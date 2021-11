Danubio de Primera: los festejos, el retiro de Olivera y el reconocimiento de Fossati a Ramos

Danubio logró este martes el segundo ascenso directo a Primera división y lo celebró a lo grande en el campo de juego del Estadio Charrúa y también en su sede, en una noche donde el delantero Juan Manuel Olivera le puso fin a su carrera tras ingresar en los últimos minutos de la victoria 1-0 ante Defensor Sporting, que deberá buscar el tercer cupo.

Además, el técnico del equipo, Jorge Fossati, reconoció el trabajo que hizo su antecesor, Leo Ramos, en la primera mitad del campeonato.

Tras el encuentro, los jugadores y asistentes del equipo celebraron en la cancha del Charrúa, en un momento de mucha emoción al lograr el retorno a la máxima categoría luego de 245 días.

Allí se pudo ver a Ribair Rodríguez con sus muletas, tras no poder jugar por una lesión, junto a sus compañeros.

En un momento, los futbolistas hicieron un círculo y elevaron en varias ocasiones a Juan Manuel Olivera, el atacante de 40 años que le puso fin a su carrera tras volver al club en el que se formó para pelear el ascenso.

Danubio celebró el regreso a Primera división

“El de hoy fue mi último partido como futbolista profesional. Estoy contento que haya sido con el resultado que terminó dándose. Danubio está en primera porque en los momentos más difíciles estuvimos más unidos que nunca”, dijo a Sport & Show de radio Sport 890.

— Danubio Fútbol Club (@DanubioFC) November 24, 2021

El delantero cerró así un largo recorrido por las canchas que comenzó en Danubio y lo tuvo en clubes como San Lorenzo de Almagro, Cruz Azul de México, Universidad de Chile, Libertad de Paraguay, Peñarol, Naútico de Brasil, Estudiantes de La Plata y River Plate de Montevideo, en algunos de ellos en más de un ciclo, y también en clubes de Corea del Sur, China, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, donde fue dirigido por Diego Armando Maradona en Al Wasl.

Los festejos siguieron en la sede del club en 8 de Octubre, donde los hinchas se sumaron a la celebración ya que el partido en el Charrúa fue a puertas cerradas, como lo fue todo el campeonato de ascenso. La avenida fue cortada y los franjeados celebraron con su percusión.

— Gonzalo Gabriel (@GonzaloGabrielF) November 24, 2021

La palabra de Fossati

Jorge Fossati tuvo palabras de agradecimiento y reconocimiento tras el ascenso que “gracias a Dios y a la virgen se consigue”, según manifestó a VTV.

“Quiero acordarme y recordar a los demás, que esto es un trabajo de un año y no de los últimos meses”, comentó. “En la primera parte como cuerpo técnico estuvo el Leo (Ramos) y todo su cuerpo técnico, hubo jugadores en la primera rueda y ahora no estaban, y no tengo más que agradecer a esa hinchada que desgraciadamente y de forma poco creíble no pudo estar acá”.

Fossati valoró el aporte de sus jugadores. “Tuve la suerte otra vez de trabajar con un plantel de grandes personas y grandes profesionales”, agregó, y reconoció que no sabía a qué jugador sacar para darle ingreso a Olivera, quien quería que tuviera minutos al ser el día de su retiro.

También agradeció a su cuerpo técnico y funcionarios del club: Gonzalo “Matraca” Gutiérrez, Leonardo “Pocha” Martins, Sebastián Avellino, Martín Ripol, más Diego Perrone, Jorge “Cabecita” Delgado, Lorenzo Carrabs, a su cuerpo médico y también al utilero y su hijo.

“Estoy feliz”, señaló el entrenador, que también dedicó el logro a su familia y a sus amigos.