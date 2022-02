¿Cuáles son los mejores y peores Batman del cine según cinco fanáticos del personaje?

Batman vuelve. Siempre vuelve. Cambia de cara, cambia de traje, cambia de época, cambia de tono, de estilo, de villanos, de subtexto, pero siempre vuelve. Y si vuelve es porque hay un público que lo espera. Un público que no necesariamente es el mismo que se devora todas las producciones de Hollywood sobre superhéroes, que por estos días son el sustento básico de los grandes estudios.

Quizás sea el tono policial de sus aventuras. Quizás sea por la variedad y la capacidad magnética de sus villanos (como prueba el éxito de la película sobre el Joker, que se estrenó en 2019 y se convirtió en un fenómeno cultural). Quizás sea por la tragedia que marca su origen, porque encarna la justicia por mano propia, tan discutida en los últimos tiempos, porque es un tipo común salvando al mundo –o al menos a su ciudad– sin superpoderes, porque el Batimóvil está divino o porque vemos en este personaje el triunfo del individualismo y del dinero como herramienta para resolver problemas.

La nueva Batman se estrena el 2 de marzo

En el libro Supergods, el historietista Grant Morrison lo compara con su polo opuesto, el otro gran nombre de la editorial DC, Superman, a quien se ha enfrentado directamente en las páginas de los cómics e incluso en el cine. “Superman comenzó como un socialista, mientras que Batman fue el héroe capitalista absoluto, lo que tal vez permita explicar su actual popularidad y la relativa pérdida de significado de Superman. En un mundo en el que los logros pueden medirse solo a través del poder y la celebridad, no sorprende que los superhéroes más populares de hoy —Batman y Iron Man— sean magnates bien parecidos”, considera.

Sea por la razón que sea, tal es la popularidad de Batman que, en las últimas dos décadas, en las que los encapotados se han convertido en la fuerza principal en taquilla, y uno de los grandes llamadores para las audiencias, no han pasado nunca muchos años sin que algún actor se calce la máscara y la capa. Y como si hiciera falta, este año el personaje tendrá tres versiones de carne y hueso en el cine.

Por un lado está Robert Pattinson, que debutará en el rol en una película que se estrenará en Uruguay este 2 de marzo, y que presenta a un Batman joven e inexperto enfrentando por primera vez a algunos de sus villanos clásicos.

Más adelante, en la película sobre Flash que se estrenará en noviembre y que lidiará con universos paralelos (el nuevo fetiche de las películas de superhéroes) habrá dos regresos: Ben Affleck, el Batman veterano del universo de películas interconectadas que Warner comenzó en 2013 con El hombre de acero tendrá su despedida del papel, mientras que Michael Keaton volverá a calzarse el traje luego de cuatro décadas en ese mismo filme.

En un año con tres Batmanes en pantalla, y ante el inminente estreno de una nueva encarnación del personaje, que se suma a las de Keaton en Batman y Batman vuelve (ambas dirigidas por Tim Burton), a la de Val Kilmer en Batman eternamente, a la de George Clooney en Batman y Robin (las dos películas dirigidas por el fallecido Joel Schumacher), a la de Christian Bale en la aclamada trilogía de Christopher Nolan y a la de Affleck en Batman vs. Superman y Liga de la Justicia, El Observador contactó a cinco seguidores del personaje para que respondan tres preguntas sobre el héroe de la sombría Ciudad Gótica.

1 - ¿Cuál es el mejor Batman del cine?

2 - ¿Cuál es el peor?

3- ¿Por qué Batman es tan popular y logra atraer incluso a un público que no consume otros superhéroes?

Ignacio Alcuri- Periodista y escritor

El Batman de Ben Affleck listo para pelear contra Superman

1- Las dos entregas dirigidas por Tim Burton deben estar entre lo mejor de su filmografía, y Batman: El Caballero de la Noche no solo se cansa de liderar rankings sobre la mejor película de Batman, sino de las mejores películas del género. Pero no estamos acá para hablar de batipelículas sino de Batman. Y con todo lo que me quieran retrucar (caerá en el saco roto de mi subjetividad), mi hombre murciélago favorito del cine es Ben Affleck. Todo bien con Christian Bale, que todavía debe tener dolor de garganta por cambiar la voz, o Michael Keaton metido dentro de un traje con músculos de plástico. Pero la intensidad que le aportó Affleck al personaje, en especial durante Batman vs. Superman (que recomiendo en su versión extendida), es lo más cercano que he visto al Batman de la historieta en la gran pantalla. Si no contamos los tráilers de la película que está a punto de estrenarse, claro.

