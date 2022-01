Danubio y Defensor Sporting recuperan sensaciones de Primera

Danubio y Defensor Sporting se miden en el Parque Viera en el marco del cuadrangular Tetracampeones Uruguayos que es para ambos el primer amistoso de sus pretemporadas.

Ambos equipos lograron el año pasado el retorno a Primera División tras sufrir históricos descensos ya que llevaban décadas sin bajar a Segunda.

Danubio fue vicecampeón y Defensor Sporting ganó en los playoffs el tercer ascenso. El campeón fue Albion.

El partido se jugó en el Parque Viera sobre una cancha que presentó varias zonas marrones.

El primer tiempo fue deslucido y sin grandes opciones de anotar sobre los arcos.

Jorge Fossati se llevó la preocupación de la lesión de su capitán Sergio Rodríguez quien se fue sentido a los 31 minutos en su rodilla derecha.

En el complemento, Defensor Sporting empezó mejor con el ingreso de Kevin Méndez.

Sin embargo, fue Danubio el que se puso en ventaja con una buena jugada por derecha que encontró al borde del área a Guillermo May. El ex Nacional remató, su remate fue bloqueado pero en el rebote corrigió la pegada y clavó un derechazo en el ángulo superior derecho de Matías Duffour.

Cuatro minutos después, en un córner, Maicol Cabrera ganó solo de cabeza y con imponente remate metió el 2-0 dejando otra vez sin asunto a Duffour.

El tiro de esquina lo tiró notablemente Nicolás "Ojitos" Rodríguez una de las caras nuevas del franjeado y un especialista en servir centros en pelota en movimiento y parada.

La ficha

Danubio: Esteban Conde; Rafael Haller, Emanuel Hernández, Sergio Rodríguez, Carlos Romaña, Leandro Sosa; Guillermo May, Diego Vicente, Facundo Silvera; Leandro Navarro y Maicol Cabrera. DT: Jorge Fossati.

Defensor Sporting: Matías Duffour, Agustín Sant’ Anna, Matías Rocha, Alan Maturro, Rodrigo Cabrera, Renzo Rabino; Fernando Elizari , Lucas De Los Santos, Luciano Boggio; Matías Abaldo y Andrés Ferrari. DT: Héctor "Samanta" Rodríguez

Cambios en Danubio: 31' Gerónimo Bortagaray x S. Rodríguez -lesionado-, 45' Nicolás Rodríguez x R. Haller, Santiago Silva x L. Navarro y Santiago Paiva x F. Silvera, 61' Cristian Cruz x G. May, 73' Maximiliano Rodríguez x. M. Cabrera, x Franco Macchi x D. Vicente

Cambios en Defensor Sporting: 45' Kevin Méndez x F. Elizari, 65' Francisco Barrios x L. De los Santos, Joaquín Valiente x R. Rabino y Juan Manuel Jorge x L. Boggio, 79' Álvaro Navarro x M. Abaldo y Germán Barrios x A. Sant'Anna

Goles: 56' G. May (D), 60' M. Cabrera (D)

Amarillas: Navarro, Haller Hernández, Paiva, M. Rodríguez (D); Rocha, Jorge (DS)

A primera hora, Belgrano de Córdoba le ganó 2-0 a Unión Española de Chile clasificándose a la final que se jugará el miércoles a la hora 21:30. Los trasandinos jugarán el tercer puesto el mismo día a la hora 18:15. Los goles fueron de Mariano Miño y Bruno Sapelli.