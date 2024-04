Emigrar: el presidente de este país anunció que ofrecerá 5000 pasaportes gratuitos a estos profesionales y los liberará de impuestos para facilitar su mudanza, cómo aplicar

Esta iniciativa busca no solo enriquecer el tejido profesional del país, sino también facilitar el proceso de emigrar para aquellos que buscan nuevas oportunidades. En este artículo, detallaremos cómo los interesados pueden aplicar a este programa único y qué pasos seguir para formar parte de esta emocionante oportunidad de desarrollo personal y profesional. ¿Te interesaría conseguir el pasaporte gratuito de este país?

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele Ortez, ha tomado una decisión revolucionaria en su último anuncio este sábado: ofrecer 5000 pasaportes gratuitos a profesionales extranjeros altamente cualificados interesados en emigrar y establecerse en El Salvador.

We're offering 5,000 free passports (equivalent to $5 billion in our passport program) to highly skilled scientists, engineers, doctors, artists, and philosophers from abroad.



This represents less than 0.1% of our population, so granting them full citizen status, including…