2- Ay, querido George Clooney. Has hecho grandes trabajos tanto delante como detrás de la pantalla, pero el estigma de Batman y Robin te perseguirá para siempre. Y ojo, que el cristal rosa de la nostalgia está empezando a perdonar todos los fracasos que experimentamos en nuestra infancia, incluyendo la segunda película de Joel Schumacher. Pero una cosa es recordarla con cariño y otra cosa es reivindicarla como si ahora hubiera aparecido un documento en donde el fallecido director explicara el simbolismo de tener a Bane (uno de los pocos villanos que realmente derrotó a Batman) como un monigote de pocas palabras que se disfraza de gorila rosado. Soy un gran defensor del consumo irónico como si fuera el consumo de alcohol (en pocas cantidades y entre amigos), pero el Batman de George Clooney es por varios cuerpos de ventaja el que queda en lo más bajo de la clasificación.

George Clooney fue Batman en Batman y Robin (1997)

3- No creo que la popularidad de Batman resida en que es un ser humano común, en un mundo rodeado de supertipos. En primer lugar, porque no lo es. Bruce Wayne es un multimillonario, que cuando vos y yo teníamos que laburar para buscar la independencia, él recorría el mundo entrenándose con los mejores maestros. Y a la vuelta se fabricó un arsenal de productos para luchar contra el crimen, todos marcados con su sello personal, porque seguro también se entrenó con un experto en marketing. Batman es popular porque personifica a la venganza. A todos nos han cagado alguna vez, o decenas. Y este tipo, que sufrió una pérdida enorme cuando era un niño, sigue ventilando su enojo por las noches, golpeando malhechores y vistiendo un traje que tiene toda la onda. Además, el ingrediente detectivesco y la ambientación urbana hacen que sus aventuras sean más fáciles de escribir. A diferencia de las de Superman, que (además de ser un extraterrestre) hace el bien porque corresponde. Porque se lo enseñaron sus padres. Y eso en este mundo cínico vende bastante menos.

Rodolfo Santullo - Escritor y guionista

El Batman de la serie animada de la década de 1990 es elogiado como una de las mejores versiones del personaje

1- Hago un poco de trampa y elijo como Batman predilecto el de la enorme serie animada realizada por Paul Dini y Bruce Timm que, cabe aclarar, tuvo su película en cine con La máscara del fantasma. Se trata del único Batman audiovisual que logró trasladar un aspecto que suele quedar fuera de las adaptaciones: el detectivesco. El Batman animado era realmente el detective más grande del mundo. Ahora, puesto a elegir uno de carne y hueso, voy con Michael Keaton por razones puramente nostálgicas.

2- El peor creo que es el pobre de George Clooney. Él me cae simpatiquísimo, pero le tocó la peor película posible.

3- Creo que se trata del superhéroe más famoso por su gran incorporación cultural. El tiempo, la contundencia del personaje, sus adaptaciones a diferentes medios, lo han vuelto un ícono pop por sí mismo. Es como Los Beatles o Mickey Mouse. No sé precisa escuchar música o mirar Disney para conocerlos. Y no es necesario gustar de leer superhéroes para reconocer a Batman. Hay algo, además, en la concepción de "hombre común" que realiza hazañas luego de sufrir una tragedia que lo hace empático en un principio. Luego está todo lo bueno (e incluso lo malo) que se ha hecho con él para quedar enganchado para siempre con el concepto.

Ignacio Adda - Músico, responsable del proyecto de música electrónica Par

Michael Keaton y Jack Nicholson en Batman (1989)

1- El mejor Batman del cine es el de Michael Keaton en Batman vuelve, como creo que puede contestar casi cualquier persona de mi generación. No sé si es el mejor en cuanto a su relación y similitud con los cómics, que eso ya es otra discusión: creo que ninguna película de las que hubo hasta ahora ha logrado captar 100% a ese Batman, todas tienden a fallar en algún aspecto, que me parece que tiene que ver con el paso de un medio al otro. Pero Keaton y Tim Burton logran caminar esa delgada línea entre la fantasía y un realismo crudo más oscuro, más adulto, y que logra asumir sin muchos problemas lo ridículo de Batman. Creo que muchas de las iteraciones modernas han fallado en querer apoyar mucho al personaje en la realidad y en cómo existiría un Batman hoy, y en esa traducción se pierde mucho de lo ridículo del personaje, de un tipo que se pone una capucha con orejitas y una capa. Creo que Burton lo hizo muy autoconsciente pero funciona, especialmente en Batman vuelve, que es una de mis favoritas y la que me explotó la cabeza de chico. En ella los personajes tienen sentido, su estética y sus motivaciones funcionan, y creo que específicamente tanto Keaton como todo el guion y la narración apuntaron a retratar mejor a ese millonario que está perdido, que está muerto en vida, y que está todo el día en la casa esperando que entre por la ventana la luz de la Batiseñal para que pueda salir a hacer lo que él quiere hacer, que es solucionar las cosas a los sopapos para poder sentirse mejor consigo mismo.

