Crisis en Venezuela: general de la aviación venezolana Francisco Yánez desconoce a Nicolás Maduro y apoya a Juan Guaidó

AFP/VENEZUELAN GENERAL AVIACIÓN FRANCISCO YÁNEZ/HO El general Yánez Rodríguez es una imagen extraída del video divulgado en las redes sociales.

El general de la Fuerza Aérea venezolana Francisco Esteban Yánez Rodríguez le hizo un llamado a los miembros del sector castrense de ese país a desconocer al presidente Nicolás Maduro y a mostrarle su lealtad al líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.

En un video filmado en un lugar no identificado y publicado en las redes sociales este sábado, Yánez Rodríguez se identificó como "Director de Planificación Estratégica del Alto Mando de la Aviación Militar Bolivariana".

"Me dirijo ante ustedes para informarles que desconozco la autoridad irrita y dictatorial del Nicolás Maduro y reconozco al diputado Juan Guaidó como el presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela", indicó.

"Pueblo de Venezuela, el 90% de la Fuerza Armada Bolivariana no está con el dictador, está con el pueblo de Venezuela".

"La transición a la democracia es inminente. Seguir ordenando a la fuerza armada que continúe reprimiendo a nuestro pueblo es continuar con más muertes de hambre, de enfermedades y Dios no lo quiera de combates entre nosotros mismos".

"Este pueblo ya ha sufrido demasiado (...) Invito a todo el pueblo de Venezuela para que salga pacíficamente a la calle y defienda a nuestro presidente Juan Guaidó".

"A mis compañeros de armas les pido que no le den la espalda al pueblo de Venezuela (...) Si por las infinitas amenazas de las que hemos sido víctimas, todos en la Fuerza Armada, tienen temor de manifestarse, mejor quédense en sus casas".

"El tiempo de la democracia ya llegó, salgan y apoyen a nuestro presidente Juan Guaidó".

"Traidor"

En la cuenta oficial en Twitter del Comando de Defensa Aeroespacial Integral (CODAI), se rechazaron "contundentemente" las declaraciones del general Yánez, de quien se asegura "traicionó su juramento de lealtad a la Patria de Bolívar y eligió obedecer pretensiones extranjeras".

https://twitter.com/CODAI_FANB/status/1091707156590514176

El sábado pasado, el agregado militar del país sudamericano en Washington, José Luis Silva, anunció su ruptura con el presidente Maduro.

El funcionario dijo a la agencia Reuters que ya no reconocía a Maduro como mandatario del país y que en su lugar ha decidido apoyar a Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional que el 23 de enero se autoproclamó presidente encargado de Venezuela, lo cual es calificado por Maduro como un "intento de golpe de Estado".

"Me dirijo al pueblo de Venezuela y en especial a mis hermanos de la Fuerza Armada Nacional con la finalidad de reconocer como único presidente legítimo al presidente Juan Guaidó", dijo en un video grabado en su oficina en la embajada de Venezuela en la capital estadounidense.

REUTERS/Joshua Roberts José Luis Silva hizo un llamado el sábado pasado para que se lleven a cabo elecciones en Venezuela.

"Esto basado y agregado a la Constitución de nuestra república por la cual nadie, ninguna persona o institución puede estar por encima, únicamente Dios está por encima de nosotros y de la Fuerza Armada".

El apoyo militar a Maduro

El día de la juramentación de Guaidó, el ministro de Defensa de Venezuela, general Vladimir Padrino López, señaló que "los soldados de la patria no aceptamos a un presidente impuesto a la sombra de oscuros intereses ni autoproclamado al margen de la ley. La FANB (Fuerza Armada Nacional Bolivariana) defiende nuestra Constitución y es garante de la soberanía nacional".

El 24 de enero, el CODAI indicó en Twitter que nunca se subordinará "a una potencia extranjera":

https://twitter.com/CODAI_FANB/status/1088505464684449792

El martes Guaidó publicó una columna en el diario The New York Times en la que reveló: "Nos hemos reunido con militares y funcionarios de seguridad a través de canales clandestinos y hemos ofrecido una amnistía para aquellos que no hayan cometido crímenes de lesa humanidad".

Y repitió: "El retiro del apoyo militar a Maduro es decisivo para el cambio de gobierno y la mayoría de los efectivos militares y de las fuerzas de seguridad sabe que las actuales penurias son insostenibles".

Maduro, por su parte, ha dedicado varios días a realizar actos en los fuertes y cuarteles para demostrar el respaldo con el que cuenta entre los uniformados.

