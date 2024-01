Fernando Burlando sobre Aníbal Lotocki: “El encierro potenció su perversidad”

Casi cuatro meses después de la detención de Aníbal Lotocki por la muerte de Cristian Zárate en 2021, el cirujano se pronunció por primera vez desde el penal de Ezeiza. Aseguró que no se considera un preso VIP, expresó su desacuerdo con estar encarcelado y lamentó que el tiempo perdido ya no se pueda recuperar.

Lotocki habló con Socios del Espectáculo sobre su vida en el penal y su estado procesal: “No estaba en mis planes estar acá, no me parece justo. Una prisión preventiva... no fui enjuiciado, no tengo condena, no debería estar acá”.

Antes de que esta conversación fuera revelada en el programa de El Trece, se informó que el nuevo abogado, Claudio Lifschitz, presentó una denuncia en Comodoro Py. En ella, afirma que fue engañado por el laboratorio que le vendió el metacrilato, el cual utilizó en varios de sus pacientes.

En su denuncia, expone que adquirió el producto en el laboratorio Allanmar y nunca tuvo conocimiento de que estuviera fuera de norma o careciera de autorización.

Fernando Burlando, el abogado de la fallecida Silvina Luna, expresó su indignación al escuchar estos comentarios y compartió un contundente descargo: "Los dichos de Lotocki espantan, horrorizan. Son la comprobación, por si hiciera falta, de su desequilibrio emocional, moral y profesional. Nos está diciendo que sus víctimas no son víctimas, que son apenas denunciantes y que todo el dolor, el sufrimiento y la agonía que padecieron no han sido reales, no cuentan, no hacen la cuestión. Con su alegoría de la cortadora de césped nos está insultando y lo que es peor e indignante es que está insultando a las víctimas y a sus familias".

"Yo pensé que en este tiempo de encarcelamiento Lotocki había podido reflexionar y acercarse a una forma de autocritica que alguna vez le abra las puertas del arrepentimiento. Pero compruebo con horror que no, que ha sido al revés, que el encierro ha potenciado su perversidad, su soberbia, su desprecio por la vida y sentido de la impunidad. Ahora la culpa la tiene, según su nueva fantasía, el fabricante del veneno que suministró a sus víctimas. Salvando las distancias, es Jack el Destripador haciendo responsable al fabricante de la navaja que usaba. ¿Tengo que repetir los motivos de su detención?", publicó en sus redes sociales con una imagen de Silvina Luna vistiendo de blanco con los brazos abiertos.