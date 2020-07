De Cinema Paradiso a Los Ramones: cinco canciones que tarareaste de Morricone

El cine perdió a uno de sus compositores más influyentes con la muerte, a los 91 años, del italiano Ennio Morricone. El compositor fue el responsable de algunas de las bandas sonoras más recordadas del cine, tanto de los westerns de su compatriota Sergio Leone, como de algunas de las obras más importantes del cine de su país y de Hollywood, donde trabajó para cineastas como Brian De Palma o Quentin Tarantino, en el que fue su último trabajo, para el filme Los ocho más odiados.

La obra de Morricone es profusa, pero entre esas composiciones hay varias tonadas que se han convertido en íconos del cine, tanto por acompañar películas que hoy son consideradas clásicos, como por las melodías ineludibles creadas por el italiano. Estas son cinco de esas canciones, las más reconocibles de su carrera.

El bueno, el malo y el feo

La canción principal de esta película de 1966, dirigida por su viejo compañero de escuela Sergio Leone, es seguramente la más popular de las composiciones de Morricone, gracias a la ululante melodía y a los "gritos" que imitan el aullido de los coyotes y que crean una atmósfera misteriosa pero también violenta para esta historia sobre tres delincuentes en busca de un tesoro escondido en el Viejo Oeste. Leone trabajó desde la década de 1960 con Morricone y entre los dos colaboraron en las tres entregas de la "trilogía del dólar" que se cierra con esta película.

En esas tres películas, el protagonista principal fue Clint Eastwood, con quien Morricone tenía una relación de respeto y admiración, pero que también estaba marcada por el rechazo del maestro italiano a trabajar para Eastwood cuando este lo convocó, en su faceta de director, a componer la música para sus películas. La negativa de Morricone fue una muestra de respeto a Leone, con quien Eastwood había tenido una pelea luego del rodaje de El bueno, el malo y el feo. "No tenía ganas de hacer música para él, que actuó en tantas películas de Sergio. Me llamó dos veces y finalmente entendió mi postura y no lo volvió a hacer", contó el compositor, que sin embargo recibió de manos de Eastwood el Oscar honorario que le fue otorgado en 2016, un año antes de recibir un premio oficial por su trabajo en Los ocho más odiados.

The ecstasy of gold

Otra de las canciones de El bueno, el malo y el feo, que suena durante una de las escenas más recordadas de la película: Tuco (el feo) recorre un gigantesco cementerio en busca de la tumba que oculta el oro, y corre entre las tumbas con este tema de fondo. Buena parte de su popularidad se debe al uso que distintas bandas han hecho de él como apertura de shows o a través de covers.

Los dos usos más célebres son el de la banda neoyorquina Ramones, que se despedía de sus shows en la década de 1990 con esta canción, y sobre todo, por la versión que la banda Metallica (cuyo cantante, James Hetfield, es reconocido fanático de El bueno, el malo y el feo), ha hecho en distintos shows, y que es el tema de apertura de sus presentaciones desde la década de 1980.

Man with a harmonica

Esta no es tan tarareable, pero se trata de otra de las canciones más populares y más utilizadas de la obra de Morricone. Fruto de otra de sus colaboraciones con Leone, es parte de la banda sonora de Había una vez en el Oeste, la despedida del italiano del género western y considerado como una de las obras maestras del cine de vaqueros.

Man with a harmonica ha sido versionada por la banda inglesa Muse y por Bruce Springsteen, por ejemplo, y ha sido utilizada por la serie CSI y en una versión adaptada por la saga Piratas del Caribe, obra de otro legendario compositor cinematográfico, Hans Zimmer.

Cinema Paradiso

Otra de las películas más célebres para las que puso su música, en este caso acompañado por su hijo Andrea. El tema principal de la película, que empieza con una dulce melodía de piano, es la más recordada de sus obras para este filme, que marcó la primera de varias colaboraciones con su compatriota Giuseppe Tornatore.

Gabriel's Oboe

Parte de la banda sonora de la película La misión, protagonizada por Robert De Niro y Jeremy Irons, y que en una entrevista del año 2001 con el diario inglés The Guardian, Morricone aseguraba que debía haber ganado el Oscar por este trabajo. Morricone, hasta que recibió los premios sobre el final de su carrera, siempre se había quejado por la falta de reconocimiento que sentía de parte de los premios de la Academia cinematográfica estadounidense.

En 2012, un grupo de expertos convocados por la revista Variety lo señaló como parte de la mejor banda sonora cinematográfica de la historia.