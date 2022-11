Cristina Kirchner criticó a la oposición y defendió su gestión; evitó hablar de una candidatura presidencial

La vicepresidenta argentina Cristina Kirchner encabezó el acto por el Día de la Militancia en La Plata y apareció en público pasadas las 19:40 de este jueves.

Bajo el lema "La fuerza de la esperanza", se reunieron en el Estadio Único de La Plata seguidores de la vicepresidenta, funcionarios, dirigentes y militantes que corearon "Cristina presidenta".

El público recibió a la exmandataria con el himno nacional. "Por favor convirtamos el 17 de noviembre el Día del Militante por la Argentina, no necesita militantes de un partido político sino de la Argentina (...) La gente tiene que decidir si quieren volver a esa Argentina que alguna vez tuvieron", dijo.

"Necesitamos una dirigencia política compenetrada al mundo. Necesitamos imperiosamente discutir estas cosas en lugar del agravio permanente y la estigmatización", expresó Cristina.

"Cuando Perón volvió no quería ser presidente. Lo trajeron tal vez demasiado tarde, lo digo porque junto a Néstor fuimos de los jovenes que nos quedamos con Perón respetando su conducción", agregó.

Difusión

Y sumó: "Cuando comencé a militar no habíamos vivido el peronismo. Fue una etapada dificil pero que cada uno se haga cargo y no vengan a hablarnos del orden y la violencia. Nosotros nunca estuvimos con la violencia. Quiero que finalmente junto convengamos que no va a haber mejor homenaje a la memoria de Perón y de tantos otros que aún con sus errores o equivocaciones dieron su vida por al Argentina"

Patriotismo e historia

Frente a un estadio colmado, Cristina Kircher llamó a reflexionar sobre la "patria" y la "historia".

"Yo creo siempre que en la historia se pueden encontrar las claves de lo que nos pasó, por qué y es muy importante porque una sociedad que no sabe lo que pasó difícilmente pueda entender lo que pasa y resulta imposible develar el porvenir", aseguró la vicepresidenta.

En este sentido, recordó el intento de atentado que sufrió el 1 de septiembre: "Que no nos barreteen más con que saben de inteligencia".

"El 30 de octubre se inauguró un acuerdo democrático y también tácito, y expreso que consistía en que ningún argentino ponía peligro su vida por opinar, militar y pensar diferente. Este fue el gran logro que se incorporó, ese acuerdo donde podíamos tener todas las diferencias del mundo y nadie podía desear matar a nadie", expresó Cristina y aseguró que se "quebró" tras el intento de magnicidio por parte de Fernando Sabag Montiel.

Cristina pidió "en serio" la Seguridad en toda la Argentina

Difusión

La titular del Senado llamó a discutir "en serie" la política de seguridad y recordó el caso de Lucas González, el futbolista de Barracas Central asesinado de un disparo en la cabeza por la Policía de la Ciudad en noviembre de 2021 cuando volvía del entrenamiento.

González tenía 17 años y estaba acompañado por tres amigos cuando fueron perseguidos por un Nissan Tiida, en el que circulaban tres policías de la Brigada 6 de la Comisaría Vecinal 4D, los efectivos realizaban tareas de campo en la intersección de las avenidas Iriarte y Vélez Sarsfield.

La dos veces presidenta reclamó "en nombre de las víctimas" y pidió solicitar un "gran acuerdo" por la seguridad del pueblo: "El orden es que la familia coma en su casa, no el gatillo fácil o el palo".

"Los argentinos debemos incorporar el tema seguridad, un tema complejo que hoy sufre el conjunto de la sociedad argentina. Hay que terminar con debates absurdos porque la Democracia tiene una deuda en materia de seguridad. Ningún partido político lo ha podido solucionar. Terminemos con el debate berreta de los manos duras y de lo garantistas. Muy cínico y mentiroso", lanzó.

En esta línea sostuvo: "Dejemos de elaborar proyectos y decir que la tenemos resuelta". Además, recordó el operativo centinela realizado en su segundo mandato: "Desplegaron miles de gendarmes en el conurbano, no entiendo porqué no podemos volver a hacer lo mismo, en lugar de tenerlos en medio de la Patagonia y nadie sabe haciendo qué ".

"Me parece que es hora de tener una mirada a los lugares en los que están sufriendo", reflexionó.

El Cronista