2- La peor representación es la de Ben Affleck en Liga de la Justicia. Sumado a todos los problemas que tuvo esa película en su producción, creo que si lo ponés en el contexto de otros personajes con superpoderes y catástrofes mundiales, destrucción masiva, pierde un poco su esencia del detective, del policial, y termina fallando, siendo un personaje que no tiene mucho que hacer rodeado de superhumanos y semidioses. Quizás no sea el peor en cuanto a actuación, porque Affleck me gustó mucho en Batman v. Superman, y el traje está alucinante, pero no me termina de cerrar y me parece la peor versión. Cuando salió la de Clooney y la veías decías “esto no se puede creer”, pero después cuando lo empezás a contextualizar con el resto de la película entra perfecto. Es como un capítulo de la serie de Adam West llevado al cine contemporáneo, con mucho colorido. Obvio que, si lo sacás de ahí y lo ponés con Heath Ledger en El caballero de la noche no funciona, pero ahí sí.

El "Batffleck" en Liga de la Justicia

3- En esencia, si ponés a Batman en una olla y lo dejás hervir un buen rato, te va a quedar un policial negro, en una ciudad corrupta, donde la policía y los políticos son corruptos, donde el crimen no le da descanso a la gente, y por lo general el clima tampoco. Ahí radica una universalidad de la historia mucho más amplia que la de otros superhéroes, donde si no sos muy de la fantasía o de la ciencia ficción, es difícil que te interese ver a un tipo volando. Pero, aunque no te interesen los superhéroes, Batman termina siendo el más interesante, primero porque es una persona común y corriente que ante una tragedia no pudo avanzar en su vida, quedó ahí trancado y tiene que salir a la calle a ejercer la violencia para poder seguir viviendo. Creo que puede tocar muchas fibras personales, pero en definitiva todos podemos llegar a entender esa impotencia cuando el estado o la policía fallan y necesitas que alguien venga y te ayude, o decidís tomar las riendas del problema vos mismo. Eso es algo más general de los superhéroes, que en su mayoría son estadounidenses, igual que sus autores, y tienen esa visión de que el estado es más bien un obstáculo y el individuo es el que resuelve las cosas, no el colectivo. Esa cultura ha permeado en el mundo, y también ha hecho que el personaje sea global. Después, a nivel estético también es interesante, con todas las reinvenciones que ha tenido a lo largo de los años, esa mezcla de siniestro, de uniforme casi de villano que es sin embargo de un héroe, el hecho de que no tenga poderes y tenga que resolver todo con ingenio. Aunque con los años ha ganado prácticamente habilidades intelectuales sobrehumanas y herramientas con las que puede hacer casi cualquier cosa, originalmente y esencialmente es un tipo que se disfraza y sale de noche a ver si puede evitar que roben a alguna pobre mujer en un callejón lluvioso. Eso es lo universal, lo policial, lo detectivesco es lo más interesante. Y esta película que sale ahora tiene algo de eso, y hay mucha referencia a Seven, de David Fincher, y creo que está bien, porque si en esa película cambiás algunas cosas, convertís al personaje de Morgan Freeman en un Batman viejo y entregado, que ya no cree en nada, y al de Brad Pitt en un Robin lleno de energía, es una película de Batman.

Mercedes Bustelo - Artista visual, gestora cultural y docente

El Batman de la trilogía de Christopher Nolan es más realista que otras de sus contrapartes

1- Los mejores: El de Tim Burton, interpretado por Michael Keaton, seguido por el de la trilogía dirigida por Christopher Nolan, interpretado por Christian Bale. Son los más oscuros, atormentados, dicotómicos, perturbados, dramáticos, que pueden y tienen la libertad de pasar por alto ciertos límites y quebrantar normas para lograr sus fines.

2- Los peores: todos los demás. Con las excepciones de Adam West, que lo interpretó en la serie de 1966 y en una película derivada de la serie, y los Batmanes de la Convención de Batmanes del Mercosur (sketch humorístico del programa televisivo argentino Cha Cha Cha).

