Crisis personal, separación y bancarrota, el momento más oscuro de Alejandro Sanz

El artista sevillano Alejandro Sanz está atravesando unos tiempos difíciles.

Él mismo lo hizo saber en las últimas semanas a través de un comunicado en sus redes sociales donde afirmaba estar "triste y cansado".

Poco después, el artista publicó otro mensaje en el que dejaba entrever que no se encontraba en su mejor momento y que está pasando una etapa complicada.

Una situación a la que se sumaba, días después, su ruptura con Rachel Valdés, con quien llevaba tres años de relación.

La noticia trajo consigo un sinfín de rumores que apuntaban a que quizás la decisión de seguir sus vidas por separado era una de las posibles razones de la crisis personal del cantautor.

Unas especulaciones que no agradaron al artista de 54 años y que provocó que él mismo se pronunciara al respecto.

"Mi estado de ánimo nada tiene que ver con ella. Pido respeto para ella y su trabajo", aseguró hace una semana a través de un story en su perfil de Instagram.

Tras pedir respeto hacia la mujer por la que siente un gran cariño, el intérprete de Corazón partío ha vuelto a emitir unas palabras sobre su situación personal. Un mensaje que ha calmado a todos aquellos que han estado al pendiente del cantante.

"Meditar es esa voz que habla desde dentro. Que nos grita y empuja a creer en nosotros mismos. Pero, sobre todo, a entender que la vida empieza cada día", ha expresado en un carrusel en su cuenta de Instagram. Un comunicado que iba acompañado de una serie de fotografías donde se veía al artista disfrutar de uno de sus hijos, de su familia y de uno de sus grandes placeres, la música.

“Y que la vamos a vivir en cada concierto hasta exprimir la última emoción. Bienvenidos", ha dicho en el post.

"El ruido no es para nosotros... lo nuestro es otra cosa". ❤️



Palabras de @AlejandroSanz esta noche en el primer concierto de la gira española, en #Pamplona 🥰



A más ruido, más MÚSICA.



📹Créditos video: @conmi_verdad #SANZenVivo pic.twitter.com/BpmSQ8hSKE — Club El Tren de Sanz (@eltrendesanz) June 3, 2023

“No estoy bien” publicó Alejandro en el que sería el primer signo de alerta sobre su crisis emocional.

"No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano", continuaba aquel texto de primer alerta.

En el mismo mensaje, el artista aseguraba que estaba esforzándose por mejorar y recuperarse, pero daba a entender que no estaba siendo fácil. "Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil".

Este mensaje que preocupó a todos sus fans, quienes no dudaron en mandarle su cariño y apoyo al cantante. Muestras de afecto que Sanz no ha dejado pasar, puesto que ha reaccionado a decenas de mensajes que sus seguidores le han dedicado.

De este modo, tres días más tarde compartía otro mensaje: "He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho. No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además creo que encerrarme no es buena idea. Gracias por el calorcito".

Pero allí comenzaron más problemas. después de que Alejandro se sincerara en redes, diferentes medios de comunicación señalaban que el cantante podría estar en bancarrota tras haber sido estafado, presuntamente, por un amigo íntimo y ahora debía una cantidad elevada de dinero.

En este sentido, el periodista Antonio Belchi, afincado en Miami, explicaba en el programa de TV Espejo Público que "esta noticia ya se conocía desde hacía años, cuando él tuvo que vender su casa a raíz de una sentencia que todavía está en marcha". Así, advertía que el artista, junto con otra compañía, deben un total de 7,3 millones de dólares.

"Él se puso como aval para poder devolver este dinero a una compañía de Florida. Para ello, tuvo que vender esta propiedad porque Alejandro se declaró en bancarrota. Esta propiedad, la vendió por 10 millones de dólares", manifestó Belchi. Otro colaborador del programa, Nacho Gay, agregó que hace años Sanz descubrió un "agujero muy grande" en sus deudas, que estaba relacionado con su anterior representante.

"Él tenía sus cuentas en manos de un administrador, de su hermano, de Rosa Lagarrigue, que era su representante y con quien acaba muy mal y los tribunales le condenan a pagarle 4,5 millones de euros. En ese momento, pone la empresa en manos de un directivo de Universal y hacen una reestructuración de todo esto", aseguró el periodista.

"Hay un agujero de 15 millones de euros en esas empresas. Hacienda le reclama una parte, una empresa de Miami le reclama 7 millones de euros. De repente, en esas empresas de Alejandro Sanz, hay un problema de liquidez enorme que, poco a poco, han ido solucionando con la venta de la casa de Miami, de la casa de la Finca... Pero aún sigue dando sus coletazos porque hace poco se volvió a reestructurar esa empresa otra vez. No creo que esta sea la razón fundamental por la que Alejandro Sanz esté mal porque esto viene desde hace siete años", añadió Gay.

En estas dos semanas tras su separación, Alejandro Sanz se ha centrado en continuar sus proyectos profesionales y su tour para entregarse a su público en cada show.

Por su parte, Rachel Valdés, la escultora cubana de 33 años con la que estaba en pareja se ha trasladado a Barcelona, donde tuvo sus inicios como becaria tras formarse en la Academia de Bellas Arte de San Alejandro en su país natal, Cuba.

Desde que el intérprete de Amiga mía se sincerara sobre su crisis personal a través de las redes sociales, se ha visto arropado por el cariño y el apoyo de sus seguidores, familiares y amigos.

De hecho, él mismo ha agradecido el interés y los mensajes que ha estado recibiendo en estos momentos tan difíciles.