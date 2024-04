Mario Secco afirmó que "los que rodean a Cristina terminan haciendo pelotudeces" y defendió a Kicillof

En la mañana del lunes, el intendente de Ensenada y presidente del Frente Grande nacional, Mario Secco, cuestionó a quienes rodean a Cristina Kirchner y defendió a Axel Kicillof ante las críticas que recibe desde el Gobierno de Javier Milei.

En diálogo con Futurock, señaló que “no es bueno que Cristina mande mensajes por Whatsapp a través de otros compañeros que no respetan a algunos, eso te hace calentar. Porque vos sos un luchador que siempre estuviste dando la cara, que tuviste disciplina partidaria, compromiso con tu frente político y que después un cuatro de copas te mande un mensajito... hace calentar a cualquiera”, y que "antes era otra cosa, eso que está pasando hace calentar al resto de los compañeros. El respeto a Cristina lo tenemos todos, el tema es que muchas veces los que rodean a Cristina terminan haciendo pelotudeces”.

"Más allá de cómo se soluciona esto, que la única que lo puede hacer es Cristina, me parece que nosotros tenemos un gran trabajo en el medio, y es adonde tenemos que estar. A mí me interesa ponerme adelante de la gente que me eligió, adelante de la gente que eligió otra cosa. La dirigencia se tiene que poner en la calle, no se puede especular como otros que especularon en la campaña y son unos pelotudos. Nosotros no somos así, somos los que vamos al frente, nos ponemos adelante y nos hacemos cargo de todas las que nos tenemos que hacer cargo", afirmó.

Además, señaló que "Cristina cuando se activa es muy fuerte, es muy potente, es la que todos queremos. La queremos aconsejando, por la experiencia, porque es el cuadro más grande que tiene la Argentina", y agregó que "algunos parece que tienen el peronómetro para decirte qué hablar y qué hacer, casualmente son los que jugaron a hacerse los boludos y hoy quieren marcarte la cancha". “Me río cuando me dicen que hay que esperar que este (Milei) fracase más o que haga calentar más a la gente. ‘Hay que esperar, hay que guardarse’, recibís esos consejos de algunos boludos. ‘Guardate que esto explota y después salimos’, te dicen... No, eso siempre fracasó", continuó.

En ese sentido, aseguró que “la gente cuando reacciona es porque sus dirigentes se ponen al frente. Y es lo que estamos haciendo nosotros... A veces me dicen ‘que se jodan los que votaron a Milei’. Acá, siete de cada diez personas me votaron a mí, votó nuestra propuesta política, no votó a Milei. La provincia de Buenos Aires ganó en las PASO, en las generales y en el balotaje, y por eso está encarnizado el demonio este (Milei) en hacer pelota la provincia de Buenos Aires y a su gobernador, que se pone al frente de la lucha”.

“Hay que decir que hay un gobernador que hace punta de lanza, y dice ‘yo me hago cargo en enfrentar a este tipo y me pongo al frente’. Y todos nos encolumnamos atrás de él para que respeten a la provincia de Buenos Aires. Es (una zona) muy potente para que este tipo la esté maltratando, sacándole todos los recursos. Lo quiere destrozar al gobernador, porque es una alternativa y una esperanza para el futuro. Kicillof hizo las cosas bien y fue premiado por la gente. Hoy es el único candidato del peronismo”, cerró.