Cristian Ritondo anticipó que el PRO va a apoyar firmemente la Ley Bases: "Yo estoy orgulloso"

Cristian Ritondo estuvo en conversación con Luis Majul en El Observador 107.9 y habló sobre la Ley "Bases". El diputado expuso su mirada sobre la caída de la ley ómnibus.

"Lamentablemente creo que en el oficialismo no se logró llegar a un acuerdo con otros bloques y el proyecto empezó a perder contenido y su esencia durante la votación en particular", comenzó reflexionando. "Sectores del radicalismo, la coalición cívica, fueron sectores en donde se fueron perdiendo una cantidad de votos y, cuando vimos cómo iba quedando la ley, perdía el espíritu", agregó.

"Yo estoy orgulloso de lo que hicimos en el PRO. Se mantuvo unido, apoyó la ley siempre, trabajó fuertemente y creo, también, que hay un tema para ver que es qué perdió la gente. Hoy estamos peor sin esa ley. Los jubilados no van a tener una fórmula mejor para no perder contemplación. No hay una oportunidad para las grandes inversiones. Me parece que nosotros ayer perdimos una gran oportunidad de trabajar por el cambio", explicó Ritondo.

Se le consultó al diputado si La Libertad Avanza hizo bien en retirar el proyecto: "Negarse a dar esta posibilidad al goberno de Milei me pareció de una especulación política contra el cambio que, por lo menos, tiene que ser mirada y analizada por todos los sectores. Nosotros decidimos acompañar desde un principio, no somos gobierno ni cogobierno pero entendemos. Muchas de las propuestas que ayer estaban en la ley, fueron por las que trabajábamos. El narcotráfico, ganarle al crimen organizado", desarrolló.



"Cuando uno ve las trabas que ponían los que votaron ayer, no me imagino que esto sea conveniente para un salteño que hagan esto, para alguien del interior, donde la droga va creciendo. Me parece que el pensamiento de ayer en muchas cosas retrasa, en una Argentina que no existe, que tiene una mirada triste y sin ver lo que pasa en el mundo. Sigue habiendo una dirigencia política que cree que el Estado es el salvador de todo y hoy esas políticas llevaron a pobreza, inflación, el mal sistema de educación, de salud, de seguiridad. Si no hay un cambio rápido y profundo, yo creo que hay que darle esa herramienta a Milei".

Cómo sigue el proyecto y qué opinó sobre LLA

El diputado expresó una vez más que desde el PRO van a acompañar al presidente en caso de que quiera seguir trabajando en la ley. "Ententemos que hay un cambio que votó la gente y que tiene que ser respetada", dijo.

También fue consultado sobre los comentarios de que LLA es un partido sin experiencia. "No se nace diputado, se aprende, se trabaja. Con la experiencia se va perfeccionando. Ojalá aprendan rápido. Es una experiencia nueva con una ley que también en la Argentina nunca hubo", finalizó.