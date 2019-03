Curutchet: "En los últimos cuatro años sufrimos la falta de transparencia en la AUF"

Óscar Curutchet fue hace pocos tiempo presidente de Danubio. También ha tenido una vida dedicada a la política y hoy se desempeña como director del Departamento de Desarrollo Económico de la intendencia de Montevideo. Más allá de ello, es uno de los tres candidatos a presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

¿Por qué decidió postularse a candidato de la AUF?

Porque mientras fui presidente de Danubio y aún después, noté una ausencia de un proyecto estratégico y falta de transparencia y de concepto básico que deben ser la forma de gestionar, con un modelo de gestión participativa que es el que proponemos nosotros, en un marco de austeridad de la AUF y con profesionalización y tecnificación de las áreas y fortalecimiento de algunas como la comunicacional, de marketing y la comercial, que hoy la AUF no tiene. No tiene un rumbo, no tiene una mirada estratégica, no tiene un plan de desarrollo a mediano y a largo plazo. Eso es lo que queremos generar para el fútbol uruguayo para darle mayores herramientas a los clubes, sustentabilidad económica y fundamentalmente, certidumbre y transparencia en los distintos procesos con una visión de construcción en la gestión por proyectos que determine mayor claridad y certezas de hacia dónde vamos.

¿Usted piensa que eso no se cumplía en la AUF hasta que llegó la intervención de la de FIFA?

No y tampoco la intervención de la FIFA asegura nada de esto. Lo vamos a llevar adelante con o sin intervención. Estamos absolutamente en discrepancia con la intervención del fútbol uruguayo por ilegal e ilegítima, pero más allá de ello, podemos decir que sí compartimos el resultado de la integración de un congreso. No estamos de acuerdo en que el formato haya sido la intervención porque los clubes teníamos un compromiso tanto con FIFA como con Conmebol de que lo íbamos a hacer pero no bajo el gobierno de Valdez.

Por eso fue que recurrieron al TAS.

Claro. Nosotros decidimos recurrir al TAS. Yo tengo un respaldo a mi candidatura tiene una causa, una forma y una consecuencia. Acá está la mayoría de los clubes que instalaron el recurso ante el TAS porque pensaron que no era procedente la intervención de FIFA y Conmebol. Igual nos queremos quedar con el resultado y nos parece que ha sido muy bueno en cuanto a la integración de un congreso que nos permite tener un fútbol más participativo, con nuevos actores y lo principal es ver el 22 (de marzo) cómo continúa esto, buscando consensos, generando acuerdos, hay que dialogar mucho para construir un modelo de gestión muy diferente al que tenemos. Lamentablemente en los últimos cuatro años sufrimos la falta de transparencia, de claridad, de visión de lo que fue el gobierno anterior de Valdez.

¿Qué le pareció el trabajo de la comisión normalizadora en la AUF?

Nosotros solicitamos ante el TAS una resolución que esperamos que a esta altura hubiese llegado y ahí tiene mucho que ver la comisión normalizadora cuando establece que el idioma español no es un idioma oficial ante FIFA, por el cual se dilató con formato de chicana el proceso ante el TAS. No arrancamos bien. Después, solicitamos una auditoría externa y no conocemos ni un solo listado de ella. Sabemos que se recabó información y nos parece que ese informe debería ser público. Pensamos que se ha dilatado justamente porque hay un proceso electoral. Las dos cosas que planteamos desde el inicio, no tuvimos resultados positivos. Lo único positivo fue la conformación de un congreso que es lo que nosotros también hubiéramos hecho sin esa intervención. No avanzó mucho la comisión, salvo cumplir con lo que le había pedido FIFA. Lo que sí nos preocupa en el proceso electoral son otros temas que aparecieron en estos días que nos genera preocupación por el avasallamiento y el desconocimiento de un Estado de derecho y las normas que rigen a un país que tiene una Constitución y leyes y que forma parte de normas que deben dar certezas y tranquilidad. Seguimos con atención el proceso de intervención de la ex Divisional C sin argumentos, porque además está claro que la comisión no puede cambiar a presidentes. El otro día hubo un intento claro de hacer eso. No tienen claro cuáles son los procesos y las normas. La comisión normalizadora pasa a ser ahora además la comisión electoral. Como no tenemos garantías, ni bien asumamos vamos a pedir una auditoría externa porque no tenemos información y tenemos demasiadas dudas en muchas cosas.

¿Cree que se politizó mucho el tema?

