Cristina Fernández de Kirchner espera una condena por la causa Vialidad: ¿puede ir presa?

Este martes un Tribunal Oral Federal argentino dará a conocer su veredicto sobre la investigación por irregularidades en la gestión de la obra pública en la provincia patagónica de Santa Cruz, que tiene a la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como principal implicada.

La investigación por esta causa se inició en 2008, luego de una denuncia de Elisa "Lilita" Carrió. Además de Fernández, hay otras 12 personas imputadas por este caso, que investiga las supuestas irregularidades en las obras públicas de Santa Cruz entre 2003 y 2015. Lo que se investiga es la presunta corrupción en la distribución, gestión, control y pagos de contratos de obras viales.

Según consignó El Cronista, los fiscales que lideraron esta investigación acusaron a Cristina Fernández de dirigir una asociación ilícita que defraudó al Estado con decenas de irregularidades cometidas en presunta connivencia con Lázaro Báez.

El pedido de prisión es de 12 años. Sin embargo, el abogado de la actual vicepresidenta pidió la absolución, ya que negó todos los cargos.

Hay dos delitos que podrían ser tipificados: administración fraudulenta o defraudación al Estado y asociación ilícita. La condena podría ser por uno de ellos, por los dos o por ninguno (si se concreta la absolución). En el caso de que se computen las dos, la pena de cárcel va desde los 10 hasta los 12 años. Si es solo uno de los cargos, ese plazo podría reducirse a la mitad, es decir, seis años.

Ante ese escenario se impone la pregunta: ¿puede Cristina Fernández ir presa?

La respuesta es no, ya que la vicepresidenta tiene fueros por el cargo que ostenta. Además, según informó El Cronista, la lectura del veredicto se hará este martes pero los fundamentos se conocerán recién en febrero o marzo, y será allí que la defensa de Fernández podrá apelar, algo que se da por descontado que sucederá.

En caso de que suceda y se presente una apelación, el trámite continuará en la Cámara Federal de Casación Penal, que luego también podría derivar en la Corte Suprema de Justicia (si sobre el fallo de casación hay una nueva apelación).

Mientras ese último paso no se cumpla, la sentencia no será considerada firme y la pena de prisión no será ejecutada.

Se estima que la lectura del veredicto tendrá lugar en la tarde, sobre las 17:30 horas, aunque la actividad de los jueces comenzó en la mañana. Aunque Cristina Fernández no llamó a movilizarse, están convocadas manifestaciones y también paros por parte de algunos sindicatos. La seguridad en la ciudad de Buenos Aires y en particular alrededor de algunos edificios claves fue reforzada para evitar disturbios.