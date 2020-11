Juan Manuel Olivera guarda los zapatos de Maradona como un tesoro

Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos fue uno de los seis clubes en los que dirigió Diego Armando Maradona, el ídolo argentino que falleció este miércoles a los 60 años, y en el que tuvo como delantero a Juan Manuel Olivera, el veterano que hoy sigue metiendo goles en River Plate.

El atacante darsenero de 39 años fue dirigido por el 10 en la temporada 2011/12, cuando el propio Maradona lo llamó para sumarlo a su equipo.

Flavio Perchman, representante y amigo de Olivera, contó días atrás a Referí cómo se dio el contacto del entrenador con el delantero.

“Después de la final de la Libertadores de Peñarol 2011, llegó una oferta para Juan Manuel Olivera a través de (el empresario Edgard) Golarte. Era para Al-Wasl que dirigía Maradona. Ese día le digo a Juan: ‘Esta noche te va a llamar el Diego’”, recordó.

El empresario dijo que Olivera pensó que era una broma. “No sé a qué hora, tarde de noche, me llama y me dice: ‘¡Bo, me llamó Diego, tengo un mensaje de él! No lo borro nunca más’. Le dijo que quería contar con él, que lo esperaba. Siempre me acuerdo que Juan me hizo escuchar el audio y estaba shockeado”, agregó Perchman.

Tras el llamado, el atacante hizo el bolso y se fue al equipo de Maradona. “Luego vivió todo lo que le tocó con Diego, pero el primer impacto para él fue muy grande”, recordó el representante.

Los zapatos del 10

En el Al-Wasl de Maradona, Olivera marcó 17 goles en 29 partidos, un promedio de 0,58 goles por encuentro.

El equipo no logró el título, pero el delantero uruguayo se quedó con varios recuerdos imborrables al vivir desde dentro el mundo del Diego.

“Cuando me tocó estar con Maradona en los Emiratos recuerdo que iban jugadores de primer nivel mundial a verlo a los entrenamientos”, dijo a Referí en 2018.

“Y yo me traje un par de zapatos firmados por él que te podrás imaginar que es un tesoro único, además de que todo el mundo te pregunte cómo era compartir con Maradona. Ese es un motivo de conversación en cualquier lado al que voy”, expresó.

El Flaco contó que los zapatos los tiene “guardados en el fondo" de su casa. “Secretamente guardados”. “(Maradona) Los utilizó seis meses, terminó la temporada y se los pedí. Son los Puma King que se ponía todo el tiempo con los cordones desatados. Se los pedí, me los firmó, y me los traje”, agregó.

Los botines del 10 no están a la vista del público y así los mantendrá. “Me he mudado a diferentes apartamentos, ahora estoy en una casa, y siempre junté para hacerme mi lugar pero en casa nunca había nada relacionado al fútbol, ni siquiera una foto”, contó.

“En el cuarto de mi hijo Santino están sus propias fotos, sus cuadros, de cuando me acompañó saliendo a la cancha. Tengo guardadas cosas de mucho valor afectivo. De todo, camisetas, pelotas con las que anoté más de tres goles, algún trofeo de goleador, camisetas de amigos”. ¡Y los zapatos de Maradona!”.

Al Wasl

Asados y mates con el 10

"Pah, con Diego tenía una relación bárbara. Cruzaba a tomar mate al vestuario de los jugadores conmigo. Íbamos a cenar a la casa", relató Olivera, a quien Maradona solía invitar a su propiedad en las Islas Palm, unas islas artificiales con forma de palmeras en cuyos brazos hay casas.

"Tenía jardín con vista al mar y luego de cenar íbamos a la sala de juegos a jugar al pool", agregó.

El atacante contó que a veces iba con su hijo Santino y que el niño se metía en el cuarto de Benjamín, el nieto de Maradona, hijo del Kun Agüero y su hija Giannina.

"Santino andaba como loco por la cantidad de juguetes que tenía y yo con el temor que rompiera algo. Una vez se subió a un auto y vino Diego y le dijo: 'Dale, préndelo no pasa nada'. ¡Casi termina adentro del agua!", contó.

Para Olivera, compartir cada momento con Maradona era una experiencia que disfrutaba al máximo, principalmente cuando el ídolo contaba sus historias y anécdotas.

"Cuando Diego me venía a hablar le sacaba todo lo que podía”, dijo. “Juntarse a hablar con Maradona y escucharlo sobre cómo vivió ciertas cosas, era impagable. Y después vivir el día a día con él en todos los lugares era una locura que arrasaba”.

“Nos tocó jugar la Copa del Golfo y llegamos a la final. Entonces había que jugar en Catar, Baréin o en cualquier otro lugar y era un locura de gente esperándolo. No tenían nada que ver con el cuadro, ni hinchas eran, pero la llegada de Maradona fue tremenda”, recordó.

El Flaco también tiene en la memoria la pegada de la zurda del 10 cuando trabajaba con los arqueros.

AFP

“Otro tema que me llamó la atención fue que se quedaba solo a patear con 10 o 20 pelotas, agarraba a los goleros y se pasaba como dos horas. Le pegaba, le costaba mucho porque estaba con sobrepeso y le afectaba las rodillas, pero tenía el golpe”, agregó.

En el equipo también estaba Richard Porta, quien este año manifestó que Maradona como entrenador no le dejó nada. "Sí me queda el mundo Maradona y lo que es Diego como persona; un tipo sumamente carismático. Uno de los recuerdos más grandes que tengo son unos zapatos firmados por él y la camiseta con la que jugué (en Al Wasl) firmada y dedicada por Diego. El día que me llamó se me puso la piel de gallina y no deja de ser Maradona. Pero como entrenador no me queda nada”, dijo a la Sport 890.

De un momento para otro, el Canguro no fue tenido en cuenta por el 10, lo que para Olivera “enfrió” la relación que tenía con él, recordó.