó que Suárez llegaría a donde llegó, indicó: "No. Nunca pensé que iba a llegar a donde llegó. Sí tenía una mentalidad diferente al resto, lo competitivo que era para la edad que tenía. Me acuerdo que el Hugo De León lo ascendió en 2004 a hacer prácticas internas para hacer fútbol contra la Primera y vos veías que él iba a romperte todo. Viste que antes existía eso de ‘respetá a los más grandes’. No respetaba nada. Iba con todo".

Aquí se puede ver el video: