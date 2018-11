Cristina K encabeza los sondeos pero podría terminar presa

El juez Bonadio en el centro de atención

Volvió el rumor cíclico que los argentinos están escuchando desde hace año y medio: "ahora sí", estarían dadas las condiciones como para que Cristina Kirchner pueda ser detenida.La posibilidad surgió cuando se descubrieron pruebas de que Víctor Manzanares, el contador que administraba los negocios inmobiliarios de la familia Kirchner, había diseñado un esquema para burlar el embargo judicial sobre sus cuentas bancarias.Manzanares fue detenido esta semana, por su responsabilidad como ejecutor de la operativa por la cual se pedía a inquilinos de los Kirchner que depositaran sus pagos en cuentas que quedaban fuera del radar judicial. En otras palabras, de desobedecer al juez que embargó a la exmandataria en la causa "Los Sauces".Pero nadie creyó que esta persona actuara por iniciativa propia, sino que la sospecha recayó inmediatamente en Cristina Kirchner, como posible autora intelectual de esa maniobra.La expresidenta queda ahora en situación de ser acusada de "obstrucción" a la Justicia, que junto con la presunción de fuga constituyen las dos causales por las cuales un juez puede ordenar la prisión preventiva mientras un acusado no tiene sentencia.El tema es tratado con insistencia en los medios, es el comentario en los corrillos políticos y hace subir la temperatura en internet. Y el ingrediente más polémico es que Cristina es ahora candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires y lidera las encuestas para las internas de agosto.Esa situación lleva a que el debate gire en torno a si un juez se animaría a ordenar la detención. Cristina ya fue procesada en tres causas. La de "Los Sauces" –por el presunto uso de alquiler de inmuebles como "pantalla" para el desvío de sobreprecios en la obra pública– implica los delitos de asociación ilícita –junto a miembros de su familia–, negociaciones incompatibles con los deberes del funcionario público y lavado de dinero.Sin embargo, para enojo de la oposición, la Justicia entendió que no hay condiciones para que la mandataria sea detenida.Pero ahora algunos creen ver que eso haya cambiado. "El círculo se cierra alrededor de Cristina", dijo la diputada Margarita Stolbizer, principal impulsora de la causa "Los Sauces".Mientras, la diputada Elisa Carrió, principal aliada de Mauricio Macri en la coalición gobernante, se quejó de que, con la acumulación de causas sobre la expresidenta, "en cualquier país del mundo estaría con prisión preventiva, menos acá".La verdad es que, a pocas semanas de una elección en la cual es la principal candidata, cuesta mucho imaginarse la detención de la expresidenta. Y, en cambio, no cuesta nada imaginarse la conmoción social y política que sobrevendría si llega a estar en prisión, aunque fuese domiciliaria.De hecho, ya circulan en internet convocatorias a protestas callejeras de la militancia kirchnerista si pasara esa eventualidad.Como en cada provincia se eligen dos senadores por la mayoría y uno por la primera minoría, la expresidenta tiene su banca casi asegurada. En ese contexto,el ambiente ámbito político se plantea si Macri preferiría a Cristina presa, como reclaman sus aliados.Oficialmente, el gobierno dice las frases de rigor respecto de la independencia del Poder Judicial, pero el comentario en los corrillos es que, en el fondo, le conviene que la situación siga como está hoy, es decir que Cristina –con muchas causas abiertas– sea noticia de la sección judiciales más que en la sección política. Y que pese sobre ella la sospecha pero que pueda ser candidata.Los estrategas de Cambiemos suponen que eso garantiza votos para los candidatos oficialistas.Y la explicación es que mientras Cristina siga activa políticamente, se mantendrá el temor por la vuelta al pasado. Entre los votantes macristas, lo que se nota es tanto un apoyo a la gestión gubernamental como un rechazo visceral al kirchnerismo.En consecuencia, esa situación debe mantener un equilibrio para que el gobierno se beneficie. Si Cristina fuese detenida, entonces la expresidenta se victimizaría, la militancia kirchnerista saldría a agitar la situación de la persecución política y plantearía que solo con la líder presa el macrismo se siente en condiciones de llevar adelante su proyecto político "de ajuste".De hecho, la expresidenta explotó ese argumento ya la primera vez que asistió a tribunales para testificar en las causas de corrupción en su contra.Y acusó al gobierno de complotar, junto con un sector del Poder Judicial y con los medios de comunicación, para perseguirla.Tanto que, en una comparación histórica, llegó a trazar un paralelismo entre las acusaciones que en su momento habían recibido Juan Domingo Perón e Hipólito Yrigoyen luego de ser derrocados por golpes militares.La situación hace que la atención se enfoque en el juez Claudio Bonadio, que investiga la causa "Los Sauces" y quien dictó el procesamiento de la expresidenta, quien lo acusó de manejarse con animosidad.Bonadio se mostró como el juez más activo en las causas por corrupción contra el gobierno kirchnerista.Luego de haber enviado a prisión a Manzanares, el camino quedó allanado para alegar que la exmandataria buscó obstruir la Justicia.Eso lo convierte en el único capaz de ordenar la detención de Cristina. En sus declaraciones públicas, el juez se muestra duro pero mantiene la cautela. Mientras, en diciembre, es posible que Cristina adquiera fueros parlamentarios si gana una banca en el Senado.