Sí, sin lugar a dudas. Se ha politizado demasiado y los clubes lo que queremos es brindar un proyecto de sustentabilidad económica que hoy falta por la ausencia de participación a la hora de tomar decisiones, por la falta de información del gobierno anterior de la AUF.

"Yo no dejo de dormir por no tener los votos de los grandes y los grandes no dejan de dormir por definir a quién van a votar"

¿Qué se necesita hacer en la AUF?

Una auditoría externa, luego la revisión de todos los contratos firmados y los que van a venir. Ahora van a venir los derechos de televisación de las Eliminatorias y del fútbol uruguayo. Vamos a tener una publicidad adecuada para que se pueda trabajar con un formato de licitación lo más rápido posible. Lo otro se lo presentamos a todos los clubes y a la Mutual, es un proyecto estratégico, con líneas claras de acción, con plazos y propuestas. La profesionalización de las áreas, la división comunicacional y la estrategia para las áreas comerciales y de marketing. El trabajo con respecto a los ingresos y la sustentabilidad económica de la AUF. Aspiramos que el congreso actúe por consenso y generar un modelo de participación que las decisiones se tomen con un sistema de proyectos, ofreciendo metas y objetivos, indicadores que midan cada uno de esos proyectos, acciones concretas, responsables directos y evaluación de los resultados. Queremos un proyecto más profesional y técnico con un organigrama de trabajo mucho más objetivo que permita ser un modelo para el fútbol uruguayo.

Alonso dijo a Referí que para generar más recursos hay que renegociar el contrato de TV para lo local y el otro contrato de las Eliminatorias. ¿Está de acuerdo?

Hay tres opciones: 1) renegociar el contrato actual. 2) Reformular el contrato con la creación de la liga profesional y con la cual estamos totalmente de acuerdo. Eso genera un nuevo producto y dispone otras bases para los derechos de TV y 3) la posibilidad de la rescisión. Nos parece que hoy tomar una decisión al respecto es aproximarnos a tener toda la información sobre de la mesa, repecto a cuáles son las posibilidades que tiene el fútbol uruguayo para generar el mejor contrato de comercialización y que le brinde el mejor retorno.

El tema Tenfield, ¿siente que está polarizado?

Se ha querido asociar el tema de Tenfield a una candidatura, justamente a la mía, claramente porque del otro lado no hay argumentos para contrarrestar una candidatura que surge naturalmente en función de apoyo a los clubes. Sí, acepto que hay una polarización de intereses económicos. Por un lado están los intereses de la empresa de televisación y por otro, los de quienes han llevado adelante la instalación de la intervención en el fútbol uruguayo. Nosotros los clubes estamos en el medio de ese proceso y queremos generar herramientas sólidas para cambiar las bases que existen en el fútbol uruguayo y generar mayores recursos y participar de esa generación para los clubes que son quienes sostienen el fútbol actual.

¿Cómo se puede negociar con la presión que existe?

Hay que tener toda la información, los elementos de los informes técnicos, jurídicos, económicos, etc., que permita negociar con inteligencia y con capacidad de modificar algunos aspectos que tengan que ver con el contrato en la medida que sea ese el camino. Yo te plantee tres caminos distintos, y el que entendamos que sea el mejor para el fútbol uruguayo será el que llevemos adelante.

¿Habló con Lugano que es el representante de los jugadores?

Sí, el viernes tuve una reunión con la Mutual y estaba Diego Lugano. Compartimos muchas ideas y obviamente algunas discrepancias naturales que han sido parte del desarrollo de estos últimos meses de quienes generaron la intervención y nosotros en contra, pero tratando de levantar la mira y ver un poquito más allá, porque lo que importa es lo que va a pasar después del 22 (de marzo).

¿Sabe cuántos votos tiene hasta ahora?

Tenemos una orientación básica, pero lo que más importa es que el 21 puedan llegar todas las candidaturas que hoy están trabajando con sus diferentes propuestas y ese día los congresistas expresen su voluntad con mayor libertad y en democracia que es lo más importante. Que de una vez por todas el fútbol uruguayo elija un gobierno democrático que comience a reformular nuevamente las bases. Hay que reconstruir el fútbol uruguayo.

Peñarol ya anunció que no lo apoya y de Nacional dicen lo mismo. Son 76 votos con el estatuto nuevo, pero ¿se puede ser electo sin el apoyo de los grandes?

Sí, claro. Cada uno tiene los votos que tiene asignado el congreso. Yo no dejo de dormir por no tener los votos de los grandes y los grandes no dejan de dormir por definir a quién van a votar. Lo más importante es buscar los acuerdos para el día después. Si se puede acordar antes, mucho mejor, si no, se podrá trabajar igual.