3- Creo que es popular, entre otras cosas, porque el personaje posee características que funcionan a diferentes niveles perceptivos captando la atención del espectador y logrando que se identifique con cuestiones que pueden ir desde el despliegue tecnológico, los artilugios para combatir a sus enemigos, la doble identidad, la acción. Lo que más me atrae es su oscuridad y ambivalencia, su humor sarcástico y su ironía, su gran capacidad y deleite en sembrar miedo a sus oponentes en una ciudad excéntrica llena de “freaks” (cómo el). Que sea el superhéroe sin superpoderes (o poderes sobrenaturales) por antonomasia, que lucha de forma empeñada, lleno de “juguetes” tecnológicos, de forma parapolicial y quebrantando leyes en búsqueda de una auténtica justicia (una justicia paralegal), aunque tenga que aplicar la violencia. El drama y el trauma (asesinato de sus padres) devinieron en venganza, en severidad, en cierta soledad y hermetismo. Es un personaje dual, pragmático, terrible, cuestionador, pesimista. Es multimillonario, dato no menor en cuanto al acceso a recursos materiales para sus fines justicieros. Entretiene, pero también puede lograr que se piense y cuestione, a través de sus acciones y elecciones, sobre posturas políticas, sociales, morales, éticas, sobre el bien y el mal, sobre las máscaras y sobre las identidades. Es mi héroe/caballero/vengador/protector y que además de poseer una gran imaginería visual, tiene el mejor accesorio de todos los superhéroes, el batimóvil.

Valeria Tanco - Periodista y conductora

Christian Bale como Bruce Wayne en El Caballero de la noche

1- Elegir el que más me gusta me resulta un tanto más difícil porque el Batman de Tim Burton y Michael Keaton me gusta, pero me parece que está tan en otro lenguaje que el de Nolan que es difícil comparar y decir cual es para mi el mejor. De todas formas, me quedo con el de Christian Bale, que me parece que tiene toda esa oscuridad y esa dualidad muy bien planteada, y también porque su interacción con el resto de los personajes es muy precisa, esa forma de relacionarse con cada uno es distinta, no es monocorde, va cambiando, tiene sus matices. Me parece también que Bale le puso una cuestión, sin ser una gran conocedora de los cómics, más longilínea, más estilizada. Tiene la oscuridad que le puso Frank Miller en los cómics. Y todo eso genera un Batman moderno, en algún punto. El physique du rol del Batman que me imagino es el de Bale, y además logra retratar esa alma torturada, y en la trilogía hay un arco del personaje que me parece súper interesante. Él, con su voz susurrada y rasposa, es mi favorito, porque para mí es el más verosímil.

2- Responder cuál es el peor y el mejor Batman del cine, para mí, va de la mano de la película, de la producción, del guion. Entonces es muy difícil centrarme solo en Batman, en el personaje, porque tiene mucho que ver lo que sucede a su alrededor. Teniendo en cuenta eso, y que para mí Batman es un tipo con quijada angulosa y que hay que ver cómo le queda la máscara también, creo que el peor Batman es George Clooney. Para mí esa película de Schumacher es la peor, desde los trajes hasta esa cuestión de que no se termina de decidir si quiere ser medio lisérgica y medio paródica, o quiere ser una superproducción. Quedó en un término medio que no va a ningún lado, y él, su cara enmascarada es la peor de todas. Pero sobre todo tiene que ver con la producción, el guion, el resto de los personajes, la historia, y el vestuario. Ese traje de Batman está muy complicado.

Clooney en su traje, pezones incluidos

3- Como le debe pasar a muchos, no soy una gran consumidora de cómics o del cine de superhéroes, y Batman me parece humano. No tiene poderes y no requiere viajar a un mundo diferente, sus historias son en una ciudad, está el mal, el bien y todos sus matices, porque no es tan clara la división como en otros casos, que la hacen interesante. Y me parece muy llamativo cómo utiliza su otra persona, cómo es cuando es Bruno Díaz y cómo es cuando es Batman. Todos los superhéroes (Superman, el Hombre Araña, el Zorro) están escondidos, pero me recuerda más al Zorro que a los otros, porque es distinto, su máscara es Bruno Díaz. Creo que tiene mucha riqueza el personaje y características que lo separan, no es tan simple como los otros aunque también tengan ese componente de lucha entre sus dos personas. Batman, como digo, es más humano.