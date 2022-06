Cubría los festejos de la Finalissima y le robaron el celular al aire

El periodista Diego Lewen, movilero del canal de cable argentino LN+, cubría los festejos por el triunfo de la selección argentina en su partido contra Italia en la Finalissima, el duelo que enfrentó al campeón de Sudamérica con el campeón de Europa, en el que el equipo albiceleste siguió su buena racha y se impuso 3-0 a los europeos.

Las celebraciones convocaron a unos cuantos hinchas en el Obelisco de Buenos Aires, el habitual punto de encuentro para este tipo de festejos, y allí estaba Lewen, entrevistando a algunas de las personas allí reunidas para el informativo de su canal. El móvil salió bien y el periodista se despedía de sus compañeros de piso. Hasta ahí, todo bien.

jajaajajajaj LE AFANARON EL CEL AL NOTERO DE LN+ EN PLENO FESTEJO. VAMOS ARGENTINA CARAJO pic.twitter.com/EcIxIQcZgO — Proki🦑🍊 (@JulianProkop03) June 1, 2022

Pero en cuanto terminó de saludar, y antes de que la transmisión se cortara, Lewen se dio cuenta de algo. "Me chorearon el teléfono", exclamó. "Me chorearon el teléfono", repitió, mientras un grupo de hinchas cargaba contra él al grito de "el que no salta es un inglés".

Mientras la cámara seguía mostrando en vivo los festejos, el notero se giró y encaró a algunos de los jóvenes que lo rodeaban. "Me chorearon el teléfono, viejo, pará, pará, pará", reclamó, "me chorearon el teléfono, boludo".

El conductor Eduardo Feinmann lamentó desde el piso la situación. "Dios mío, que aparezca el teléfono", pidió, mientras el móvil mostraba a Lewen y algunos de los hinchas peinando con la mirada el suelo de la avenida 9 de Julio. Según el diario argentino La Nación, la búsqueda no tuvo suerte y el celular no apareció.