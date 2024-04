Ingrid Wagner, la pareja de Cristian Castro, confirmó su separación y dio las insólitas razones

En menos de un mes desde su polémica separación, Cristian Castro hizo pública su relación con una nueva novia, Ingrid Wagner, una llamativa rubia con quien se le vio viajando por Europa. Sin embargo, el romance no pudo perdurar, según reveló la misma Ingrid. A pesar de la ruptura, ella no parece guardar resentimientos hacia el artista.

"¡A Cristian lo amo! Siempre recordaré todos los lindos momentos de esta relación", expresó la abogada y artista plástica, resaltando sus sentimientos por el cantante, con quien recientemente compartía viajes y muestras de amor.

Ingrid habló sobre los motivos de la separación y mencionó las diferencias en sus estilos de vida. "Fue siempre increíble conmigo, atento, caballero, buena persona solo que no puedo seguir el ritmo suyo", explicó, alejada de resentimientos y destacando cómo fue su experiencia con el hijo de Verónica Castro.

"Tengo mis hijos, mi trabajo, una vida que me demanda muchísimo. Lo amo y guardaré lo vivido como un hermoso recuerdo en mi corazón", concluyó la mujer, madre de cinco hijos, presentada por Cristian en sus redes sociales a principios de abril como "mi novia hermosa".

Cristian Castro y su novia, Ingrid Wagner

No obstante, unas horas antes de que se hiciera pública la noticia de la ruptura, Ingrid había expresado su amor por Cristian en una publicación en Instagram. "Casi me infarto ante tanta emoción. Qué locura. Cuánta belleza. Te amooo", escribió el sábado por la noche junto a una foto del cantante en un concierto, aunque luego eliminó la publicación unas horas más tarde.

El romance entre Cristian Castro e Ingrid Wagner comenzó poco después de su escandalosa separación de Mariela Sánchez, otra argentina con la que estuvo solo dos meses y que culminó en México después de haberse conocido en Córdoba, donde ella reside. Según declaraciones de ella misma, la relación se deterioró debido a los celos de Cristian y la insistencia de él en revisar su teléfono.

"Parece que el escándalo se da también en un momento de Cristian en el que se mostraba raro, que guardaba su teléfono, ya no lo tenía a la vista de todo el mundo y, sin embargo, le empezaba a pedir el teléfono constantemente a Mariela", reveló Pablo Layus en Intrusos, actitudes que preocuparon a la familia de la joven. "El Cristian que conocimos en Carlos Paz, no tiene nada que ver con el de México, son como dos personas totalmente distintas", afirmó.

"Cristian tiene un problema emocional, necesita ayuda", dijo Mariela. "Él tuvo una crisis emocional que aparentemente le ocurre cada tanto frente a algunas situaciones. Estaba con mi celular y ve un video viejo, que editan los celulares como 'Recuerdos' y se me ve a mí con un amigo, que inclusive ha salido con amigas mías. Cuando lo vio, empezó con un shock de celos. Por eso yo decidí irme, él tiene un tema de celos, no es mala persona, para nada. Tal vez se autoboicotea, no lo tengo claro. He conversado mucho con él acá, y en México, y me confesó que en su país no lo pasaba bien, Cristian no es un hombre malo. Él ya me lo había dicho antes de irnos, que no quería estar tanto tiempo en México", explicó.

El posteo de Ingrid Wagner, la novia de Cristian Castro, que terminó eliminando tras conocerse su separación

Desde el entorno de la exnovia anterior de Cristian lanzaron un duro pronóstico sobre su relación con Ingrid. "Va a seguir haciendo lo mismo con las mujeres. Este no es el final de él", comentaron antes de que se anunciara la nueva separación.

Solo una semana antes, Ingrid había compartido su felicidad por su romance con el cantante. La pareja fue vista en un concierto público, donde se les vio abrazados y muy cariñosos. "Estamos súper bien. Solo que regrese de Londres porque tenia que venir a casa. Tengo cinco hijos, trabajo, etcétera", explicó sobre el abrupto final de su viaje por Europa con el cantante. "Ahora vuelvo a viajar y lo acompaño a su show de México", añadió en ese momento.