¿Cuánto vale la ficha de Fabricio Díaz? Barcelona va tras el volante y anuncian millonaria oferta

El volante de Liverpool, Fabricio Díaz, se transformó en una de las fichas más cotizadas de futbolistas jóvenes que actúan en el mercado uruguayo y que tienen proyección internacional.

Como parte del semillero negriazul, que sigue de cosecha con el proyecto del presidente José Luis Palma, Díaz se presenta como la próxima venta del plantel.

El volante, que en febrero cumplió 20 años, debutó en Liverpool en la temporada 2020 (con 17 años recién cumplidos), lleva 108 partidos en el fútbol profesional, ganó la Supercopa 2020 y 2023, y fue vicecampeón en el Campeonato Uruguayo de 2022.

Fue el capitán de la selección sub 20 que culminó segunda en el Sudamericano de Colombia, en febrero, y clasificó al Mundial de mayo en Indonesia.

El diario Sport de Barcelona informó este miércoles que Barcelona ya tiene precio para ir por la ficha del volante: 6.000.000 de euros.

El club español está en busca de un volante para su presente y futuro y Díaz surge como una opción.

De acuerdo a lo que informa el mismo periódico, Barcelona se interesó en Andrey Santos (Vasco da Gama), Danilo (ganó dos Libertadores con Palmeiras) y Joao Gomes (Flamengo), que terminaron en la Premier League por valores superiores a los 12 millones de euros.

La cifra de 6.000.000 de euros, que es elevada para el fútbol uruguayo, aunque no sorprende después de las últimas transferencias de futbolistas de clubes de la AUF al exterior: River Plate recibió 6.000.000 de euros por el 50% del pase de Matías Arezo, Peñarol embolsó US$ 10.000.000 por Facundo Pellistri y Liverpool US$ 7.248.664 por el 50% del pase de Nicolás de la Cruz a River argentino.

En este contexto, el presidente Palma, quien se caracteriza por buscar el mejor precio, escucha otras ofertas del mercado, no se apura a negociar y los 6.000.000 de euros de Barcelona aún no son suficientes.

Fabricio Díaz está en una lista de los 200 talentos jóvenes del fútbol mundial

Un estudio realizado en diciembre por el Observatorio del Fútbol del Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES) eligió al paulista Pablo Maia como el mejor mediocampista del mundo entre los nacidos después de 2002 e incluyó a Fabricio Díaz en esa nómina.

El jugador de Liverpool es el único uruguayo en esa lista.

Dicho estudio identifica a los mayores talentos sub 21 del mundo, clasificados según el nivel de experiencia acumulado por cada uno.

En ese estudio de CIES, su valor de mercado fue de 4,8 millones de euros.