Damiani, "los mugrientos", el Boli y las disculpas

"No hice (el estadio de Peñarol) para el Boli y todos esos mugrientos". La declaración fue realizada por el presidente del club aurinegro, Juan Pedro Damiani, en una entrevista en 100% Deporte de radio Sport y replicada por Referí el 23 de diciembre del año pasado. El Boli es Bolívar Falero, el hincha baleado en la tribuna Ámsterdam el 23 de octubre de 2016 durante un partido contra Rampla y que denunció a Damiani por difamación luego de esos dichos.

Este lunes Damiani declaró ante la jueza penal de 16º Turno, Julia Staricco, y la fiscal Gabriela Fossati. En el juzgado, Damiani pidió disculpas al hincha y dio explicaciones sobre su comentario. "El tema surge a raíz del partido Peñarol-Rampla, hubo reuniones para poder determinar la seguridad del partido y en una reunión con el senador Ernesto Agazzi (Frente Amplio) manifiesta que el tema de seguridad es referente a drogas. (Damiani) no se refirió al Boli sino a los delincuentes que trafican sustancias", indicó el abogado, quien aclaró que fue en "función de las manifestaciones de un senador de la República".

Una vez finalizada la audiencia, Damiani dijo a la prensa que "todo lo que se relaciona con tráfico de droga es mugre" pero que "ese muchacho (el Boli) no tenía nada que ver". "Nosotros habíamos dicho que habíamos hecho un estadio para la familia. Este muchacho no ha tenido nada que ver, por lo menos no se ha probado nada con ese tema entonces yo le doy la disculpas. El tema de los mugrientos era para los que trafican drogas",dijo y agregó: "Yo me voy de Peñarol con la tranquilidad de haber dado una lucha frontal con costos muy importantes personales de tolerancia cero a la violencia".

Damiani dijo que el Boli "es un buen muchacho" y que le manifestó que todavía no se había aclarado quién lo había baleado.

El Boli también había denunciado al subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez, y a Agazzi por difamación, pero la Justicia archivó el caso.