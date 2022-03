Cuál es la nueva tasa que gana terreno para desplazar la icónica Libor

Por Juan Andrés Sainz

"Juan pidió un préstamo al banco de US$ 50 mil. Juan debe pagar el préstamo en 5 años en cuotas a una tasa de interés igual a la tasa media publicada por el BCU (Banco Central del Uruguay) más un margen de 5%. La tasa media publicada por el BCU al día de la firma del préstamo es 5%, por lo que la tasa de interés efectiva es de 10%. Al segundo año de contrato, la tasa media publicada por el BCU pasa a ser 5,5%, por lo que la tasa efectiva pasa a ser 10,5%. Al tercer año, el BCU deja de publicar la tasa media de interés. Juan no sabe cuál es la tasa de interés que tiene que pagar. Le pregunta al banco, pero el oficial de cuentas del banco tampoco está seguro. Lo que le pasó a Juan y al banco está por suceder en todo el mundo: la desaparición de la Libor”. Así ejemplificó la consultora Ferrere en un informe las implicaciones que tiene la discontinuación de la icónica tasa londinense.

¿Qué es la tasa Libor?

La Tasa de Oferta Interbancaria de Londres (Libor) era en 2018, según PwC, “una de las más utilizadas tasas de interés de referencia, siendo definida como tal por incontables contratos a nivel internacional, los cuales son medidos en billones de dólares en todas las monedas del mundo”. Se trata de la tasa variable a la que los distintos bancos de Londres están dispuestos a prestarse dinero entre ellos.

La tasa Libor fue inaugurada oficialmente en 1986. Desde entonces, “es una tasa que tiene un alcance fenomenal, que se usa para todo tipo de transacción financiera, desde un préstamo hipotecario, una línea de crédito de una empresa o entre dos bancos”, explicó un informe del estudio Guyer & Regules.

El río Támesis y el corazón financiero de Londres

La desaparición de Libor

El regulador en Inglaterra (la Financial Conduct Authority) anunció la desaparición de Libor en 2017. “Libor aun no desapareció” dijo Guzmán Rodríguez, socio de Guyer & Regules. “Lo que sucede es que la Libor se publica en muchos plazos y el 31 de diciembre de 2021 se dejó de publicar dos de esos plazos que son los que menos se usaban, que son Libor a 1 semana y Libor a 2 meses. Pero los demás plazos de Libor siguen vigentes y van a estar en vigor hasta el 30 de junio de 2023”, aclaró el abogado.

De acuerdo al trabajo de Guyer & Regules, lo que los reguladores y la ARRC (Alternative Reference Rates Committee) aconsejaron en el proceso de desaparición de Libor es dejar de prestar en Libor ahora, de forma que, al llegar a junio 2023, haya pocos contratos firmados que referencian a Libor.

Por qué desaparecerá la emblemática tasa

Libor quedó marcada para siempre por escándalos de manipulación descubiertos durante la crisis financiera de 2008: hubo bancos de Londres que habían estado publicando sus tasas a conveniencia para incidir sobre Libor y favorecer determinados negocios vinculados a la tasa de referencia.

Pero más allá del escándalo, Libor tenía una falencia que hizo que algunos especialistas empezaran a cuestionarla.

“La razón por la cual Libor podría no reflejar la realidad del mercado es la fragilidad inherente de Libor conocida como el fenómeno de ‘pirámide invertida’”, contó a El Observador el abogado especializado Guzmán Rodríguez, socio de Guyer & Regules.

“La pirámide invertida significa que Libor se determina en base a las transacciones interbancarias que reportan un grupo de bancos, pero esos bancos tienen poco volumen de operaciones en comparación con el monto que se transa con referencia a Libor”, dijo Rodríguez. El abogado afirmó que estudios internacionales estimaron US$ 200 billones (es decir, millones de millones) que usaban Libor como referencia, cuando solo había US$ 1.000 millones transados en operaciones interbancarias que conformaban la tasa.

