Darío Denis: "Cerro está muy en contra de la AUF y de la Mutual y cuando te van a poder matar, te matan"

El golero de Cerro Darío Denis habló sobre el incidente en el que la hinchada de su equipo hirió al juez asistente Julián Pérez, hizo una autocrítica del rendimiento del albiceleste y también expresó que a la institución la van a sancionar con severidad por estar en contra de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y con la Mutual.

"Fue gravísimo lo que le pasó al colega, porque obviamente el árbitro es un colega nuestro porque estaba al lado de él, tenía un tajo importante y obviamente no está bueno. Ya nos tocó en la B jugar sin gente y después remarla hasta ganarle a Rampla una final histórica. Si nos sacan puntos no podemos hacer nada", expresó Denis en Vamos que Vamos que se emite por Radio Uruguay, AM 1050.

Denis reveló que hizo el curso de árbitro con Pérez "Si lo conoceré, fue dos años mi compañero en el curso".

"Todo lo que pasa en la cancha, que nos comimos cinco con baile incluido eso no escapa al jugador, eso es totalmente responsabilidad nuestra, hablamos del tema, tratamos de ver dónde estuvieron los errores. Lo que pasa después no sabría decirte", dijo el ex Bella Vista, Fénix y Danubio.

"Por eso me sorprendió cuando leí que los árbitros estaban pidiendo medidas para Cerro, no sé si será cierto. Los árbitros tienen que pedir medidas para ellos, seguridad, que le aumenten el sueldo, que haya VAR, pero que pidan que sancionen a un equipo me sorprende un poco", afirmó Denis.

"Como jugadores tenemos que pensar en Progreso y tenemos que salir adelante. Lo del domingo fue lamentable lo que pasó en la cancha, nos superaron por todos lados y hay que salir a dar la cara", agregó.

"Problemas hay en todos lados. Violencia hay en todos lados. Los árbitros y los jugadores también generan violencia. Lo que hizo la hinchada fue lamentable. Le partieron la cabeza a Julián, estaba medio mareado y lo mejor que pudo pasar fue suspender el partido. Luego se verán todas las sanciones que vienen", comentó.

"Se meten con nosotros, con los jugadores que somos los que ponemos la cara. El día a día de nosotros es complicado. La mayoría de gente de Cerro es divina, gente que lo sufre, que acompaña. Después hay un par que se pasan de vivos, como hay en todos lados", analizó.

"Él estaba enojado, es comprensible. Te da impotencia", dijo sobre el juez asistente agredido. "En la cancha de Racing me escupían y no me gusta, me enojé, pero tenés que dejar que te escupan porque no podés hacer nada. Es un tema de la sociedad".

"A veces escuchás a los jueces y parecen perfectos, pero mirá que ellos mismos generan violencia, hay muchos jueces que generan violencia. Y a veces la Policía también, sin quererlo. Pero en estos partidos, sacando Peñarol, Nacional, para mí tiene que haber un par de policías, no cuesta nada en materia de organización", dijo Denis.

El golero de Cerro recordó la expulsión que sufrió el año pasada en un partido contra Danubio. Denis no mencionó a Esteban Ostojich, pero ese fue el juez que lo echó y lo denunció para que le dieran cinco partidos.

"Un juez se puede equivocar. Yo me puedo equivocar. Capaz que me comí algún gol el domingo. Pero hay jueces que dentro de la cancha generan violencia. A mí me pasó el año pasado de ir a hablar con un compañero, le digo, 'Coco, mirá que fue penal, la van a revisar en el VAR y la van a cobrar'. Y el juez me dice: 'Amarilla porque viniste acá'. Y yo le digo: 'juez', no lo nombro, después vos sacás tus conclusiones, 'es mi cuarta amarilla, ¿cómo me vas a hacer esto si no estoy hablando contigo?'. Y el tipo no me hablaba. 'Andate para allá porque te echo"'. Termina el partido y le voy a decir: ¡Pepito, ¿por qué me sacaste cuarta amarilla? Fuiste injusto conmigo'. Y el tipo no me hablaba. Miraba para arriba y para el costado. No mirarte a los ojos, no hablarte cuando le estás hablando, es generar violencia. Porque, ¿qué tenés que hacer cuando alguien no te mira a los ojos cuando le estás hablando? Vino un compañero y el juez dijo 'Gato, llevátelo porque lo echo'. '¿Pero por qué me vas a echar si no estoy haciendo nada?'. Entonces me echó. Ahí sí le dije cualquier cosa y después puso todo las cosas que le dije y me dieron cinco fechas. Morí de rabia por llamarlo y por encontrármelo. Pero pierdo yo. Y no pasa nada. Ellos mismos generan violencia y después los escuchás y son todos fenómenos, son todos cracks. Está impune el hombre ese. Cada vez que hablo de la situación me recontra caliento".

"Es verdad que políticamente pasan cosas raras. Cerro está muy en contra de la AUF y de la Mutual y cuando te van a poder matar, te matan. Si esto le pasaba a cualquier otro cuadro, capaz que le suspendían la cancha o la gente, pero no le sacaban puntos. Ahora con nosotros está todo arriba de la mesa. Te hace dudar. No te voy a decir que no, pero escuchás cosas. Cuando estás ahí te das cuenta de todo. Los escuchás y son todos unos monstruos, pero por atrás te hacen la que quieren", concluyó Denis.