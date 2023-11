"Cuando había problemas, se acababa la atención": Fernando Burlando le respondió a la esposa de Lotocki

Fernando Burlando respondió con contundencia a las declaraciones de María José Favarón, esposa de Aníbal Lotocki, sobre la muerte de Silvina Luna. El abogado de Ezequiel Luna, hermano de Silvina, expresó su indignación ante los comentarios de Favarón, quien sugirió que la modelo no cuidó su salud después de la operación realizada por Lotocki.

Burlando dijo: “en los momentos iniciales Silvina estaba tan dolorida que le recomendaron que no viaje a Europa, y me parece que se fue”. “Pero eso es como decirle ‘te aplico veneno, no te muevas’. Las consecuencias eran imparables en la salud de Silvina”, explicó.

“Silvina se quejó del dolor. Que se haya o no quedado quieta, haya o no viajado a Europa, en definitiva, no cambiaba nada. Porque ese producto que se transformaba en piedra en los tejidos estaba incrustado en el nervio ciático”, expresó el abogado.

Finalmente, remarcó que “cuando había problemas, se acababa la atención médica”. Esto se trata de una clara referencia hacia el accionar de Lotocki en esos casos.

Qué dijo la esposa de Lotocki

En medio del duelo de familiares y amigos de Silvina Luna, la pareja de Aníbal Lotocki hizo una controvertida afirmación sobre los problemas de salud que la actriz habría enfrentado después de someterse a una operación con el cuestionado médico esteticista.

Cuando Facundo Ventura le preguntó si era cierto que Silvina "no cumplía con muchas de las recomendaciones de los médicos", Favarón asintió, diciendo: "Es una historia clínica real. Eso está todo asentado, es así". Luego, explicó que aunque no había leído la historia clínica en su totalidad, indicaba "no compromiso y no adherencia a los tratamientos requeridos", siendo una constante que se repetía.

Adicionalmente, Favarón compartió que ha sido paciente de Aníbal Lotocki desde 2009, sometiéndose a diversas intervenciones, incluyendo una lipo, dos operaciones de aumento de glúteos con el producto metacrilato sin complicaciones, y una liposucción en la demarcación de los brazos.