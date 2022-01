Cuáles son los videos más vistos de la historia de YouTube

Aunque en YouTube podemos encontrar una amplia variedad de videos, no cabe duda de que los de contenido infantil se sitúan entre los más populares.

Uno de ellos, el famoso “Baby Shark Dance”, no sólo es el clip más visto de la plataforma desde noviembre de 2020, cuando superó a “Despacito”, de Luis Fonsi, sino que también es el primer video que alcanza los 10 mil millones de visitas, algo que logró recientemente y que los subcampeones probablemente tarden en igualar, como indica el gráfico.

En segundo lugar se encuentra la ya mencionada y pegadiza canción “Despacito”, de Luis Fonsi, que desde que se publicara en enero de 2017 en la plataforma ya ha sido vista más de 7.7 mil millones de veces.

El del cantante puertorriqueño-estadounidense es uno de los sólo tres clips que entran en el top ocho de los videos más vistos de YouTube que no pertenecen a la categoría de contenido infantil o educativo para niños. Los otros dos son “Shape of You”, de Ed Sheeran, con 5.6 mil millones de visualizaciones, y “See You Again”, de Wiz Kalifa, con 5.4 mil millones.

El resto de los ocho vídeos más vistos de la plataforma, pensados para los más pequeños, son un claro indicador de lo popular que se ha vuelto YouTube para los niños y, por extensión, para los padres.