SOFR: opción de reemplazo

Según el informe de Guyer & Regules, en 2014 se constituyó un grupo del sector privado —bajo la organización de la Reserva Federal de Nueva York— con el propósito de identificar una tasa libre de riesgos que pueda ser la sucesora de Libor, y que definiera un cronograma para su transición ordenada.

Ese grupo, llamado ARCC, recomendó la tasa SOFR (por su sigla en inglés Secured Overnight Financing Rate). “El anuncio lo hizo en 2017 pero recién en los últimos dos años se ha hecho patente que el mercado está yendo en el mismo camino”, acotó el informe.

Según la consultora, SOFR es el sucesor más aceptado de Libor para transacciones en dólares. “Es un índice basado en transacciones reales y masivas, que pretende reflejar el valor del dinero en el tiempo sobre la base de operaciones prácticamente libres de riesgo”. Se trata de “la tasa que mide el costo de tomar fondos prestados (no solo por bancos sino cualquier participante del mercado de dinero) a 1 día garantizados con bonos del Tesoro de EEUU (operaciones ‘repo’)”, profundizó el estudio.

Para Rodríguez, “una de las fortalezas es que SOFR se basa en operaciones reales y no en el juicio de expertos ni en estimados ni en un panel limitado de bancos que reporta la información; se toma información de un mercado enorme de dinero, que es el mercado de repos”, que “jurídicamente tienen una protección muy sólida”, opinó.

“Y esa, SOFR, es la tasa que están adoptando en masa los bancos y que —tímidamente— ya se está empezando a ver en préstamos en Uruguay con corporativos grandes, que en otros tiempos se hubieran hecho en Libor”, apuntó el especialista.

Nueva York, centro financiero del mundo, es la cuna de la SOFR

SOFR en Uruguay

“La metodología es similar a la de otros mercados y se basa fundamentalmente en prestar plata a tasa SOFR más un spread, tal como se hacía con Libor, es decir, Libor más X puntos o SOFR más X puntos”, explicó Guyer & Regules.

Según el estudio, SOFR tiene varias variantes. “La que más se está usando es Term SOFR, que es la que usa una convención similar a Libor en el sentido que es una tasa que se calcula a 1 mes, 3 meses, 6 meses, 12 meses, etc, y queda fija para todo el período de intereses”, indicó.

Por otra parte, “la Reserva Federal de Nueva York reporta el valor de SOFR todos los días pero nadie ‘maneja’ SOFR en el sentido que se basa sobre transacciones reales”, señaló la firma, lo que despeja tanto los riesgos de manipulación por los bancos como el fenómeno de pirámide invertida, como pasó con Libor (ver recuadro).

¿Qué pasa con los contratos que estaban en Libor?

El hecho de que la tasa Libor va a seguir siendo publicada al menos hasta junio de 2023, hace que el grupo de contratos Libor que existirá luego de esa fecha sea menor que hace unos años. “Ya casi no se producen nuevos créditos con tasa Libor”, indicó el trabajo de Guyer & Regules.

Por otro lado, Rodríguez señaló que para aquellos contratos con referencia a Libor incluso después de su desaparición —como el de Juan— muchos ya tienen una cláusula de remplazo o fallback. “Esas cláusulas ya prevén que en caso que Libor no exista, se va a aplicar otra tasa, y típicamente esas cláusulas de reemplazo hacen referencia a SOFR o a una tasa similar”.

No obstante, “hay otros contratos que no dicen nada” al respecto, advirtió Rodríguez. Si bien en otros lugares este problema ya fue legislado —como en Nueva York, donde se estipula que se va a aplicar SOFR si desaparece Libor— “para el caso de un contrato así en Uruguay va a haber que mirar caso a caso, porque no es un punto que se haya resuelto todavía por la jurisprudencia”, observó el especialista.

“En principio es un tema de acuerdo de las partes y lo que estamos viendo es diferentes soluciones: hay partes que han acordado SOFR y hay partes que han acordado otras alternativas”, profundizó.