Cultura LoopStudio: el equipo en el corazón del negocio del software

Eduardo Vargas es CEO y fundador de LoopStudio. La empresa de software nacida en 2014 que tuvo un antecedente que les enseñó uno de los grandes valores que hoy aplican a rajatabla en su negocio: a escuchar.

“Con mis socios arrancamos a trabajar un poco antes en un producto de software y después de un año de trabajo juntos nos dimos contra la pared; habíamos hecho tecnológicamente todo bien, pero a nivel de negocio no teníamos nada. El producto no se adaptaba a la época ni a los consumidores”, recordó Vargas y apuntó: “miramos lo que nosotros necesitábamos, pero no lo que necesitaban ellos”.

Lejos de verse derrotados por los malos resultados, renovaron sus energías y decidieron convertirse en una fábrica de software que fuera, más que un proveedor, un socio estratégico para sus clientes.

Con el boom del desarrollo del software en Uruguay, este fuerte vínculo con los clientes se colocó como uno de los principales diferenciales que caracteriza a la firma. “Trabajamos a 360 grados porque no nos preocupamos solo por desarrollar software, sino también por cómo se desarrolla el negocio de nuestros clientes y que necesidades tienen”, apuntó el CEO.

Otro de sus diferenciales es la cultura de la organización dirigida a ser un gran lugar para trabajar para sus empleados. “Nuestra cultura de trabajo tiene que ser la que se impregna el cliente que la adopta como algo positivo”, destacó el director y señaló que la gente que trabaja en la empresa “lleva la bandera de loop”.

“Nosotros tenemos algunos pilares, el primero es la comunicación, la capacidad de escuchar al cliente y también al equipo; saber trabajar y crecer en equipo de manera saludable”, reafirmó. En la misma línea, resulta clave tener la apertura de recibir feedback (devolución) por el trabajo, tomar iniciativa y siempre estar dispuesto a avanzar. “Siempre está el compromiso y la responsabilidad, es clave cumplir y ser profesionales”, destacó Vargas.

La startup uruguaya trabaja casi 100% para clientes de Estados Unidos, mercado que compra el 75% de las exportaciones de software del Uruguay.

Actualmente, LoopStudio está integrado por 60 personas, un 50% más que los que componían el equipo a comienzos de este año y, para el 2023, esperan que el crecimiento sea aún más exponencial. “Proyectamos un crecimiento de alrededor de un 50%, es decir, pasar las 100 personas para el año próximo”, afirmó Vargas que espera mantener intacta la cultura organizacional que les caracteriza.

Un nuevo chip

Antes de la emergencia sanitaria en LoopStudio todo se hacía en bloque, “como una gran familia”, resaltó Vargas y recordó que iban a comer a la misma hora y hacían actividades en equipo continuamente. El trabajo en conjunto tuvo una pausa obligada por la pandemia y debieron incorporar un nuevo modo de trabajo que los identificara a pesar de no poder trabajar en el mismo lugar.

“Hoy despierto en Montevideo, mañana en Buenos Aires, pasado en Miami y mis rutinas siguen, sigo siendo parte del equipo, compartiendo con el equipo, aportando todo mi conocimiento y aprendiendo”, describió el fundador.

En este proceso de adaptación a la nueva normalidad fue clave el aterrizaje en sus oficinas de Sinergia Golf. “Pasar a Sinergia fue una evolución a eso porque si bien bajamos a comer todos juntos o tratamos de hacerlo, hay otras mesas y otras empresas; conocer gente empezás a conocer otras empresas y a ver otras oportunidades para trabajar en conjunto”, detalló Vargas y aseguró que la nueva locación implicó un cambio en la manera de pensar: “Fue abrirnos a colaborar y a, justamente, generar sinergia”.