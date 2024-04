Conocé a Hasibi Haddad, la uruguaya que mantuvo un vínculo con Cristian Castro por siete años

Si bien esta relación no es ninguna novedad ya que Hasibi Haddad, oriunda de Minas (Lavalleja) fue vista junto a él hace unos años en Punta del Este, mientras el cantante se mostraba en eventos y fiestas con otras chicas, Hasibi mantenía una relación afectiva de manera "discreta".

Tras las últimas repercusiones por los romances del cantante mexicano, entre los besos fugaces con varias chicas en verano, la presentación y escándalo de Mariela Sánchez, hasta la última presentación de Ingrid Wagner, ocurrieron muchas denuncias de maltrato y falta de respeto de Cristian Castro hacia al menos una docena de chicas.

En estas últimas, Hasibi, la uruguaya que mantuvo un estrecho vínculo con Cristian, habló con el periodista Max Lumbia y le contó que "el impacto que tuvo el vínculo de él con Mariela (Sánchez), que obviamente lo seguí, me llamó mucho la atención, pero sobre todas las cosas, me dio a entender que evidentemente no está nada bien y confirmó que hay un uso y abuso de las personas continuamente".

"Todo lo que se vio de Mariela, lo que vimos todos, era una chica que dijo: me pongo todo, la mochila, sigo el plan y apuesto a esto (el noviazgo). Súper valiente, porque hay que estar en los pies de cualquier persona que se involucra a tener un vínculo con una persona como Cristian. Me encantó la actitud de ella", destacó la minuana.

Por otra parte, señaló que "una de las cosas que pude decirle a Cristian, estos días que lo vi, fue que es una pena, que nada es tan grave, ese mensajito que él pueda haber visto, no podía haber sido tan grave. Me pareció tristísimo ver la escena en el aeropuerto, después que estuvo apoyándolo en los shows. Me pareció injusto, inhumano, malagradecido, de mala persona. Nadie merece estar en la situación en la que esta mujer estuvo. Estar en un aeropuerto yéndose en condiciones tristes a su casa, con cámaras atrás y con esa persecución".

Más adelante, Max le preguntó sobre la última vez que lo vio y sobre una invitación a pasar con Cristian en Londres que terminó de la peor manera. "Viajé el 25 de marzo, y poco después de llegar, él me dice que no se sentía cómodo con mi presencia. Yo pensé que podía pasar de la mejor manera y ayudar al otro. No fue linda la estadía, fueron dos días, no la pasé bien. Él me pidió que me volviera. Más allá de que me arruinó las vacaciones o que me decepcionó cómo coordinó el viaje de vuelta. Solo estuve 48 horas en Londres, la violencia no pasa por pegarte una trompada, pasa por el respeto hacia la otra persona".