Darwin Núñez se mandó flor de discurso, pero sus compañeros de Liverpool no entendieron nada

El delantero uruguayo Darwin Núñez pasó la primera temporada en Liverpool sin saber ni una palabra en inglés. Muchas veces el técnico Jürgen Klopp se refirió a ese tema y las dificultades que tenía para comunicarse con el delantero.

Luego del primer año, el futbolista comenzó a estudiar el idioma.

Sin embargo, en un video que se publicó en las redes sociales partidarias de Liverpool y que parece ser parte de una campaña publicitaria, se ve a Darwin Núñez hablando en español, parado frente a una mesa donde hay tres compañeros del equipo que lo escuchan.

La cara de Robertson escuchando a Darwin

"La oportunidad de hacer un cambio, juguemos por algo más que una victoria, juguemos por el futuro de nuestro planeta", dice Darwin con efervescencia.

El zaguero Andrew Robertson, a quien apodan "Robbo", lo escucha y lo mira con cara de no entender una jota lo que dice su compañero.

Cuando Núñez terminó el discurso, Robbo golpeó la mesa con las dos manos, se levantó y dijo en inglés: "¡Yes Darwin! Not a clue what you just said, but a ilove it" (No tengo idea de lo que acabas de decir, pero me encanta).